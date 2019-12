Pour Gregg Popovich, Luka Doncic a la vision du jeu de Magic Johnson

Après Rick Carlisle il y a un mois, c’est au tour de Gregg Popovich de comparer Luka Doncic à Magic Johnson. C’était la nuit dernière, après la victoire des Mavericks face aux Spurs. « Je déteste dire ça : ce n’est pas Magic Johnson, mais il est de la même veine dans le sens où il voit le terrain comme lui. Il a vraiment le sens de l’intuition, ça ne s’apprend pas. Il le possède, et il s’en sert super bien. Je ne veux pas lui mettre la pression avec cette histoire de Magic Johnson, il n’en est pas encore prêt… Mais il fait un boulot incroyable. »

On se souvient que le coach des Mavericks avait aussi cité Magic Johnson pour évoquer Luka Doncic, mais il s’agissait alors de son côté showman, et de l’obligation de lui laisser une grande liberté en attaque.

« Il faut avoir confiance dans des joueurs uniques comme ça. Des gars comme Doncic, Bird, Jason Kidd, Magic Johnson » avait-il déclaré. « Parfois, ils s’ennuient, et ils veulent être créatifs et faire des choses qui plus ou moins brisent la monotonie. J’ai conscience que c’est un artiste, un showman. C’est important pour lui de sentir qu’il est là pour faire son boulot pour faire gagner des matches, mais aussi qu’il est là pour divertir les gens. Je l’ai compris. Ce que les plus grands sportifs de l’histoire ont en commun, c’est cette prise de conscience du côté divertissement du sport, de le faire coller au collectif, tout en faisant de la victoire une priorité. »