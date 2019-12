Mis de côté, Harry Giles doit attendre sa chance

Avec seulement sept matches au compteur, pour 52 minutes au total, et une absence des parquets depuis le 27 novembre, c’est peu dire qu’Harry Giles a disparu de la circulation à Sacramento. Auteur d’une saison « rookie » intéressante après une année blanche, il est largement bloqué sur le banc pour sa véritable seconde année dans la ligue.



« C’est dur », assure l’intérieur dans le Sacramento Bee. « Je suis un compétiteur, donc forcément, c’est difficile mais c’est comme ça. Ce n’est pas de mon fait. Je ne peux faire qu’une chose : travailler et rester prêt. Que puis-je faire de plus ? »

Son avenir semble loin des Kings puisqu’il n’a pas été prolongé en début de saison (il sera libre et non protégé cet été), la franchise n’ayant guère apprécié son éthique de travail estival, puis il n’a pas profité de la blessure de Marvin Bagley III pour se montrer un peu.

Lui qui devait faire ses preuves cette saison est désormais obligé d’attendre une éventuelle chance avec Dewayne Dedmon, mis dans le même panier que lui à cause de sa maladresse de loin.

« Il aura sa chance et son boulot sera de la saisir, d’en profiter », annonce Luke Walton. « La saison est encore longue. Pour le moment, on estime que notre meilleur groupe, c’est celui où les rotations sont raccourcies, avec le plus de spacing et de shoots possibles. Avec le retour de Marvin, on joue à huit ou neuf, donc c’est une question de nombre. On veut faire jouer tout le monde, mais on ne peut pas. »