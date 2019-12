Maladroit, Dewayne Dedmon est bloqué sur le banc

En alignant Nemanja Bjelica et Richaun Holmes à l’intérieur, Luke Walton a semble-t-il trouvé la bonne formule. Les deux joueurs sont associés dans le cinq majeur depuis 19 matches et Sacramento est quasiment à l’équilibre depuis, avec 9 victoires et 10 défaites.



L’adresse extérieure du premier et l’énergie du second portent leur fruit, et avec le retour de Marvin Bagley III, le coach des Californiens a désormais un trio intéressant pour peser dans la raquette. Résultat, cette combinaison ne profite pas à un joueur en particulier : Dewayne Dedmon.

Depuis le 6 décembre dernier, il n’a disputé que deux matches et 13 minutes au total et surtout compilé 6 « DNP ». « Je reste positif », annonce l’ancien d’Atlanta dans le Sacramento Bee. « Je sais de quoi je suis capable, donc quand les opportunités vont venir, je serai prêt. »

Si Luke Walton se passe de sa recrue, c’est parce qu’elle est maladroite. Censé être précieux à 3-pts, le pivot n’affiche que 23 % de réussite dans cet exercice. Les défenses ne montent pas sur lui et il ne sanctionne pas pour autant. Ses 5 points de moyenne à 42 % de réussite cette saison en 14 minutes ne sont guère rassurants pour le moment.

« J’ai commencé la saison passée avec une petite crise d’adresse également, et puis à Brooklyn, j’ai inscrit cinq paniers primés de suite. Je m’étais sorti de cette période de sécheresse comme ça », rappelle-t-il. « J’ai toujours confiance quand je shoote, car si ce n’est pas le cas, alors je ne tire pas. Donc, je reste à la salle, au laboratoire pour travailler, c’est comme ça qu’on fait pour s’en sortir. »

Il faudra qu’il saisisse sa chance la prochaine fois que Luke Walton lui offrira de nouveau des minutes et des shoots à prendre.