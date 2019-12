Joel Embiid et les Sixers gâchent le Noël de Milwaukee

Entre les deux favoris à la couronne de la conférence Est, le début de match tient toutes ses promesses. Les deux équipes font preuve d’adresse dans un chassé-croisé qui met les défenses à mal (19-19). Les Sixers parviennent toutefois à prendre les devants. Avec un Ben Simmons (15 points, 14 passes, 7 rebonds) qui pousse le rythme dès que possible, une grosse adresse longue distance, et un Joel Embiid déjà auteur de 14 points, Philadelphia prend huit longueurs d’avance (38-30).

Si une interception de Giannis Antetokounmpo (18 points, 14 rebonds, 7 passes mais 8 sur 27 aux tirs !) dans les mains du Camerounais débouche sur un dunk du Grec, Milwaukee peine dans cette première mi-temps. Le trio Embiid – Richardson (18 points) – Harris (22 points) enchaîne alley oop et tirs à 3-points pour mettre les Bucks à -16 (55-39) !

Philly dynamite la défense des Bucks

Face aux longs segments de la défense des Sixers, les hommes de Mike Budenholzer doivent cravacher pour chacun de leurs paniers et manquent cruellement d’adresse de loin. Ce n’est pas le cas de Philadelphie. Ils terminent la mi-temps à 11 sur 22 derrière les 7m25, dont 9 sur 14 pour Joel Embiid, Josh Richardson, et Tobias Harris. Les Sixers rentrent aux vestiaires sur un 11-4 pour repousser Milwaukee à -21 (69-48) ! En face, Antetokounmpo est dans le dur, livrant l’une des pires copies de sa saison.

La démonstration de Joel Embiid et des Sixers continue de plus belle en troisième quart-temps. Le pivot All-Star domine la rencontre des deux côtés du terrain et dans son sillage l’écart ne tombe jamais sous les quinze unités. Pire, il double même ! Ben Simmons distribue les caviars à la pelle et Harris, Korkmaz ou Richardson enquillent les tirs de loin pour donner 28 points d’avance à leur équipe dans un Wells Fargo Center aux anges (98-70) !

Le baroud d’honneur de Khris Middleton

Les Bucks se réveillent enfin pour entamer le dernier quart-temps. Brook Lopez, Khris Middleton (31 points) et Giannis Antetokounmpo lancent un 14-5 pour revenir à -17 (105-87). Alors que le Grec est furieux après avoir pris un doigt dans l’oeil, les Sixers ne lâchent pourtant pas l’affaire et leur avance repasse au dessus des vingt points sur un nouveau 3-points de Tobias Harris (111-89).

Avec cinq minutes à jouer, les Bucks tentent un baroud d’honneur. Dans le sillage d’un Khris Middleton agressif, Milwaukee inflige un 20-7 à son adversaire pour passer sous la barre des 10 points d’écart (118-109) ! Avec 80 secondes au chrono, le miracle de Noël n’aura toutefois pas lieu. Sur l’action suivante, Al Horford décoche un 3-points qui scelle l’issue de la rencontre et offre aux Sixers une victoire référence, avec en prime un record égalé à 3-points : 21 réussites derrière l’arc.