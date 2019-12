Les Bulls enfin dans la bonne direction ?

En réussissant à l’emporter face aux Pistons, les Bulls ont enregistré une seconde victoire de suite, ce qui n’était arrivé qu’une seule fois avant cette occurrence. C’est dire si ces quatre victoires en six matches marquent une première période positive dans une saison assez compliquée.

Les scénarios des rencontres sont parfois improbables (les victoires contre Washington ou Charlotte) et les Bulls ont encore des manques criants, mais ils parviennent à faire les justes efforts à l’instant propice.

« On a connu tellement de situations qu’on doit être à l’aise par moment », constate Kris Dunn dans le Chicago Sun Times. « On commence à prendre conscience à qui donner la balle en dernier quart-temps, pour ensuite laisser le collectif faire la différence. Le plus important en dernier quart-temps, c’est de faire des stops. Le reste suit. »

L’apport, en défense justement, de Dunn a permis de trouver une stabilité, la même qui manquait suite à l’absence de longue durée d’Otto Porter Jr. Un certain équilibre semble s’installer. « On commence à mettre en place notre cohésion », poursuit le meneur. « Cette victoire contre Detroit est vraiment un effort collectif, même des joueurs du banc. On avait besoin d’un bon Coby White. »

Depuis qu’il a été piqué au vif, LaVine joue à un niveau All-Star

Parmi les bonnes nouvelles à Chicago, il y a le réveil de Zach LaVine. Son début de saison fut manqué, avec comme point d’orgue sa rencontre contre Miami où ses erreurs défensives ont poussé son coach à le mettre sur le banc. L’arrière a réagi très rapidement, dès la rencontre suivante face aux Hornets, avec un match à 49 points à 13/17 à 3-pts et un panier de la gagne.

Sur les quinze derniers matches, il affiche une moyenne de 27.9 points à 45 % de réussite à 3-pts. Avec quelques shoots importants dans le « money time » et une attitude de leader. « C’est comme mettre la table », compare Kris Dunn, avec la capacité de LaVine à être clutch. « On ne peut pas seulement faire le repas et manger à même la casserole. Il faut mettre les assiettes, les fourchettes, les verres. Voilà ce qu’il réalise : il ne fait pas que marquer, marquer, marquer… C’est facile de défendre ça. Il implique ses coéquipiers. »

De quoi participer au All-Star Game en février 2020, à Chicago, comme le pense notamment Coby White ? « Sur les 13 ou 14 derniers matches, il l’est », assure Jim Boylen. « Il a élevé son niveau de jeu. Après, c’est important de gagner pour devenir All-Star et obtenir des votes. On doit continuer de gagner. Si c’est le cas, alors probablement que cela voudra dire qu’il est très bon lui aussi. »

L’ancien dunkeur des Wolves serait bien inspiré de briller ce lundi soir, puisqu’une éventuelle victoire à Orlando rapprocherait les Bulls de la huitième place à l’Est. « On n’est pas bête, on regarde le classement et c’est notre objectif », rappelle Dunn.