Kawhi Leonard impassible face aux huées des fans de San Antonio

Deux ans après son départ controversé, Kawhi Leonard a pu constater que de nombreux fans lui en voulaient toujours. Tout au long de la rencontre, à la moindre de ses actions, l’ailier a entendu des huées ou des sifflets à son égard.

Stoïque, cela ne l’a pas empêché de faire le travail (26 points à 11/16, 7 rebonds, 9 passes et 4 interceptions pour 39 d’évaluation), sans prendre ombrage de la rancoeur du public.

« Les huées sont simplement de l’amour, » a-t-il répondu à USA Today à l’issue de la victoire des Clippers. « Je le prends juste comme ça, je suis ici pour une raison : gagner un match de basket. Ne pas avoir le public de notre côté ne peut que nous rendre, mon équipe et moi, meilleurs. »

« Cela fait partie du jeu »

L’adversité a rarement ému Kawhi Leonard et il l’a encore démontré la nuit dernière. D’ailleurs, l’ailier fait la part des choses et assure que le ressentiment des fans des Spurs au AT&T Center ne se traduit pas en dehors des matchs.

« Cela fait partie du jeu, » enchaîne-t-il. « C’est le type de joueur que je suis, et c’est probablement dû à la façon dont je suis parti et comment elle a été dépeinte. Je n’en tire aucune conclusion. Je sais que c’est un match et de la compétition. Quand nous ne jouons pas ou si je marche dans la rue et que je vois quelqu’un de San Antonio, il me remercie pour tout ce que j’ai fait. Ils respectent la façon dont j’ai joué quand j’étais ici. »

Et lui de conclure en rappelant l’objectif principal de sa venue : « Je suis juste heureux que nous ayons pu rebondir après le dernier match et prendre la victoire. » Contrairement au public texan, Kawhi Leonard ne fait toujours pas dans le sentiment.