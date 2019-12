[Programme du soir] Les Mavericks veulent confirmer face aux Celtics

Quelques jolis duels cette nuit avec, dès 01h00, le choc entre les Sixers et le Heat.

On suivra également la rencontre entre les Nuggets et le Magic, à partir de 03h00 (beIN Max 4), mais également celle entre les Mavericks et les Celtics, à 03h30 (beIN Sports 1). Certes, Luka Doncic ne sera toujours pas là, mais Kristaps Porzingis et les autres joueurs de Dallas ont prouvé à Milwaukee qu’ils pouvaient battre n’importe qui.