Quand Kawhi Leonard était élu MVP des Finals 2014

Pour ce qui était seulement sa troisième saison dans la ligue, et alors qu’il était encore perfectible, Kawhi Leonard (31 ans aujourd’hui) est arrivé au sommet en 2014. Remportant le titre NBA tout en étant couronné MVP des Finals, avec ses 17.6 points, 6.4 rebonds, 2.0 passes, 1.6 interception et 1.2 contre de moyenne (à 61% aux tirs, 58% à 3-pts et 78% aux lancers-francs).

À 22 ans, l’ailier des Spurs devenait alors le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à remporter ce trophée, devant Tim Duncan (23 ans en 1999) et Kareem Abdul-Jabbar (24 ans en 1971), mais derrière Magic Johnson (20 ans en 1980 et 22 ans en 1982).

« Il a une envie, très rare, de devenir le meilleur »

« Tout ça ressemble à un rêve pour moi », expliquait-il après le Game 5 remporté face au Heat. « C’est ma seconde finale en trois ans. J’ai progressé chaque saison, comme l’équipe. »

Très moyen pendant les deux premiers matchs, avec seulement 9.0 points de moyenne, Kawhi Leonard a pris une nouvelle dimension dans les trois rencontres suivantes. S’imposant dès lors comme l’homme fort de San Antonio et affichant 23.7 points de moyenne (à 69% aux tirs), 9.3 rebonds, 2.3 passes, 2.0 interceptions et 2.0 contres de moyenne !

« On a discuté pendant toute la saison », rappelait son coach, Gregg Popovich. « Enfin, c’est moi qui parlais surtout car Kawhi est vraiment un taiseux. Mais il écoute, il est très compétitif. Il veut que je le pousse et il a une envie, très rare, de devenir le meilleur. Il est notre moteur, et ça commence avec sa défense, ses rebonds. Ensuite, il s’est mieux senti offensivement car je n’ai jamais dessiné une seule action pour lui des playoffs. »

Impérial en défense

Mais ce que l’on retiendra surtout de ses Finals (ce qui était déjà un peu le cas de celles de 2013), c’est sa défense sur LeBron James, le meilleur joueur du monde à l’époque. Sa présence, ses mains rapides, sa puissance physique, son sens du placement ont considérablement gêné le quadruple MVP, qui réalisait certes de belles performances, mais qui accumulait surtout les statistiques quand il n’était pas défendu par le futur double Défenseur de l’année (2015, 2016).

« Il a joué libéré », commentait Dwyane Wade, son adversaire. « On avait l’impression qu’après les deux premiers matchs, ses coéquipiers lui ont dit de simplement jouer au basket. Il n’a pas seulement pris ce que la défense avait à donner, il a pris ce qu’il voulait comme il le souhaitait. »

Et même s’il était déjà très fort, il était difficile d’imaginer qu’il serait aussi impressionnant offensivement, surtout en un-contre-un. Au point de faire des séries dignes de Michael Jordan ou de Kobe Bryant, lors des playoffs 2019…