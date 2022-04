Le 25 avril 2005, Tracy McGrady grimpe sur Shawn Bradley

Le 25 avril 2005, les Rockets et les Mavericks s’affrontent pour le Game 2 du premier tour des playoffs. Et c’est à cette occasion que Tracy McGrady va claquer l’un des dunks les plus mémorables de toute l’histoire de la NBA.

L’ailier feinte Dirk Nowitzki et plonge le long de la ligne de fond. Il place ses appuis et décolle pour aller écrabouiller Shawn Bradley, victime préférée des dunkeurs de tous bords à l’époque, du haut de ses 2m29.

Le pivot adverse se tourne et ne peut qu’encaisser le choc, alors que Kevin Harlan crie que T-Mac « a aspiré toute la gravité de la salle » dans son micro.

Tracy McGrady réussira même le panier de la victoire dans ce match, mais ce sont bien les Mavs qui gagneront la série. Quant à Shawn Bradley, il prendra sa retraite quelques jours plus tard…

À lire : Shawn Bradley, un hymne au courage