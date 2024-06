Décès de George McGinnis, véritable légende des Pacers

Pur produit d’Indianapolis, où il est né et avait été au lycée avant d’intégrer la fac d’Indiana, George McGinnis avait rejoint l’ABA en 1971 chez les… Indiana Pacers, évidemment. C’est son ancienne franchise qui a annoncé son décès, à l’âge de 73 ans.

« George était la définition même d’une légende du basket de l’Indiana, d’un champion et d’un sportif inscrit au Hall Of Fame. Mais il était bien plus que cela. George faisait partie de la famille » peut-on lire dans le communiqué des Pacers.

Dès son arrivée chez les pros, George McGinnis était rapidement devenu l’une des stars de la ligue concurrente de la NBA, menant ainsi ses Pacers à deux titres, en 1972 et 1973.

Un LeBron James avant l’heure

MVP des playoffs ABA en 1973, cet ailier-fort musculeux et capable de tout faire sur le terrain décroche ensuite le titre de MVP de la ligue en 1975, avec 29.8 points de moyenne.

Avec sa capacité à prendre le rebond, à mener la contre-attaque et à trouver ses partenaires, il fait office de précurseurs à des joueurs comme Charles Barkley, LeBron James ou Zion Williamson. Lors de sa dernière saison ABA, il loupe le triple-double de moyenne en playoffs (32.3 points, 15.9 rebonds et 8.2 passes de moyenne sur 18 matchs).

« Avant l’arrivée de LeBron, je n’avais jamais vu un joueur avec de telles qualités physiques » avait déclaré Julius Erving. Justement, après la campagne 1975, et la disparition de l’ABA, il rejoint la NBA, chez les Philadelphia Sixers de… Julius Erving, autre ancienne légende de l’ABA. Ensemble, ils atteindront les Finals 1977, finalement perdues face aux Blazers de Bill Walton.

All-Star NBA en 1976, 1977 et 1979, George McGinnis et son célèbre shoot à une main seront même sélectionnés dans la All-NBA First Team lors de sa première saison dans la ligue, en 1976. Il devra attendre 2017 pour entrer au Hall Of Fame, à 67 ans, et il fait partie des quatre joueurs des Pacers dont le maillot est retiré. Avec lui, Reggie Miller, Roger Brown et Mel Daniels.

George McGinnis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1975-76 PHL 77 38 41.7 74.0 3.0 9.0 12.6 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 23.0 1976-77 PHL 79 35 45.8 68.1 4.0 7.0 11.5 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 21.4 1977-78 PHL 78 33 46.3 71.6 3.0 6.0 10.4 3.0 3.0 1.0 4.0 0.0 20.4 1978-79 DEN 76 34 47.4 66.5 3.0 8.0 11.4 3.0 4.0 1.0 4.0 0.0 22.6 1979-80 * All Teams 73 30 45.1 13.3 55.3 3.0 6.0 9.6 4.0 4.0 1.0 3.0 0.0 14.7 1979-80 * DEN 45 32 45.9 14.3 54.1 2.0 7.0 10.3 4.0 4.0 1.0 4.0 0.0 15.6 1979-80 * IND 28 28 43.7 12.5 57.5 3.0 5.0 8.5 4.0 4.0 1.0 3.0 0.0 13.2 1980-81 IND 69 27 45.3 0.0 53.8 2.0 5.0 7.7 3.0 3.0 1.0 3.0 0.0 13.1 1981-82 IND 76 18 37.3 0.0 45.3 1.0 4.0 5.2 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.7 Total 528 31 44.8 8.0 65.1 3.0 6.0 9.8 3.0 3.0 1.0 3.0 0.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.