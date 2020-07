[happy birthday] Les gestes qui ont fait Manu Ginobili

Si Manu Ginobili manque à tous les amateurs de basket, c’est ainsi pour toutes les passes aveugles, les dunks venus d’ailleurs, les feintes dont il nous avait abreuvé depuis deux décennies. Des actions folles que nous avons catégorisées dans une liste non-exhaustive, pour fêter les 43 ans d’El Manu.

Si James Harden ou Giannis Antetokounmpo se servent aujourd’hui allègrement de « l’eurostep », c’est grâce à Dwyane Wade et surtout Manu Ginobili, qui s’en est servi pendant des années pour conclure ses contre-attaques. S’il fallait ne retenir qu’un geste dans la panoplie de « El Manu », ce serait peut-être celui-là.

Outre son « eurostep », l’arrière avait une autre corde à son arc pour déstabiliser ses adversaires : passer le ballon dans son dos au moment du double pas. Certains l’ont testé pour amuser la galerie, il en avait fait une arme létale.

La taille de Manu Ginobili ne lui permet pas de conclure ses « eurosteps » en écrasant le ballon dans le cercle dans la foulée comme le « Greek Freak ». Mais quand il prenait des appuis classiques, l’Argentin a prouvé qu’il pouvait grimper sur n’importe qui, même Yao Ming. Et qu’il pouvait encore placer de beaux dunks à 40 ans.

Manu Ginobili n’est pas le plus grand, pas le plus costaud, mais il s’est offert, ou a offert à ses coéquipiers, un nombre incalculable de paniers faciles grâce à ses feintes. C’est là, en partie, que se situe son génie.

L’autre partie de son génie étaut encore plus visible quand il lâchait le ballon pour trouver un coéquipier. Dans un angle fermé, entre les jambes d’un adversaire, pour transpercer une défense, pour sauver un ballon, dans le dos, derrière la tête : « El Manu » est un magicien de la passe, l’un des plus inventifs de l’histoire de la NBA.

Avec un tel joueur sur le terrain, il y a de quoi frustrer l’adversaire. Mais même quand il était accroché, l’Argentin parvenait souvent à mettre le ballon dans le cercle pour des « and one », grâce à son équilibre et surtout son superbe toucher. Vous avez dit inarrêtable ?

Comme tous les grands joueurs, Manu Ginobili possède cette capacité à produire tous ces gestes dans les moments chauds. Combien de matchs les Spurs ont-ils gagné grâce à son sang froid…

Et puis, parmi les gestes qui ont fait Manu Ginobili, il y a bien sûr aussi la capture d’une chauve-souris.

Article initialement publié le 28 juillet 2018