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Stats & Highlights | Enfin une victoire pour les Kings !

Publié le 3/11/2026 à 7:58 Twitter Facebook

NBA – Alors que les Kings ont décroché leur première victoire de la saison, les Bucks, Hornets et Pacers restent empêtrés dans une spirale négative, tandis que les Blazers continuent de régaler.

Malik Monk et les KingsSans Jalen Johnson, les Hawks sont tout de même repartis d’Indiana avec la victoire. Et ce, grâce aux 34 points de Nickeil Alexander-Walker, ainsi qu’à une jolie adresse à longue distance (23/51). Avec un groupe réduit à six joueurs, les Pacers ont bataillé, mais n’ont pas pu éviter une cinquième défaite consécutive.

Charlotte aussi se retrouve dans une spirale bien négative. Toujours privés de Kon Knueppel, les Hornets ont vécu une nouvelle soirée très compliquée en attaque contre Detroit, avec notamment 25 ballons perdus. Tout l’inverse de Pistons en confiance, qui ont creusé l’écart au retour des vestiaires dans le sillage de Cade Cunningham (33 points, 7 passes décisives) pour infliger aux locaux un quatrième revers de rang.

Les Knicks restent maîtres à New York

Bousculés par les Nets d’un Nolan Traoré toujours aussi agressif (17 points, 6 passes décisives), les Knicks se sont détachés dans le dernier quart lors du derby new-yorkais. Si le cinq majeur des champions en titre a pataugé (36% au tir), Mike Brown a pu s’appuyer sur un Landry Shamet très en jambes (22 points) pour l’emporter.

Malgré les 24 points d’un Franz Wagner très propre, le Magic reste sans victoire à domicile. Pour leur quatrième match au Kia Center, les Floridiens ont été battus par des Wizards plus athlétiques, auteurs de 21 points en contre-attaque, et emmenés par Anthony Davis (27 points, 9 rebonds), Kyshawn George (22 points) et AJ Dybantsa (21 points).

En déplacement à Dallas, les Kings ont enfin mis un terme à leur disette. Face à des Mavericks timorés, à l’image d’un Cooper Flagg très maladroit (3/19 au tir), Sacramento s’est échappé dans le dernier quart grâce à 28 points du trio Malik Monk, Zach LaVine et Darius Acuff Jr. sur la période.

Denver craque face à Portland

Dans l’ensemble, la soirée a été tranquille pour les Wolves. Alors qu’ils recevaient les Bucks, ils ont pu compter sur l’excellent match de LaMelo Ball (34 points), et l’immense activité d’Ayo Dosunmu (19 points, 12 rebonds, 8 passes) pour renouer avec le succès. Côté Milwaukee, les 21 unités de Tyler Herro n’ont pas suffi.

Devant au score pendant trois quart-temps, les Nuggets ont fini par lâcher. Trop esseulés, Nikola Jokic (26 points, 9 rebonds, 8 passes) et Jamal Murray (35 points) n’ont pas pu tenir le rythme. Portland a su en profiter en se réveillant au meilleur des moments. Sans Ja Morant, les Blazers ont profité des 28 points de Deni Avdija, et du gros double-double de Donovan Clingan (17 points, 18 rebonds) pour repartir du Colorado avec la victoire.

Cleveland – Oklahoma City
Philadelphie – Chicago
Memphis – Nouvelle-Orléans
Houston – Boston
San Antonio – Utah
Golden State – Phoenix
LA Clippers – Toronto
LA Lakers – Miami

Indiana – Atlanta : 104-108

Indiana Pacers / 104TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jay Huff408/140/56/71782304232223
Quenton Jackson347/161/75/507733452-12022
Braden Smith428/132/31/2044101351-21926
Jarace Walker446/151/62/307732111-111516
Jalen Slawson403/112/74/425733323-81218
Kobe Brown376/112/62/224612110-11618
Total38/808/3420/2353439221412189104
Atlanta Hawks / 108TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nickeil Alexander-Walker3112/259/151/13144444063429
Luguentz Dort305/104/60/011205100111412
CJ McCollum324/172/73/427911313181318
Onyeka Okongwu335/112/51/228103300021319
Dyson Daniels303/100/10/063942321-1614
Corey Kispert185/94/70/001100120-91410
Aaron Wiggins233/121/60/103322120771
RayJ Dennis72/40/20/002220001147
Zuby Ejiofor141/41/20/032521010236
Asa Newell170/10/00/004413121-704
Total40/10323/515/8173249292312164108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

Charlotte – Detroit : 91-124

Charlotte Hornets / 91TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Brandon Miller317/183/110/001141010-141710
Naz Reid264/112/63/615622010-151310
Sion James214/63/40/013433030-81113
Coby White153/91/50/000032030171
Moussa Diabate233/60/01/163921301-23719
Grayson Allen193/73/72/210102020-26116
Christian Anderson83/51/11/111221021-489
Dennis Schroder222/40/21/211211250-3052
Ryan Kalkbrenner151/30/02/251601022-948
Liam McNeeley81/50/11/100010010-43-1
Royce O'Neale180/30/32/213401120-1822
Hannes Steinbach81/20/00/002210020-422
Tidjane Salaun180/50/41/216702212-1115
Total32/8413/4414/191826441917825691
Detroit Pistons / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cade Cunningham2613/204/73/405571530193339
Duncan Robinson328/116/92/202230310252428
Ausar Thompson255/70/04/515643021151420
Paul Reed275/60/01/214543212231121
John Collins181/40/12/212314121045
Ronald Holland II194/83/60/00220202113118
Kevin Huerter193/63/50/00223110020912
Javonte Green202/31/20/0022011002457
Chaz Lanier62/41/30/000001000353
Ebuka Okorie52/70/20/002210100343
Isaac Jones51/10/00/023500012328
Daniss Jenkins221/40/20/0011730201425
Tolu Smith80/10/00/011200100302
Total47/8218/3712/1563137301915147124

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CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

New York – Brooklyn : 103-90

New York Knicks / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Brunson336/164/113/61126001061913
OG Anunoby384/103/77/813425231111817
Karl-Anthony Towns344/111/42/31151653040131120
Josh Hart263/62/50/01567633022818
Mikal Bridges161/70/24/420200111-1163
Landry Shamet306/84/66/61011200042222
Jordan Clarkson103/51/20/0000030011776
Miles McBride162/42/40/001123210-568
Andre Drummond131/30/02/2369010213410
Tyler Kolek51/30/10/0011100001322
Jose Alvarado80/10/10/000002001-300
Mohamed Diawara60/10/10/010101000-500
Total31/7517/4424/2911324324268155103
Brooklyn Nets / 90TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Julius Randle365/160/411/15651122140-122116
Michael Porter Jr.376/134/112/305523101-101819
Nolan Traoré246/85/60/003344121-81722
Day'Ron Sharpe211/50/02/233635031-547
Chaney Johnson281/51/21/212321221-2045
Mikel Brown Jr.265/131/82/202231020-3138
Moritz Wagner202/71/21/101120100-565
Keon Ellis252/61/40/201103103-454
Noah Clowney191/30/10/024621000328
Total29/7613/3819/271226382020713790

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CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

Orlando – Washington : 94-103

Orlando Magic / 94TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Franz Wagner3710/181/43/303363130-112423
Desmond Bane368/174/100/021334140-112014
Jamal Cain254/52/30/003312040-3109
Jase Richardson283/80/43/301153100-13911
Wendell Carter Jr.342/30/02/227902110-8614
Tristan Da Silva324/142/100/013433040-5103
Nikola Vucevic133/61/30/015610001-1712
Jevon Carter172/71/40/001140000455
Alex Morales131/20/11/211202210334
Total37/8011/399/10725322319617194
Washington Wizards / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Davis3312/171/12/21891235082730
KyShawn George369/154/80/10445311182225
AJ Dybantsa337/171/46/623522320102119
Trae Young345/122/63/50339013091516
Deandre Ayton242/40/00/0336220004410
Bilal Coulibaly333/50/21/2011232032712
Tre Johnson211/40/22/203301020642
Carlton Carrington181/11/10/0044430113311
Will Riley40/00/00/000011000-501
Total40/759/2414/1862935261710145103

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OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

Dallas – Sacramento : 100-115

Dallas Mavericks / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Daniel Gafford269/100/02/234704111-102027
Cooper Flagg393/190/411/1104462260-10177
P.J. Washington372/92/86/823511220-13129
Caleb Martin211/31/22/215601010-1358
Max Christie70/50/50/00220111060-3
Walter Clayton Jr.236/94/54/401120100-72021
Morez Johnson175/50/03/620211100-51314
Naji Marshall242/90/41/202272220-956
Marcus Sasser192/40/20/001111010-743
Jett Howard11/10/00/000000000422
Tobi Lawal11/10/00/000000000422
Moussa Cisse10/00/00/000000000400
Zaccharie Risacher180/30/30/023512120-1902
Total32/787/3329/35102535191511161100
Sacramento Kings / 115TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.3610/212/83/40556315012520
Zach LaVine288/145/92/21341103092319
Domantas Sabonis304/40/01/2527441402916
De'Andre Hunter353/130/60/016725020063
Precious Achiuwa272/30/02/328103221215620
Malik Monk309/145/81/201171021272425
Leaky Black244/74/60/01231340051217
Emanuel Sharp193/33/30/00331510114915
Daeqwon Plowden20/20/21/20110000011-1
Nique Clifford30/10/10/001100000100
Total43/8219/4310/1510324225249174115

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CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

Minnesota – Milwaukee : 112-100

Minnesota Timberwolves / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
LaMelo Ball3212/216/134/515634130173431
Ayo Dosunmu378/181/62/22101282121151929
Jaden McDaniels295/142/41/34263402017139
Rudy Gobert313/60/14/1246101000101011
Jonathan Kuminga323/82/40/028103204415816
Trey Lyles214/92/72/21340000041211
Nah'Shon Hyland144/92/50/001131201-61012
Jaylen Clark201/61/51/202202200342
Joan Beringer131/40/00/06172010210211
Cody Williams60/10/00/010100000-1500
Total41/9616/4514/2621385923157119112
Milwaukee Bucks / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro308/184/111/224630320-102120
Jaime Jaquez Jr.288/172/41/135824130-141918
Myles Turner305/103/60/023522015-141319
Brayden Burries254/151/70/045911010-497
Kyle Kuzma221/60/40/002230100-2223
A.J. Green234/84/81/112334000121315
Ryan Rollins174/111/51/212321031-2105
Kasparas Jakučionis222/70/33/414563040-878
Nate Ament71/10/02/201101010-244
Kel'el Ware171/60/10/036903012227
Jericho Sims140/00/00/011212000203
Total38/9915/499/1218355323215168100

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CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

Denver – Portland : 110-118

Denver Nuggets / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Murray3910/194/911/1123562021-43536
Nikola Jokic3510/222/74/418983421-32634
Christian Braun364/71/25/60333331061418
Cameron Johnson332/51/32/213421230-579
Aaron Gordon302/61/40/015624121-1459
DeMar DeRozan203/70/03/300011000-996
Marvin Bagley III122/60/12/431402110-564
Trevon Brazile173/30/00/2145132106611
Tyus Jones80/10/02/200010000-622
Alpha Diallo50/10/00/001101000-600
Total36/779/2629/3492837242013123110
Portland Trail Blazers / 118TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Deni Avdija3410/222/96/903353020-72819
Damian Lillard305/111/59/102466212032024
Donovan Clingan328/161/30/0991834024101732
Toumani Camara303/83/70/023515040096
Scoot Henderson253/102/60/011221110485
Jrue Holiday307/113/40/0268103121131731
Sidy Cissoko223/32/20/012301020289
Chris Youngblood152/61/52/2112130002276
Robert Williams III151/40/00/033620010-426
Vit Krejci21/10/00/000003000-322
Total43/9215/4117/2121325330253165118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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