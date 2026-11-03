Stats & Highlights | Enfin une victoire pour les Kings !

Sans Jalen Johnson, les Hawks sont tout de même repartis d’Indiana avec la victoire. Et ce, grâce aux 34 points de Nickeil Alexander-Walker, ainsi qu’à une jolie adresse à longue distance (23/51). Avec un groupe réduit à six joueurs, les Pacers ont bataillé, mais n’ont pas pu éviter une cinquième défaite consécutive.

Charlotte aussi se retrouve dans une spirale bien négative. Toujours privés de Kon Knueppel, les Hornets ont vécu une nouvelle soirée très compliquée en attaque contre Detroit, avec notamment 25 ballons perdus. Tout l’inverse de Pistons en confiance, qui ont creusé l’écart au retour des vestiaires dans le sillage de Cade Cunningham (33 points, 7 passes décisives) pour infliger aux locaux un quatrième revers de rang.

Les Knicks restent maîtres à New York

Bousculés par les Nets d’un Nolan Traoré toujours aussi agressif (17 points, 6 passes décisives), les Knicks se sont détachés dans le dernier quart lors du derby new-yorkais. Si le cinq majeur des champions en titre a pataugé (36% au tir), Mike Brown a pu s’appuyer sur un Landry Shamet très en jambes (22 points) pour l’emporter.

Malgré les 24 points d’un Franz Wagner très propre, le Magic reste sans victoire à domicile. Pour leur quatrième match au Kia Center, les Floridiens ont été battus par des Wizards plus athlétiques, auteurs de 21 points en contre-attaque, et emmenés par Anthony Davis (27 points, 9 rebonds), Kyshawn George (22 points) et AJ Dybantsa (21 points).

En déplacement à Dallas, les Kings ont enfin mis un terme à leur disette. Face à des Mavericks timorés, à l’image d’un Cooper Flagg très maladroit (3/19 au tir), Sacramento s’est échappé dans le dernier quart grâce à 28 points du trio Malik Monk, Zach LaVine et Darius Acuff Jr. sur la période.

Denver craque face à Portland

Dans l’ensemble, la soirée a été tranquille pour les Wolves. Alors qu’ils recevaient les Bucks, ils ont pu compter sur l’excellent match de LaMelo Ball (34 points), et l’immense activité d’Ayo Dosunmu (19 points, 12 rebonds, 8 passes) pour renouer avec le succès. Côté Milwaukee, les 21 unités de Tyler Herro n’ont pas suffi.

Devant au score pendant trois quart-temps, les Nuggets ont fini par lâcher. Trop esseulés, Nikola Jokic (26 points, 9 rebonds, 8 passes) et Jamal Murray (35 points) n’ont pas pu tenir le rythme. Portland a su en profiter en se réveillant au meilleur des moments. Sans Ja Morant, les Blazers ont profité des 28 points de Deni Avdija, et du gros double-double de Donovan Clingan (17 points, 18 rebonds) pour repartir du Colorado avec la victoire.

Indiana – Atlanta : 104-108

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CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117

Charlotte – Detroit : 91-124

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New York – Brooklyn : 103-90

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Orlando – Washington : 94-103

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Dallas – Sacramento : 100-115

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Minnesota – Milwaukee : 112-100

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Denver – Portland : 110-118

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