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D’un tout petit point, les Pelicans mettent fin à l’invincibilité des Grizzlies

Publié le 3/11/2026 à 7:16 Twitter Facebook

NBA – Memphis n’est plus invaincu ! Portés par Zion Williamson en prolongation et les deux lancers décisifs de Jeremiah Fears, les Pelicans s’imposent 135-134 sur le parquet des Grizzlies.

pelicans grizzliesAprès quatre défaites pour commencer la saison, les Pelicans viennent d’enchaîner trois victoires. La dernière est la plus marquante puisque les joueurs de Jamahl Mosley ont fait tomber les Grizzlies, dernière équipe encore invaincue en NBA et auteur du meilleur départ de son histoire avec six succès consécutifs.

Pour y parvenir, les Pelicans ont su résister aux 40 points de Ty Jerome et à un retour presque miraculeux des Grizzlies en fin de quatrième quart-temps.

Privés de Dejounte Murray, Jordan Poole et Yves Missi, les Pelicans trouvent d’abord des solutions grâce à Derik Queen. Le jeune intérieur inscrit 18 points en première mi-temps et profite des ballons perdus adverses pour maintenir les siens devant après douze minutes (34-31).

Memphis retrouve progressivement son adresse extérieure et reprend brièvement l’ascendant, mais Karlo Matkovic et Zion Williamson permettent à La Nouvelle-Orléans de rester au contact. Les Grizzlies regagnent finalement les vestiaires avec trois longueurs d’avance (62-59), et on retiendra notamment ce contre monstrueux d’Isaiah Stewart sur Williamson.

Un troisième quart-temps référence

Les Pelicans reviennent sur le parquet avec beaucoup plus d’agressivité. Leur circulation de balle met la défense de Memphis sous pression, tandis que l’épatant Karlo Matkovic s’écarte du cercle pour sanctionner de loin.

Zion Williamson attaque la raquette, Trey Murphy III et Saddiq Bey apportent leur écot, et les Pelicans inscrivent 41 points dans le troisième quart-temps. En face, Ty Jerome et Cameron Boozer empêchent les locaux de décrocher complètement, mais les visiteurs abordent les douze dernières minutes avec cinq points d’avance (100-95).

Habituellement dominateurs après la pause, les Grizzlies ne parviennent pas à reprendre le contrôle. Un nouveau panier à 3-points de Matkovic porte même l’écart à +9 à deux minutes de la fin (124-115).

Ty Jerome arrache la prolongation

Alors que le match paraît plié, Ty Jerome prend feu. La révélation de ce début de saison inscrit les neuf derniers points de Memphis en seulement 100 secondes ! Il attaque le cercle, trouve la cible à mi-distance et égalise à 124-124 pour envoyer les deux équipes en prolongation.

Jerome poursuit son récital lors de la période supplémentaire, durant laquelle il marque huit des dix points de son équipe. Mais Zion Williamson lui répond possession après possession, toujours avec sa patte gauche en attaquant face au cercle. L’intérieur des Pelicans égalise d’abord sur un panier avec la faute, puis ajoute une finition main droite, deux lancers et un tir en reculant. Il va inscrire 9 des 11 points de La Nouvelle-Orléans en prolongation.

Ty Jerome redonne pourtant l’avantage à Memphis grâce à un nouveau panier avec la faute à 18 secondes du terme (134-133). Sur l’attaque suivante, Zion Williamson manque son tir, mais Saddiq Bey arrache le rebond offensif. Jeremiah Fears récupère le ballon dans la confusion et provoque une faute de Jaylen Wells.

A 7 secondes de la fin, le «sophomore» ne tremble pas et il réussit ses deux lancers-francs. Ty Jerome hérite de la dernière possession, mais son tir forcé ne trouve pas la cible. La Nouvelle-Orléans peut exulter après une victoire 135-134.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Zion Williamson prend le contrôle en prolongation. Plutôt discret en première mi-temps, le Zion a répondu présent lorsque le match s’est joué. Il termine avec 25 points et 11 rebonds, dont neuf unités durant les cinq minutes supplémentaires. Tous les points des Pelicans en prolongation portent sa signature, à l’exception des deux lancers décisifs de Jeremiah Fears.

Embrouille au buzzer. La tension n’est pas retombée puisqu’une échauffourée a éclaté au milieu du terrain après le buzzer, obligeant joueurs et membres des deux staffs à séparer les protagonistes. Au coeur de cette embrouille, Isaiah Stewart sans doute frustré par ce premier revers.

Ty Jerome avait presque tout réussi. Auteur de 40 points, le meneur a porté Memphis sur ses épaules. Bien remis d’une alerte au dos, il inscrit neuf points d’affilée pour arracher la prolongation, puis huit des dix points des Grizzlies durant celle-ci. Son ultime tir constitue seulement l’une de ses rares erreurs dans le « money time ».

Les Pelicans ont trouvé des ressources partout. Ultra-spectaculaire, Karlo Matkovic égale son record en carrière avec 25 points, tandis que Derik Queen compile 20 points, 7 rebonds et 5 passes en sortie de banc. Trey Murphy III et Saddiq Bey ajoutent chacun 18 unités. Cette richesse permet aux Pelicans de compenser plusieurs absences importantes et d’enchaîner un 3e succès de rang.

Fin de série pour Memphis. Les Grizzlies s’arrêtent à six victoires, soit le meilleur début de saison de l’histoire de la franchise. Il s’en est fallu de deux lancers-francs à sept secondes de la fin…

Memphis Grizzlies / 134TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome3614/225/67/80555024034039
Cameron Boozer375/112/56/718955022-21825
Jaylen Wells336/113/81/10333310031618
Cedric Coward303/62/52/40993401081016
Zach Edey192/60/02/263916012-10613
Isaiah Stewart276/102/30/03252502291417
Cam Spencer194/72/43/30117003031315
Jerami Grant244/82/41/21342101101112
GG Jackson163/80/40/000010020-1360
Kris Murray190/20/10/004411102-606
Total47/9118/4022/2711384930254169134
New Orleans Pelicans / 135TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zion Williamson359/150/07/947114400032532
Karlo Matkovic289/135/82/42461221172528
Trey Murphy III395/113/55/514551000-41822
Jeremiah Fears385/170/62/222475040-1127
Herbert Jones273/83/70/0134311209910
Derik Queen247/131/25/616753211-62027
Saddiq Bey367/162/82/214511100-71816
Trendon Watford151/30/12/213411001548
Bennedict Mathurin132/40/00/000001100543
Bryce McGowens50/10/00/010102100-601
Total48/10114/3725/301433472721883135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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