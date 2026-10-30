Ty Jerome, l’improbable patron des Grizzlies

Avec ses 25,8 points de moyenne, Ty Jerome fait partie des dix meilleurs scoreurs de la Ligue. Une sacrée surprise pour un joueur qui, il y a encore deux ans, peinait à se faire une place en NBA ! Désormais, le meneur de 29 ans est le patron des Grizzlies, toujours invaincus après cinq matchs, avec notamment une pointe à 45 points face au Jazz !

Avec son physique de prof d’EPS et ses qualités athlétiques plutôt limitées, Ty Jerome n’a pourtant rien du scoreur NBA traditionnel. Mais son intelligence de jeu, sa technique et son adresse font des ravages.

Champion NCAA avec Virginia en 2019, le meneur a pas mal bourlingué avant de trouver sa place, passant par Phoenix, Oklahoma City, Golden State puis Cleveland, où il a enfin pu afficher ses qualités il y a trois ans.

Et s’il a choisi Memphis, à l’été 2025, malgré des offres financièrement plus intéressantes, ce n’est pas un hasard.

« J’étais effectivement surpris que Cleveland ne m’offre pas de contrat. Mais une fois qu’ils ont signé Lonzo [Ball], j’ai compris qu’il fallait que je tourne la page pour de bon », explique-t-il dans le podcast de Zach Lowe. « J’ai eu d’autres offres, dont certaines plus intéressantes financièrement que Memphis, mais j’ai été attiré par le projet de jeu de Coach Iisalo. Et puis, quand Zach Kleiman, le GM, m’a appelé, j’ai senti qu’il comprenait mon jeu. S’il y a bien une chose que j’ai apprise dans ce business, c’est qu’il faut aller là où on est le plus désiré. »

Le roi du floater impossible

Mais l’argument décisif, c’est donc bel et bien le système de Tuomas Iisalo, qui multiplie les mouvements et les écrans pour libérer ses joueurs.

« J’ai vu que dans le système du coach, le meneur allait recevoir une quinzaine d’écrans sans ballon, au moins. C’était la situation idéale pour moi. Au début, je me projetais avec Ja, en combo ou à son relais. Un an plus tard, il est parti et on en est là où on en est maintenant… »

Propulsé au rang de meneur titulaire après le départ de Ja Morant, Ty Jerome profite pleinement de cette liberté de mouvement pour exploiter sa palette offensive. Avec une arme particulièrement redoutable : son floater.

Lancé très rapidement sur un pied, parfois à contre-temps ou sur le mauvais appui, ce petit tir flottant est devenu sa marque de fabrique. Un geste qui lui permet de compenser son manque d’explosivité et de surprendre les défenseurs les plus athlétiques.

« Avec mon préparateur physique à la fac, Damin Altizer, on faisait des répétitions de floaters comme les gars font leurs gammes de 3-points à l’échauffement. Je me disais que ça pourrait faire la différence pour moi à ce niveau, sachant que je ne suis pas un gars qui peut attaquer le cercle. Or, il faut impérativement avoir un moyen de scorer dans la peinture si on veut être un arrière qui a de l’impact dans cette Ligue. »

Et ce travail de longue haleine porte désormais ses fruits.

« C’est un tir que je répète depuis l’université et que je bosse chaque été, avec et sans défenseur. Parfois sur des positions bizarres, c’est vrai. Mais c’est un atout pour moi car si le défenseur ne peut pas deviner le timing de mon tir, ça annihile toutes ses qualités athlétiques. »

Steve Kerr lui a appris à dégainer

Si son floater est devenu une arme redoutable, Ty Jerome a aussi dû apprendre à assumer son statut de scoreur. Un déclic survenu à Golden State, où Steve Kerr l’a encouragé à prendre davantage ses responsabilités offensives.

« C’est un équilibre que j’essayais de trouver en début de carrière. Steve m’a encouragé à shooter davantage, en me montrant les exemples de Steph et Klay. Parfois, il m’arrivait de sortir d’un écran, mon défenseur était passé en-dessous, et malgré ça, je ne prenais pas le tir. Steve me disait de prendre mes tirs, car je suis un bon shooteur. »

De quoi progressivement changer sa manière d’aborder le jeu, et comprendre qu’il devait avant tout miser sur ses points forts pour s’imposer durablement dans la Grande Ligue.

« J’ai commencé à prendre plus de tirs et ça m’a également facilité la tâche à la création. On peut compter les vrais meneurs sur les doigts d’une main en NBA actuellement. La plupart des meneurs sont des scoreurs donc j’ai pris aussi le pli, d’autant plus que je ne suis pas un défenseur de premier rang. Pour que je joue, je devais insister sur mon point fort. »

Un apprentissage qui explique en partie son explosion actuelle, dans un rôle où il doit désormais autant organiser le jeu que sanctionner les défenses.

Et sous ses airs de ne pas y toucher, le meneur possède aussi un sacré caractère ! Pas le dernier pour chambrer ses adversaires, il a notamment trouvé à qui parler lors de ses retrouvailles avec Draymond Green.

« Je ne me lève jamais le matin en me disant que je vais chambrer pendant le match du soir. Après, je dois bien reconnaître qu’il ne me faut pas grand-chose pour m’y mettre [rires]. Le dernier en date était à Golden State et Draymond a commencé à l’ouvrir, donc j’ai parlé aussi ! C’est évidemment un des Hall of Famers du chambrage, et je lui ai répondu, c’était marrant ! »

Un leader séduit par la jeunesse des Grizzlies

Désormais leader d’une équipe en pleine reconstruction, Ty Jerome doit aussi accompagner la progression des jeunes Grizzlies, à commencer par leur nouvelle doublette intérieure : Zach Edey et Cameron Boozer.

Avec Edey, le meneur espère notamment développer une connexion qui pourrait faire très mal aux adversaires…

« On discute tout le temps et je pense qu’on est sur la même longueur d’ondes. Il n’est pas super dynamique sur la sortie d’écrans, mais une fois qu’il a pris position en bas, c’est deux points garantis ! On essaie encore d’améliorer notre timing, pour que je le trouve au meilleur moment. Mais il nous amène de la protection du cercle et une bonne chance de dominer aux rebonds à chaque match, en plus de pouvoir attaquer le cercle. Sa simple présence apporte trois des choses les plus importantes au basket. »

Quant à Cameron Boozer, qui vient de réussir son premier triple-double en carrière face aux Blazers, Ty Jerome est tout simplement bluffé par sa maturité.

« Je le suis depuis la dernière March Madness. J’en discutais avec des copains et je le voyais être choisi en première position de la Draft, largement. Car il peut tout faire en attaque, et en défense, il peut défendre du poste 1 au poste 5 quasiment. Quand Memphis l’a drafté, je me suis dit : parfait ! »

Et le rookie de 19 ans n’a pas tardé à confirmer ses premières impressions, malgré des difficultés au tir.

« C’est le rookie le plus mûr que j’ai rencontré dans ma carrière. Sa maturité sur et en dehors du terrain, c’est assez bluffant, on en oublie qu’il n’a que 19 ans ! Son premier match, il était à 2/15 mais j’avais quand même l’impression qu’il faisait un bon match. C’est super rare de penser ça, encore plus d’un rookie ! »

Dans sa cinquième franchise en huit saisons NBA, Ty Jerome semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied. Mais à Memphis, il a la liberté, la confiance et le système dont il avait besoin pour exprimer toutes ses qualités.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 31 10.6 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 23.9 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 16.7 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GSW 45 18.1 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7.4 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 19.9 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5 2025-26 MEM 15 22.6 47.4 42.0 87.5 0.7 2.1 2.8 5.7 2.1 1.1 1.8 0.3 19.7 2026-27 MEM 4 31.3 50.6 37.0 87.9 1.3 2.3 3.5 6.5 2.5 0.8 1.8 0.3 29.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.