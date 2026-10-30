Les Grizzlies de Cameron Boozer donnent une leçon aux Blazers

C’était le choc improbable de la soirée entre deux équipes encore invaincues qu’on n’attendait pas à ce niveau après dix jours de compétition. Surtout dans le cas des Grizzlies. Ces derniers vont rester au sommet de la conférence Ouest, en compagnie des Rockets, après leur victoire autoritaire à Portland (103-124).

Une rencontre marquée par les retrouvailles entre Ja Morant et son ancienne formation. Le meneur de jeu a signé quelques fulgurances (comme sa passe à terre en transition pour le dunk de Sidy Cissoko) avant d’être touché à la cuisse dans le dernier quart-temps et de quitter prématurément ses partenaires. Sans lui, Deni Avdija (24 points) a sans doute manqué de soutien au « scoring » alors que Damian Lillard a eu du mal à trouver la mire (9 points à 3/13 aux tirs).

Tout le contraire chez les Grizzlies, où huit joueurs ont fini à 10 points ou plus, dont 18 unités pour Isaiah Stewart en sortie de banc, et le même quota pour Cameron Boozer, auteur de son premier triple-double en carrière. Incertain en amont du match à cause de soucis de dos, l’homme en forme de Memphis Ty Jerome s’est contenté de 10 points.

Les Grizzlies accélèrent à la fin du troisième quart-temps

L’écart s’est creusé à la fin du troisième quart-temps, alors que les deux équipes étaient rentrées au vestiaire sur une égalité parfaite (58-58). Les visiteurs ont profité d’une bonne séquence de leurs remplaçants Isaiah Stewart et GG Jackson pour passer un 10-0 sur la base d’une grosse activité à proximité du cercle (75-87).

Les Blazers ont alors semblé friables dans leur défense intérieure et surtout apathiques en attaque pour répondre à ce « run ». Finalement menés de 8 points à l’entame du dernier quart-temps, les locaux ont pris un nouveau coup sur la tête, sur une séquence en transition, en voyant Zach Edey s’arrêter en « trailer » à 3-points et sanctionner derrière l’arc sans aucune réaction adverse (85-96).

Quasiment invisible jusqu’ici, Ty Jerome a profité du momentum pour signer 5 points de suite alors que Lillard et Morant, avant de sortir, ont marqué chacun leur tour au cercle avec leur main gauche. La suite des sept minutes à jouer ? Du contrôle, du contrôle et encore du contrôle de la part des Grizzlies. Boozer a bien trouvé Stewart avec sa passe de relance, puis Cam Spencer a apporté sa touche de loin (89-106). L’écart allait grimper jusqu’à 24 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur départ des Grizzlies depuis 2014-15. Les Grizzlies n’avaient plus démarré une saison régulière par cinq victoires de rang depuis plus d’une décennie. Durant cet exercice 2014-15, où le groupe centré autour de Marc Gasol, Zach Randolph et Mike Brown était à l’œuvre, Memphis avait fini avec 55 succès et une demi-finale de conférence en playoffs.

– La faillite des shooteurs des Blazers. Sur son début de saison, Portland était l’une des équipes les plus solides du championnat derrière l’arc, en pourcentage et en volume. Sérieux coup d’arrêt cette nuit avec un modeste 12/49 de loin (24%). Damian Lillard (1/9), Deni Avdija (0/4) ou encore Sidy Cissoko (0/3) sont tous passés à côté dans le domaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 CLE 111 NOR 132 SAC 120 POR 103 MEM 124