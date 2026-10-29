Ja Morant retrouve les Grizzlies, entre nostalgie et regrets

Même si ce ne sera pas comparable à son double déplacement à Memphis des 6 et 8 février prochains, l’émotion sera forcément forte pour Ja Morant ce jeudi. Pour la première fois de sa carrière, il s’apprête à affronter les Grizzlies, où il a évolué entre 2019 et 2026 avant d’être transféré vers les Blazers.

« Pas rancunier », le nouveau meneur de Portland aborde d’ailleurs cette rencontre comme « un match de plus sur le calendrier » et « sans la moindre amertume ».

« Je m’entends bien avec tout le monde là-bas et je n’ai de rancœur contre personne. À moins qu’ils n’en aient eux contre moi… », a-t-il livré, alors que sa relation avec son entraîneur, Tuomas Iisalo, avait parfois été tumultueuse.

« Heureux » dans l’Oregon, où son rôle n’est plus le même mais où il reste un élément-clé, Ja Morant garde toutefois un excellent souvenir de son aventure dans le Tennessee.

« Mes années à Memphis ont été formidables. C’est difficile de balayer tout ça après seulement quelques mois [à Portland] », a-t-il justement expliqué à The Athletic. « À moins de remporter le titre, et c’est l’objectif de cette saison, je ne sais pas si quelque chose pourra égaler mes années à Memphis… »

Il a précipité son départ de Memphis…

Arrivé chez les Grizzlies à 19 ans, avec un statut de 2e choix de la Draft 2019, Ja Morant s’est vite imposé comme l’un des joueurs les plus spectaculaires et prometteurs de la ligue. Sacré Rookie de l’année en 2020 et MIP en 2022, puis carrément All-Star en 2022 et 2023, il avait tout pour aller encore plus haut ensuite…

« [Les Grizzlies] étaient arrivés à un super niveau… mais j’ai évidemment connu des problèmes », a-t-il assumé, en référence à ses incidents impliquant des armes à feu, qui lui avaient valu de lourdes suspensions. « À partir de là, les dominos ont commencé à tomber. Des joueurs ont été transférés, de nouveaux sont arrivés, puis ce fut à mon tour. J’assume ma part de responsabilité dans ce que j’ai provoqué, mais tout n’était pas non plus de ma faute. »

Conscient d’avoir contribué à précipiter son départ par son comportement, Ja Morant aimerait désormais que ces histoires d’armes à feu et de suspensions ne lui soient plus rappelées à la moindre occasion.

« J’ai déjà [reconnu mes erreurs]. Ce sont simplement les autres qui continuent de remettre ça sur la table… », a-t-il regretté en ce sens. « Certains voulaient mon départ, mais ils continuent quand même de parler de moi, alors que je suis pourtant parti. Je ne comprends pas. Mais je sais évidemment ce que j’ai fait. Je sais les torts que j’ai causés, la mauvaise réputation que j’ai mise sur la franchise quand j’ai eu mes problèmes. Mais… On ne peut pas non plus retirer les bonnes choses que j’ai faites là-bas. »

À Portland, moins de pression et toujours autant d’ambition

Derrière un Ja Morant alors au sommet de son explosivité (27 points, 7 passes, 6 rebonds de moyenne), Memphis s’est notamment installé deux années de suite dans le Top 2 de la conférence Ouest, en franchissant même un tour de playoffs en 2022. Une autre époque, pour un joueur quelque peu retombé dans la hiérarchie de la NBA.

« Il y avait beaucoup plus de pression sur mes épaules qu’aujourd’hui », a souligné celui qui ne tourne plus « qu’à » 16 points et 6 passes de moyenne à Portland. « Désormais, je n’ai plus besoin de trop en faire, de mettre à mal mon corps, vu les coéquipiers qui m’entourent. On joue bien et c’est à moi de faire mon travail. »

Auprès de Damian Lillard, mais aussi de Deni Avdija ou Jrue Holiday, Ja Morant savoure en tout cas sa nouvelle expérience chez les Blazers.

« Un nouveau départ, ça fait toujours du bien », a terminé le meneur, sans toutefois manquer de réitérer son attachement aux Grizzlies. « Je ne voulais pas partir. Memphis me convenait parfaitement. Mais je me sens bien ici aussi maintenant, je suis heureux. La machine est lancée et c’est super. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31.0 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32.6 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33.1 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31.9 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35.3 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30.4 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28.4 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5 2026-27 POR 3 26.7 58.8 44.4 83.3 0.7 2.0 2.7 6.3 2.3 1.3 1.3 0.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.