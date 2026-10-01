Ja Morant et Damian Lillard apprennent à partager le ballon

Dans une semaine, les Blazers disputeront leur premier match de présaison et lèveront une partie du voile sur l’une des associations les plus intrigantes de l’été : celle entre Damian Lillard et Ja Morant.

Deux meneurs habitués à porter leur attaque, avec un usage élevé avec le ballon et quelques limites en défense : sur le papier, leur complémentarité ne saute pas franchement aux yeux. Mais après les deux premières séances du « training camp », les intéressés se montrent très optimistes.

« C’est plaisant », a ainsi assuré Ja Morant. « Il y a tellement d’espace avec Dame sur le terrain. Vous connaissez tous le niveau du shooteur qu’il est. Mais cela crée aussi des opportunités pour les autres. Sur les pénétrations suivies d’une passe vers l’extérieur, les défenseurs doivent ressortir. Nous avons tous les deux adopté une approche altruiste pour apprendre à connaître le jeu de l’autre, mais nous devons quand même rester nous-mêmes. »

Damian Lillard prêt à jouer davantage sans ballon

Le nouvel entraîneur, Micah Nori, n’a pas encore dévoilé son cinq majeur pour l’ouverture de la saison, mais Damian Lillard s’attend néanmoins à débuter aux côtés de Ja Morant et Deni Avdija.

Reste aussi à déterminer le rôle de Jrue Holiday, exemplaire la saison passée et qui possède un avantage évident sur la paire Morant-Lillard : il sait défendre. Et même très bien.

Le trio Morant – Lillard – Avdija rassemble en tout cas trois créateurs qui ont connu leurs meilleures saisons lorsque l’attaque passait largement dans leurs mains. Il faudra donc répartir les possessions et apprendre à rester influent sans le ballon. Dans ce domaine, Damian Lillard possède un avantage évident : son tir extérieur lui permet de demeurer dangereux lorsqu’il laisse la création à ses partenaires.

« Je veux vraiment voir Ja réussir, et c’est pareil pour Deni », explique « Dame ». « C’est de là que je raisonne. Si cela nécessite que je fasse des sacrifices, je le ferai. Ils savent que j’ai l’habitude d’avoir le ballon, mais eux aussi l’ont beaucoup eu. Comme je suis capable de rentrer des tirs, je peux davantage évoluer sans le ballon et leur laisser la création, parce que je sais que je demeure une menace comme shooteur. Je vais leur donner de l’espace. »

Ja Morant souhaite lui aussi en profiter pour développer une facette peu efficace de son jeu. Limité à 31% de réussite à 3-points en carrière, sans jamais dépasser les 34 % sur une saison, l’ancien meneur des Grizzlies estime que ces chiffres s’expliquent en partie par la difficulté des tirs qu’il devait se créer lui-même…

Aux côtés de Damian Lillard, il espère obtenir davantage de tentatives en réception et ainsi « débloquer » son tir extérieur. « J’aime jouer sans ballon », a-t-il rappelé. Une possibilité dont il n’a que rarement profité à Memphis, où il concentrait l’essentiel de la création offensive.

Ne pas inhiber les autres Blazers

Pour Micah Nori, le principal défi ne sera pas seulement d’associer les deux meneurs, mais de les intégrer à un collectif déjà en place, avec notamment Jrue Holiday et Scoot Henderson, plutôt à l’aise comme joker.

« Beaucoup de joueurs sont de retour, et on ajoute Dame puis Ja, deux joueurs qui changent clairement la donne », a expliqué l’ancien assistant des Wolves. « Comment les intégrer à notre rotation principale et faire jouer tout ce monde ensemble ? Tout repose sur les différentes associations. »

Lors des premières oppositions du camp, l’entraîneur a donc multiplié les combinaisons entre les neuf joueurs appelés à former sa rotation régulière. Des automatismes restent logiquement à construire, mais l’entente entre Damian Lillard et Ja Morant ne semble pas poser de problème particulier.

« J’ai l’impression que tout va bien entre nous », a confirmé Ja Morant sur son duo avec la légende locale. « Maintenant, il faut créer une cohésion avec l’ensemble du groupe. Dame et moi, cela n’a pas été un problème. Nous sommes fluides ensemble. Mais nous arrivons tous les deux cette saison alors que les autres jouaient déjà ensemble. Certains pourraient refuser un tir qu’ils auraient pris l’an dernier simplement parce que Dame et moi sommes sur le terrain. Ce n’est pas ce que nous voulons. Nous avons besoin qu’ils continuent à être agressifs. »