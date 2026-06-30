Quel visage pour les Blazers après l’arrivée de Ja Morant ?

Les rumeurs annonçant un transfert de Ja Morant dans la semaine disaient donc vrai. Elles ne disaient même pas tout de l’urgence de la situation. Après avoir échoué à trouver un point de chute à son meneur lors de la trade deadline, Memphis a finalement fait affaire avec Portland juste avant l’ouverture de la free agency.

Les Blazers ne figuraient pas parmi les principaux prétendants annoncés pour l’ancienne star des Grizzlies. Mais c’est bien la franchise de l’Oregon qui a raflé la mise, sans avoir à trop se sacrifier.

Ce transfert d’envergure colle avec la pente ascendante prise par son projet. De retour en playoffs cette saison avec un groupe jeune, Portland aurait pu choisir la voie d’un développement progressif, avec l’apport de Damian Lillard, star bien établie mais vieillissante et de retour d’une longue blessure. Les dirigeants de la franchise ont plutôt tenté un pari pour passer deux vitesses supérieures, dans le jeu comme dans leurs possibles objectifs sportifs. Plus que jamais au cours de ces trois dernières saisons, les Blazers sont à la croisée des chemins.

Option 1 : le début des grandes manœuvres

Annoncé parmi les candidats sur le dossier Jaylen Brown, Portland n’en a peut-être pas fini de son shopping. La venue de Ja Morant ajoute une star – et un salaire conséquent – à l’effectif.

Mais elle n’entrave pas pour autant la poursuite de l’ailier des Celtics. The Athletic et son journaliste Jason Quick, qui couvre principalement les Blazers, annoncent la couleur : « Attendez-vous à les voir être actifs ces prochains jours. » La lecture de l’effectif à l’instant T semble en tout cas aller dans ce sens.

Avec le retour de blessure de Damian Lillard et l’échange pour Ja Morant, la franchise de l’Oregon possède désormais quatre joueurs capables de jouer à la mène, en comptant Jrue Holiday et Scoot Henderson. Cet embouteillage devrait pousser un peu plus Portland à bouger. Holiday et/ou Henderson pourraient ainsi faire partie du package proposé à Boston pour lâcher Jaylen Brown. Marc Stein assure ce mardi que les Blazers ont déjà reçu des appels pour le champion NBA 2021 et 2024 mais qu’ils « ont l’intention de conserver Jrue Holiday. »

Son profil de joueur polyvalent, bon shooteur et défenseur, avec un contrat intéressant sur deux ans (2027/28 en « player option »), pourrait pousser d’autres candidats à insister.

Autre conséquence du trade pour Ja Morant, la porte semble désormais fermée à double tour pour Donovan Clingan. Le nom du pivot circulait dans le possible transfert de Jaylen Brown, alors que les Celtics cherchent à s’améliorer au poste de pivot. Mais avec un potentiel tandem Morant – Lillard, l’impact défensif de Clingan, ainsi que sa capacité à libérer ses arrières par ses écrans, le rendent désormais « intouchable » selon The Athletic.

L’effectif va tout de même devoir être rééquilibré dans les prochains jours, avec les seuls Clingan, Yang Hansen et Toumani Camara actuellement sous contrat pour tenir les postes 4 et 5, à moins que Deni Avdija ne soit utilisé comme un « faux ailier-fort » dans un cinq très au large.

Option 2 : le début d’une nouvelle ère

La saison 2025/26 a montré une équipe sur la bonne voie, avec une identité de jeu de plus en plus marquée, notamment en attaque. Les Blazers jouent avec rythme, agressent le plus fréquemment possible le cercle et donnent le feu vert à leurs snipers pour tenter leur chance de loin. La série contre San Antonio a toutefois affiché les limites offensives d’un groupe parfois trop prévisible. Ja Morant devrait aider à y remédier. Et posséder de nombreux joueurs à même de gérer le ballon ne serait pas forcément vu comme un problème par les dirigeants des Blazers.

« Les Blazers croient que leurs quatre arrières peuvent co-exister, en grande partie car ils croient que Jrue Holiday peut atténuer la redondance des profils en jouant sans ballon comme arrière ou ailier » informe The Athletic. « Dans une ligue qui devient de plus en plus sans vrais postes, ils considèrent comme un luxe d’avoir autant de joueurs à même de prendre des décisions. » Cela suffit-il à les rendre cohérents pour autant ?

Entre Ja Morant, ses blessures et ses écarts extra-sportifs, et Damian Lillard qui va revenir au jeu après 18 mois à l’infirmerie, on est loin d’une quelconque garantie.

Mais l’un peut aussi être vu par Portland comme une assurance pour l’autre. Avec Ja Morant sur le parquet, Damian Lillard va pouvoir revenir petit à petit en forme. La force d’attraction de ce dernier, soit 25.1 points et 37.1% à 3-points avec plus de trois réussites par match en moyenne en carrière, pourrait aussi libérer des espaces pour Ja Morant afin d’attaquer le cercle, son principal point fort lors de ses meilleures saisons.

Cette association demandera toutefois de réels ajustements. Les Blazers ne seraient pas les premiers à tenter d’associer deux meneurs de jeu, une expérience pas toujours couronnée de succès. Damian Lillard comme Ja Morant sont avant tout des « ball handlers », deux joueurs par qui passent la grande majorité des ballons en attaque, que ce soit à la création comme à la finition. Même en disposant chacun de joueurs capables de porter le ballon à leurs côtés dans leur carrière (C.J. McCollum pour Damian Lillard à Portland, Desmond Bane pour Morant à Memphis), les deux hommes ont ce profil de première option. Et ils ont toujours figuré parmi les joueurs ayant le plus souvent le ballon entre les mains, selon les données de Databallr.

Ja Morant a besoin du ballon, et n’est pas un shooteur. Damian Lillard va-t-il accepter de jouer « off ball » comme il a pu le faire dans de maigres proportions à Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo ?

« Dame » pourrait être tenté par quelques concessions, alors qu’il pourrait compter sur ce qui ressemble au cinq le plus complet et talentueux avec lequel il a pu évoluer à Portland. Resterait alors à intégrer dans l’équation Scoot Henderson, qui a toutefois montré des progrès au shoot en fin de saison (15/31 à 3-points lors de la série contre les Spurs, mais seulement six passes décisives en cinq matchs), et Deni Avdija.

L’ancien joueur de Washington a dû évoluer par défaut au poste 1 une grande partie de la saison dernière face à l’hécatombe dans ce secteur. Le voilà désormais barré par une rotation totalement bouchée. Deni Avdija a pourtant signé une grosse progression comme première option, mais lui aussi avec le ballon en main, au point d’être le leader de la ligue hors meneurs de jeu (35.2 % du temps, 29e NBA), devant d’autres joueurs pourtant hautement responsabilisés comme Giannis Antetokounmpo ou Anthony Edwards. L’Israélien serait un créateur secondaire de choix, mais aurait-il suffisamment d’opportunités pour cela ?

Autre problématique que le nouvel entraîneur Micah Nori aura à résoudre : le tandem Ja Morant – Damian Lillard serait sans doute ciblé par les attaquants adverses. Damian Lillard reste un défenseur moyen, tout au plus, et sa grave blessure ne va sans doute pas l’aider défensivement. Un secteur dans lequel Ja Morant a fréquemment montré un vrai désintérêt. Les deux joueurs, tous deux sous le 1m90, obligeraient à adapter le système à leurs faiblesses, même si Jrue Holiday, Toumani Camara et Donovan Clingan sont eux bien plus solides dans l’exercice.