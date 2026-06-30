Jaylen Brown pour remplacer Kawhi Leonard aux Clippers ?

L’aventure de Kawhi Leonard à Los Angeles semble arriver à son terme. Les Clippers sont en discussion avec les Raptors tandis que les Mavericks espèrent aussi récupérer le double champion NBA. Les Californiens préparent déjà la suite et ils seraient intéressés par Jaylen Brown. Depuis son transfert raté aux Bucks en échange de Giannis Antetokounmpo, l’avenir du MVP des Finals 2024 est de plus en plus incertain.

Selon ESPN, les Clippers «voudraient absolument» récupérer Jaylen Brown. Il faut dire que le joueur des Celtics correspond davantage à la temporalité des Californiens que Kawhi Leonard. Les Voiliers souhaitent rajeunir leur effectif et Jaylen Brown va avoir 30 ans en octobre tandis que Kawhi Leonard vient tout juste de souffler sa 35e bougie.

Un transfert à trois équipes incluant Kawhi Leonard et Jaylen Brown ?

Une telle transaction risque d’être compliquée à mettre en place pour plusieurs raisons. Le premier obstacle sera d’absorber le contrat de Jaylen Brown. Celui-ci touchera 57 millions de dollars la saison prochaine et 65 millions lors de la saison 2029-30. Une opération envisageable pour les Californiens uniquement en cas de départ de Kawhi Leonard.

Cependant, si les Celtics sont à l’écoute des offres concernant Jaylen Brown, ils ne veulent pas le brader pour autant. Boston veut ajouter des éléments pour continuer d’avoir une équipe compétitive autour de Jayson Tatum. Il faut donc des joueurs ou des tours de Draft qui conviennent aux Celtics. Une demande que les Clippers seraient peu enclins à satisfaire puisqu’ils ouvrent eux aussi une nouvelle page de leur histoire avec la Draft récente de Keaton Wagler et l’arrivée de Darius Garland il y a six mois.

C’est ici qu’entre en scène les Raptors. Les contreparties envoyés à Los Angeles en échange de Kawhi Leonard pourraient finalement atterrir à Boston, et on évoque des «packages» autour de Brandon Ingram ou RJ Barrett. Les Clippers se sépareraient ainsi de leur «franchise player», mais récupéreraient Jaylen Brown.