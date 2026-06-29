Micah Nori veut corriger les défauts des Blazers

Outre les inévitables questions sur son contrat un peu spécial, Micah Nori a évidemment parlé de jeu lors de sa conférence de presse de présentation à Portland. Le nouveau technicien arrive dans une équipe prometteuse, qui vient de vivre un premier tour de playoffs après une saison régulière à 42 victoires. L’objectif pour le prochain exercice est donc tout trouvé.

« Ce que cette équipe a réussi à faire, c’est de gagner des matches. Ils ont goûté à la victoire, dans des conditions difficiles. Tiago Splitter et son staff ont fait un remarquable travail pour aller en playoffs. On ajoute Damian Lillard et quand on a ce type de talent en plus, l’essentiel, c’est de franchir un nouveau cap par rapport à la saison passée », annonce l’ancien assistant des Wolves.

Entrons dans le détail. « Comment allons-nous faire ? Sans être dans les clichés sur le fait de jouer dur et d’être intelligent, il y a des choses à corriger. On ne sera plus l’équipe qui perd le plus de ballon », prévient Micah Nori. « Il y a les fins de match aussi, où on était à 21 victoires pour 22 défaites dans les matchs à moins de cinq points dans les cinq dernières minutes. On doit gagner 60-65% de ces rencontres, pas moins de 50%. »

Damian Lillard, la clé de la nouvelle attaque

Les Blazers perdaient en effet 17.3 ballons de moyenne par rencontre et c’était le pire total de la saison passée. Autre souci bien visible : le shoot à 3-pts. Portland affichait seulement 34% de réussite dans cet exercice, soit le troisième pire pourcentage de la NBA.

« La meilleure chose pour corriger notre adresse à 3-pts, c’est le retour de Lillard. Cela nous rend automatiquement meilleurs. Ce que je retiens, c’est la qualité de nos tirs. Les Blazers prenaient de très bons tirs. Seulement, ils étaient maladroits », analyse le coach. « Certains joueurs sont plus à l’aise en catch-and-shoot, d’autres après un écran. Mon travail, c’est de leur montrer où ils sont très bons et où ils doivent progresser. »

Micah Nori a logiquement le projet de nettoyer le jeu des Blazers. Mais comment veut-il faire jouer cette équipe ?

« On me demande quelle est ma philosophie, notre identité. Je veux que, 41 fois, quand l’adversaire arrive dans notre salle, avec l’énergie, il tombe sur une équipe physique. Une équipe qui fait les efforts, qui se fait sentir chez les adversaires. On a de gros défenseurs et on doit être intense, ne pas laisser les attaquants faire ce qu’ils veulent. On a un groupe pour provoquer des ballons perdus. On ne va pas attendre que nos adversaires manquent des tirs. On va les forcer à le faire », décrit-il, avant de passer à l’attaque.

« Tant que le chronomètre tourne, la balle circule. On ne va pas attendre les systèmes et remonter le ballon en marchant. Tout le monde dit ça, mais c’est ce qu’on va faire. On va se créer des espaces. Il y aura des concepts de jeu pour ne pas seulement appeler des systèmes, où les joueurs vont du point A au point B. Il y a aura des lectures du jeu à faire, des décisions à prendre, ce qui va limiter les ballons perdus. »