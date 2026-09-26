Toumani Camara bluffé par le niveau de Damian Lillard

« Impressionnant. Très, très impressionnant. » Habitué à se charger en défense des meilleurs attaquants de la ligue, Toumani Camara a été marqué par Damian Lillard lors d’un entraînement organisé cet été au domicile de la légende des Blazers, en compagnie d’autres joueurs comme Duop Reath et MarJon Beauchamp.

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son premier pas, sa vitesse, surtout après cette blessure. Il était vraiment très difficile à défendre, dans tous les domaines », décrit l’ailier chez The Athletic. Celui-ci n’avait pas encore eu l’occasion d’évoluer normalement avec son coéquipier depuis que ce dernier a été victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche lors des playoffs 2025.

Le Belge a pu remarquer que le vétéran de 36 ans dispose de toute une palette d’options pour éliminer un défenseur. « Et peu importe la qualité du défenseur en face : lorsqu’un joueur maîtrise son jeu à ce point, il ira là où il veut. Il ne vous reste plus qu’à espérer qu’il rate son tir. »

Une impression sans doute renforcée par le fait que le shooteur longue distance s’était lancé dans un défi fou d’inscrire 100 000 tirs en un an pour préparer au mieux son retour. « Il est phénoménal. Chaque fois que je le vois shooter, je pense que le ballon va rentrer », remarque d’ailleurs Micah Nori.

Selon le coach local, qui va également devoir jongler avec Ja Morant, Jrue Holiday et Scoot Henderson sur le même poste, le meneur de jeu ne montre aucune séquelle de son opération. En conséquence, son joueur ne fera l’objet d’aucune restriction ou limitation lors de l’ouverture du camp d’entraînement, mardi.

Également marqué par les progrès dans l’investissement défensif de son partenaire de jeu, Toumani Camara est persuadé que son retour aura un effet direct sur le nombre de victoires des Blazers.

« Il va être énorme. On parle de Damian Lillard, l’un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Tout le monde dans l’équipe se tourne vers lui et, avec le ballon entre les mains, il va créer beaucoup de tirs ouverts. […] Et comme je l’ai dit, il progresse également en défense. Je ne pense pas qu’il sera le point faible que certains imaginent. C’est une image dont il veut justement se débarrasser et sur laquelle il travaille beaucoup. […] Il peut nous emmener très loin », imagine l’ailier.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 5 35 49.5 39.2 92.9 1.2 3.6 4.8 4.6 1.4 0.8 3.8 0.4 31.0 Total 716 36 43.8 37.3 89.3 0.6 3.6 4.2 6.6 1.9 1.0 2.8 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.