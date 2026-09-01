Damian Lillard a réussi 100 000 tirs pour préparer son retour

À défaut de pouvoir jouer, Damian Lillard aura énormément shooté. Victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche lors des playoffs 2025, le meneur avait décidé de transformer sa longue rééducation en un gigantesque défi personnel : réussir 100 000 tirs en l’espace d’un an.

Objectif atteint. Entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026, le joueur de Portland a ainsi comptabilisé précisément 100 100 tirs réussis, soit une moyenne de près de 274 paniers par jour.

Son relevé d’entraînement montre également plusieurs journées particulièrement chargées, dont un pic à 1 100 réussites. Ce chiffre avait justement pris une autre dimension quelques jours auparavant. Les Blazers avaient relayé une photo d’une séance durant laquelle leur meneur avait réussi 1 100 de ses 1 168 tentatives, soit 94,2% de réussite. « Dame est unique en son genre », s’était contentée d’écrire la franchise en partageant cette performance.

Une adresse jamais vraiment disparue

Le shoot n’a d’ailleurs jamais vraiment quitté Damian Lillard. En février, alors qu’il n’avait encore disputé aucun match de la saison, il s’était offert une parenthèse pour participer au concours à 3-points du All-Star Weekend.

Résultat ? Une troisième victoire après celles décrochées en 2023 et 2024, rejoignant ainsi Larry Bird et Craig Hodges parmi les seuls joueurs à avoir remporté l’épreuve à trois reprises. « Je suis arrivé confiant, je suis en pleine forme », expliquait-il alors après avoir battu Devin Booker en finale.

Une manière déjà rassurante de constater que, même si les jambes avaient encore besoin de temps, la mécanique de tir était intacte.

Mi-août, Portland avait encore utilisé cette adresse pour dévoiler son calendrier 2026/27, en filmant son meneur en train d’enchaîner les tirs à 3-points pendant que défilaient les 29 adversaires des Blazers.

« Revenir en étant moi-même »

La quantité de tirs raconte surtout la patience nécessaire après la lourde blessure subie le 27 avril 2025.

Opéré quelques jours plus tard, Damian Lillard n’a pas disputé une seule rencontre NBA en 2025/26, sa première saison après son retour à Portland pour trois ans et 42 millions de dollars.

Dès le début de sa rééducation, le meneur de 36 ans avait d’ailleurs insisté sur sa volonté de ne pas précipiter les choses. « Mon objectif, c’est de revenir en étant moi-même », expliquait-il notamment en septembre dernier.

À quelques semaines de retrouver officiellement les parquets, ses dernières séances ont donc forcément de quoi rassurer Portland. D’autant que Damian Lillard avait identifié le tir extérieur comme l’un des principaux axes de progression de son équipe. « On doit devenir une meilleure équipe au shoot », estimait-il au printemps.

Après 100 100 paniers réussis en un an, difficile de lui reprocher de ne pas avoir travaillé sa part du travail…

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 5 35 49.5 39.2 92.9 1.2 3.6 4.8 4.6 1.4 0.8 3.8 0.4 31.0 Total 716 36 43.8 37.3 89.3 0.6 3.6 4.2 6.6 1.9 1.0 2.8 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.