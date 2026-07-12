Sous la pluie de Portland, Ja Morant veut repartir de zéro

Après sept saisons à Memphis, Ja Morant doit désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Il y a deux semaines, les Grizzlies ont choisi de l’envoyer à Portland en échange de Jerami Grant et Kris Murray, mettant fin à une histoire marquée par des exploits, mais aussi par les blessures et les polémiques.

À 26 ans, le meneur rejoint une équipe qui vient de retrouver les playoffs et qui compte sur lui pour franchir un nouveau cap. L’ancien All-Star espère lui surtout profiter de ce changement d’environnement pour tourner la page.

« Qu’est-ce que j’aimerais pouvoir changer ? Je pense que vous connaissez la réponse : mon image, le fait que l’on pense que je suis un mauvais garçon », a-t-il expliqué à Las Vegas, lors de sa première prise de parole publique depuis son transfert.

« Je suis Ja. J’ai fait ce que j’ai fait par le passé, mais cela a déjà été évoqué et réglé. Je ne vois pas pourquoi, des années plus tard, on continue d’en parler alors qu’il ne s’est rien passé depuis. Si j’étais vraiment ce genre de personne, vous ne seriez pas en train de me parler. Je ne serais pas ici. »

Après la pluie…

Avant de convaincre sur le terrain, Ja Morant prend progressivement ses marques dans l’Oregon. Même s’il s’y rendait régulièrement en raison de la présence du siège de son équipementier Nike à Beaverton, il découvre encore Portland, son rythme plus calme et son climat bien différent de celui du Tennessee.

« Il pleut beaucoup », a-t-il souri. « Portland est un endroit très calme, et c’est agréable. Je ne sais pas si vous avez fait attention à moi ces derniers temps, mais je me suis un peu rapproché de la nature. Je ne fais pas de randonnée, mais je me promène, je fais du vélo et j’ai fait du kayak. »

Une manière pour lui de retrouver un peu de sérénité après plusieurs années particulièrement agitées.

« Je suis simplement reconnaissant d’être en vie, d’avoir ce que j’ai et d’avoir ma famille. Cela me permet de me vider l’esprit et de profiter de cette nouvelle chance. »

Sur le plan sportif, son intégration sera l’un des principaux enjeux du prochain camp d’entraînement. Portland dispose en effet d’un secteur extérieur particulièrement fourni avec Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson, autant de joueurs capables de diriger le jeu et d’avoir le ballon entre les mains.

Une cohabitation à organiser

Ja Morant ne semble pourtant pas inquiet par cette concurrence.

« Tous ces joueurs vont probablement me permettre de découvrir de nouvelles facettes de mon jeu, et je pourrai faire la même chose pour eux. Je ne pense pas que ce soit un problème de nous avoir tous sur le terrain ou de trouver un équilibre dans les temps de jeu. Nous sommes tous altruistes et le but ultime est de gagner. »

L’ancien meneur de Memphis assure également avoir mûri depuis ses débuts en NBA et se dit prêt à montrer un autre visage aux supporters des Blazers.

« Une nouvelle ville, une nouvelle équipe, une nouvelle franchise… Je vais pouvoir montrer aux fans de Portland un Ja différent. C’est comme si je repartais de zéro. Au fil des années, j’ai beaucoup mûri et beaucoup appris. Mon état d’esprit a changé et j’aborde désormais les choses différemment. Je suis prêt à travailler. »

D’ici le début du camp d’entraînement, Ja Morant va poursuivre sa préparation loin des regards. Privé de la fin de saison en raison de douleurs au coude, il assure être débarrassé de tout pépin physique. Il a également tenu à remercier les Grizzlies et la ville de Memphis pour le soutien reçu durant ses sept saisons dans le Tennessee.

À Portland, il lui reste à prouver que ce changement de décor peut marquer un véritable tournant dans sa carrière.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.