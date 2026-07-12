Avec Lillard, Morant et Avdija, Micah Nori imagine des Blazers imprévisibles

Nommé le 23 juin dernier pour succéder à Tiago Splitter, parti à Chicago, Micah Nori ne souhaite pas s’attarder sur la structure particulière de son contrat, garanti pour une seule saison avant deux années en option.

Le nouvel entraîneur de Portland préfère retenir l’essentiel : l’occasion, rare, de prendre les commandes de l’une des trente franchises NBA. Et pas n’importe laquelle, puisque les Blazers restent sur une qualification en playoffs et vont ajouter Damian Lillard et Ja Morant à leur rotation.

« La première chose, c’est que je suis très reconnaissant d’avoir été choisi pour ce poste, au sein d’une équipe de playoffs, alors que je suis un novice et que l’équipe reçoit le renfort de deux All-Stars avec Ja et Dame », a-t-il expliqué au micro d’ESPN. « Tiago et son staff ont fait du bon travail. À nous de prendre le relais et de poursuivre dans cette direction. »

« Plus on aura de joueurs capables de porter le ballon et créer, meilleurs nous serons »

Pour construire son projet de jeu, Micah Nori entend s’adapter aux qualités de son effectif. Défensivement, il pourra notamment compter sur la protection du cercle de Donovan Clingan et Robert Williams. Mais c’est surtout le potentiel offensif de ses Blazers qui l’enthousiasme.

« Avec Donovan et Robert Williams, qui a été prolongé, on peut légitimement disposer de 48 minutes de protection du cercle de haut niveau », estime-t-il. « Offensivement, on veut jouer sur nos forces et placer nos joueurs dans des situations où ils pourront prendre eux-mêmes les décisions. »

Dans une NBA de moins en moins attachée aux postes traditionnels, Micah Nori veut multiplier les porteurs de balle et les joueurs capables de créer pour les autres.

« On veut des joueurs qui créent les uns pour les autres, qui veulent se passer le ballon et qui savent aussi créer des espaces. Plus on aura de joueurs capables de porter le ballon et de créer, meilleurs nous serons. »

Un principe qui devrait particulièrement profiter à Deni Avdija. Principal créateur de Portland la saison passée, l’ailier israélien a décroché sa première sélection au All-Star Game dans ce rôle. L’intégration de Lillard et de Morant va forcément modifier ses responsabilités, mais pourrait également lui faciliter la tâche.

« Deni est exactement ce type de joueur, capable de créer pour lui-même et pour les autres », poursuit Micah Nori. « Son principal problème a été les pertes de balle. Il doit parfois prendre de meilleures décisions, ou simplement les prendre plus tôt. Mais avec Dame et Ja, le spacing sera différent et il aura plus d’espaces à exploiter. »

« On est très impatients de voir ce que cela peut donner »

Après une fin de parcours compliquée à Memphis, Ja Morant espère justement profiter de son arrivée en Oregon pour repartir de zéro. Le meneur a également abandonné le numéro 12 pour récupérer le numéro 1.

Micah Nori ne lui demande pas de bouleverser immédiatement le fonctionnement de l’équipe. Il attend surtout de retrouver un Ja Morant en bonne santé, capable de se fondre dans un collectif déjà compétitif.

« La première chose que je lui ai dite, c’est qu’on allait avoir besoin du Ja qui nous avait battus 4-2 en playoffs il y a cinq ans », plaisante l’ancien assistant des Wolves, en référence au premier tour des playoffs 2022. « Le plus important, c’est qu’il soit en bonne santé. Il va avoir l’occasion de jouer dans une équipe qui gagne et qui a déjà prouvé son niveau. »

Les premiers échanges entre les deux hommes ont en tout cas rassuré le technicien.

« Pas une seule fois, il ne m’a demandé quel serait son rôle ou combien de minutes il jouerait. Il veut simplement s’intégrer au groupe, contribuer à ce qui a déjà été construit et l’améliorer encore. On est très impatients de voir ce que cela peut donner. »

Avec Lillard, Morant, Avdija, mais également Jrue Holiday, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe ou encore Vit Krejci, les Blazers disposent d’un secteur extérieur particulièrement fourni. Une richesse que Micah Nori considère moins comme un problème de répartition que comme une occasion de rendre Portland plus imprévisible.

À condition, évidemment, que Damian Lillard retrouve toutes ses sensations, et donc son meilleur niveau.

« Dame a l’air en grande forme. Il est à la salle en permanence depuis deux semaines et il m’a fait forte impression », conclut le coach. « C’est très enthousiasmant de pouvoir ajouter son talent au groupe déjà en place. Je ne veux pas fixer des attentes trop élevées, mais on espère retrouver la meilleure version de chacun de nos joueurs afin d’aller le plus loin possible. »