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Micah Nori est le nouveau coach des Blazers

Publié le 23/06/2026 à 17:56 Twitter Facebook

NBA – Aux Wolves depuis 2021, Micah Nori succède à Tiago Splitter sur le banc de Portland, et il sera le premier coach de l’ère Tim Dundon, le nouveau propriétaire de la franchise.

micah noriAprès que les Mavericks ont désigné Dusty May comme entraîneur, tous les regards étaient tournés vers les Blazers, et ESPN annonce que le grand gagnant est Micah Nori. Le bras droit de Chris Finch succède à Tiago Splitter, et il met fin à des années comme assistant, mais aussi de multiples intersaisons à passer des entretiens infructueux.

Présent sur les bancs NBA depuis plus de quinze ans, et considéré comme le meilleur assistant de NBA par les GM, il a notamment travaillé à Toronto, Sacramento, Denver et Detroit avant de rejoindre Minnesota en 2021.

Partiuclièrement apprécié des joueurs, il était sur les tablettes de tous les dirigeants en quête d’entraîneur, et c’est donc Portland qui l’a choisi.

Comme Sean Sweeney à Orlando, il va donc franchir un cap dans une formation qui avait retrouvé les playoffs, et il aura la pression de faire aussi bien, voire mieux, que Tiago Splitter, parti aux Bulls.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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