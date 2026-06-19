Sean Sweeney : « Ce sont 21 ans de préparation qui m’ont amené ici »

« On va être préparés, attentifs, je vais vous écouter tout autant que je vous parle… Après, ma façon de vous parler risque d’être un peu différente de ma façon d’écouter vos tronches. » « L’avertissement » est signé Sean Sweeney en direction des joueurs du Magic, dans un style pince-sans-rire qui rappelle Gregg Popovich.

L’assistant des Spurs, en poste depuis un an à San Antonio, n’a pas passé énormément de temps avec le légendaire coach texan, mais suffisamment pour être influencé. « Le bureau de Coach Pop était juste à côté du mien. Et j’ai eu beaucoup de chance, parce que se retrouver au quotidien à côté d’un gars qui est le plus grand entraîneur de tous les temps, ça n’a pas de prix », lâche ainsi le technicien.

Celui-ci s’exprime, aux côtés du président Jeff Weltman, devant la presse locale à Orlando, où il prend son premier poste de « head coach » en carrière. « Je vais bosser au maximum pour faire le meilleur boulot possible pour cette franchise. Ce sont 21 ans de préparation qui m’ont amené ici, et je suis prêt pour ça », affiche l’homme de 42 ans.

Sean Sweeney avait obtenu son premier poste d’assistant en 2013 avec les Nets, après avoir été coordinateur vidéo pendant deux ans au sein de la franchise de Brooklyn. Il avait par la suite connu les Bucks, les Pistons et les Mavs, avant d’atterrir chez les finalistes NBA 2026. Ce premier poste au Magic ? Quatre raisons ont fait pencher la balance : les propriétaires du club, les dirigeants, l’effectif et la ville d’Orlando.

Au contact des plus grands

« Ton boulot, c’est d’être prêt quand les opportunités se présentent, et si la bonne se présente, tu dois être prêt à la saisir. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs opportunités à étudier cet été, mais c’était la seule qui m’intéressait vraiment », décrit celui qui devient le 16e coach de l’histoire de la franchise floridienne.

Hey Magic Fans! This is coach Sweeney. I am beyond excited to be here and looking forward to getting to work. — Orlando Magic (@OrlandoMagic) June 18, 2026

Originaire du Minnesota, il était considéré comme l’un des meilleurs candidats aux postes de « head coach » de la ligue après avoir côtoyé des techniciens comme Gregg Popovich donc, Mitch Johnson, Jason Kidd ou encore Dwane Casey. C’est en raison de cette expérience que le Magic avait rapidement identifié son candidat numéro un pour le poste devenu vacant le 4 mai, suite au limogeage de Jamahl Mosley.

Sean Sweeney, qui a également épaulé Mike Budenholzer et les Bucks lors de leur titre en 2021, bénéficie d’une expertise dans la mise en place des systèmes offensifs et défensifs. Il a aussi aidé les Mavs à se classer plusieurs fois parmi les dix meilleures attaques de la ligue, tout en transformant les Spurs en une équipe du Top 5 défensif.

Tout au long de son parcours, il a tissé des liens solides avec certains des meilleurs joueurs du monde, notamment Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et, plus récemment, Victor Wembanyama. Il espère désormais poursuivre sur cette lancée avec des talents comme Paolo Banchero, Franz Wagner et le reste de l’effectif du Magic.

Aucune série de playoffs gagnée depuis 2010

« C’est un effectif qui a montré un vrai niveau de compétitivité et qui est prêt à franchir un cap », assure-t-il, en référence aux 16 ans sans la moindre série de playoffs remportée. Sur cette période, le Magic s’est qualifié à sept reprises en playoffs, dont ces trois dernières années, sans jamais franchir l’obstacle du premier tour.

« Quand j’étais chez les Nets, Kevin Garnett disait que c’est une ligue de résultats mais que le quotidien reste une question de processus. De notre côté, personne n’aura d’attentes plus élevées envers nous que nous-mêmes dans notre salle. Je sais ce que l’on attend de moi et je suis ravi d’être ici », poursuit le nouveau coach.

« Je pense que toute pression qu’on subit est méritée, parce que chaque fois que vous ressentez de la pression, c’est que vous avez fait ce qu’il faut pour mériter ce privilège. Donc, c’est notre boulot d’exécuter les choses au niveau où nous le pouvons et d’aider ces gars à donner le meilleur d’eux-mêmes », termine-t-il au sujet de la pression.