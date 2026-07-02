Ja Morant veut retrouver le plaisir de gagner à Portland

À peine transféré à Portland, Ja Morant semble déjà prêt à tourner la page Memphis. Quelques heures après l’officialisation de son arrivée chez les Blazers, le meneur a rencontré Micah Nori, son nouveau coach, lors d’un déjeuner en Caroline du Sud. Une première prise de contact qui a visiblement marqué le technicien.

« Je pense que nous allons voir la meilleure version de Ja », a assuré Micah Nori, après près de deux heures de discussion. « Il est motivé et il a retrouvé l’envie de jouer. »

Le rendez-vous s’est presque organisé par hasard. Avant même son arrivée à Portland, l’ancien assistant des Wolves avait prévu de passer quelques jours de vacances à Myrtle Beach. Lorsque les Blazers ont bouclé l’échange avec Memphis, il a appris que Ja Morant se trouvait à Dalzell, sa ville natale, également en Caroline du Sud. Les deux hommes ont alors convenu de se retrouver dans un restaurant de Columbia.

Au fil de la conversation, Micah Nori assure avoir découvert un joueur très éloigné de l’image qui lui colle à la peau depuis plusieurs saisons. Suspendu à deux reprises par la NBA pour des affaires extra-sportives, et régulièrement freiné par les blessures, Ja Morant n’a pourtant parlé ni de statut, ni de temps de jeu.

« Il ne m’a jamais demandé s’il allait être titulaire ou combien de minutes il allait jouer », raconte le coach. « Tout ce qui l’intéressait, c’était de retrouver le plaisir de gagner des matchs. »

Retrouver les sensations des grandes années de Memphis

Selon Micah Nori, Ja Morant lui a confié avoir perdu une partie de son enthousiasme lors des dernières saisons chez les Grizzlies. Entre les blessures, les suspensions et la reconstruction progressive de Memphis, le meneur n’éprouvait plus les mêmes sensations que lors de ses premières campagnes NBA, quand la franchise du Tennessee jouait les premiers rôles à l’Ouest.

« Il m’a dit que les années où Memphis jouait les playoffs avaient été les plus plaisantes de sa carrière », explique l’entraîneur. « Il est impatient de retrouver une équipe qui joue pour gagner, plutôt que pour améliorer sa position à la Draft. On pouvait voir dans son regard qu’il avait simplement envie de rejouer au basket. »

Avant cette rencontre, Micah Nori avait pris le temps d’échanger avec plusieurs personnes ayant côtoyé Ja Morant, notamment Kyle Anderson, Mike Miller ou encore Steve Senior. Tous lui ont décrit un excellent coéquipier, malgré les difficultés rencontrées ces dernières années.

Le message du coach à son meneur était donc simple : Portland doit être un nouveau départ, pas un examen permanent.

« Je lui ai dit que les Blazers n’attendaient rien d’extraordinaire de lui », poursuit Micah Nori. « Je veux simplement qu’il soit lui-même et qu’il donne la meilleure version de son basket. Dès qu’il voit une ouverture, il attaque le cercle à une vitesse incroyable. Une fois lancé, il est l’un des meilleurs finisseurs de toute la NBA. »

Un embouteillage de créateurs à gérer

Reste désormais à savoir comment les Blazers comptent faire cohabiter Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson et Ja Morant. Pour Micah Nori, cette abondance de porteurs de balle est davantage une force qu’un problème, à condition d’installer du rythme, du mouvement et des décisions rapides.

L’ancien assistant de Minnesota veut bâtir une attaque plus dynamique, largement basée sur le pick-and-roll, les lectures en transition et la capacité de ses extérieurs à mettre la pression sur le cercle. Il imagine déjà des cinq plus petits, avec plusieurs créateurs capables de lancer l’action ou de la terminer.

Dans ce contexte, Ja Morant offre à Portland une dimension que peu de joueurs peuvent apporter : celle d’un meneur capable de casser une défense sur sa première accélération.

Au moment de se quitter, Micah Nori a demandé à son nouveau joueur ce dont il avait besoin pour bien commencer cette aventure. La réponse de Ja Morant résume assez bien son état d’esprit.

« Fais simplement en sorte que je reçoive rapidement des tenues des Blazers pour pouvoir commencer à les porter ! »