Malgré l’expulsion de Draymond Green, les Warriors enchaînent une cinquième victoire

Vingt-quatre heures après leur victoire face aux Clippers, les Warriors connaissent un début de match compliqué. À l’image de la maladresse de Stephen Curry et de Yaxel Lendeborg (16 points, 5 rebonds, 5 passes) dans le premier quart-temps, Golden State peine à trouver son rythme.

En face, Devin Booker (26 points, 5 passes), Dillon Brooks (18 points, 8 rebonds) et Oso Ighodaro (14 points), précieux en sortie de banc, permettent aux Suns de prendre douze longueurs d’avance (31-19).

Deux tirs primés de Miles Bridges (21 points, 6 rebonds, 4 interceptions) et Luke Kennard portent même l’avance de Phoenix à 17 points (41-24). Devin Booker continue son festival et il faut finalement le réveil du trio Curry – Lendeborg – Podziemski pour voir les Warriors réagir. Les Californiens terminent la mi-temps sur un 12-2 et rentrent aux vestiaires avec seulement six points de retard (57-51).

Stephen Curry prend les choses en main

La deuxième mi-temps prend rapidement une autre tournure. Après avoir projeté Khaman Maluach au sol, puis s’être accroché avec Dillon Brooks, Draymond Green écope de deux fautes techniques, synonymes d’expulsion.

Les Suns en profitent pour reprendre onze points d’avance (68-57), mais Stephen Curry prend alors le match à son compte. La star de Golden State inscrit 18 points dans le quart-temps et lance un 16-5 qui ramène son équipe à hauteur de Phoenix (73-73). Brooks et Booker stoppent l’hémorragie, mais Brandin Podziemski (20 points) et Charles Bassey (19 points, 8 rebonds) viennent épauler Curry pour permettre aux Warriors de rester à égalité (93-93).

Une fin de match à couper au couteau

Sur leur lancée, les Warriors prennent sept points d’avance en début de dernier quart-temps (104-97). La défense de Phoenix hausse alors le ton. Elle garde Golden State muet pendant près de quatre minutes, et Jalen Green (11 points) mène un 9-0 qui remet les Suns devant (106-104).

Les Warriors sortent alors les barbelés à leur tour. Les Suns ne marquent qu’un panier lors des cinq minutes suivantes et les locaux reprennent les commandes à une minute de la fin (113-108).

Malgré la sixième faute de Devin Booker, Phoenix provoque un ballon perdu de Stephen Curry et revient à une longueur (113-112). Mais le double MVP réussit trois de ses quatre lancers francs pour assurer la victoire (116-113). Les Warriors signent ainsi une cinquième victoire consécutive, une série qu’ils n’avaient jamais réussie la saison dernière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry toujours aussi en jambes. À 38 ans, Stephen Curry ne montre aucun signe d’usure. Après ses 44 points à Minnesota et ses 31 points contre les Lakers, il en a ajouté 34 cette nuit, dont 25 après la pause. Le meneur de Golden State a pris ses responsabilités après l’expulsion de Draymond Green, inscrivant 18 points dans le troisième quart-temps pour ramener les Warriors à hauteur des Suns, avant de terminer le travail aux lancers francs.

– Les fautes de Devin Booker, tournant du match. Adroit et inspiré en première mi-temps, avec 16 points à 5/8 aux tirs, Devin Booker a vu sa soirée se compliquer après la pause. Alors qu’il n’avait commis aucune faute en première période, la star des Suns en a récolté quatre dans le troisième quart-temps ! Jordan Ott a pourtant choisi de le laisser sur le terrain jusqu’à la fin de la période, une décision qui n’a pas souri à Phoenix. Contraint de passer le début du dernier quart-temps sur le banc, le shooteur a finalement écopé d’une sixième faute, offensive et sévère, à 57 secondes du terme…

– Draymond Green n’aime toujours pas les Suns. Il y a trois ans, Draymond Green se faisait expulser pour avoir frappé Jusuf Nurkic, alors pivot des Suns, au visage. Cette nuit, l’homme à tout faire des Warriors s’en est pris à Khaman Maluach. Voulant empêcher un panier facile, il a ceinturé le Soudanais avant de le projeter violemment au sol après le coup de sifflet. Sanctionné d’une première faute technique, il a ensuite failli en venir aux mains avec Dillon Brooks, poussant les arbitres à lui en infliger une deuxième. C’est sa première expulsion de la saison et la 23e de sa carrière en saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117