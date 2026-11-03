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Malgré l’expulsion de Draymond Green, les Warriors enchaînent une cinquième victoire

Publié le 3/11/2026 à 7:25 Twitter Facebook

NBA – Menés de 17 points en première mi-temps et privés de Draymond Green, expulsé dans le troisième quart-temps, les Warriors ont réussi à renverser les Suns derrière les 34 points et 7 passes décisives de Stephen Curry (116-113).

Vingt-quatre heures après leur victoire face aux Clippers, les Warriors connaissent un début de match compliqué. À l’image de la maladresse de Stephen Curry et de Yaxel Lendeborg (16 points, 5 rebonds, 5 passes) dans le premier quart-temps, Golden State peine à trouver son rythme.

En face, Devin Booker (26 points, 5 passes), Dillon Brooks (18 points, 8 rebonds) et Oso Ighodaro (14 points), précieux en sortie de banc, permettent aux Suns de prendre douze longueurs d’avance (31-19).

Deux tirs primés de Miles Bridges (21 points, 6 rebonds, 4 interceptions) et Luke Kennard portent même l’avance de Phoenix à 17 points (41-24). Devin Booker continue son festival et il faut finalement le réveil du trio Curry – Lendeborg – Podziemski pour voir les Warriors réagir. Les Californiens terminent la mi-temps sur un 12-2 et rentrent aux vestiaires avec seulement six points de retard (57-51).

Stephen Curry prend les choses en main

La deuxième mi-temps prend rapidement une autre tournure. Après avoir projeté Khaman Maluach au sol, puis s’être accroché avec Dillon Brooks, Draymond Green écope de deux fautes techniques, synonymes d’expulsion.

Les Suns en profitent pour reprendre onze points d’avance (68-57), mais Stephen Curry prend alors le match à son compte. La star de Golden State inscrit 18 points dans le quart-temps et lance un 16-5 qui ramène son équipe à hauteur de Phoenix (73-73). Brooks et Booker stoppent l’hémorragie, mais Brandin Podziemski (20 points) et Charles Bassey (19 points, 8 rebonds) viennent épauler Curry pour permettre aux Warriors de rester à égalité (93-93).

Une fin de match à couper au couteau

Sur leur lancée, les Warriors prennent sept points d’avance en début de dernier quart-temps (104-97). La défense de Phoenix hausse alors le ton. Elle garde Golden State muet pendant près de quatre minutes, et Jalen Green (11 points) mène un 9-0 qui remet les Suns devant (106-104).

Les Warriors sortent alors les barbelés à leur tour. Les Suns ne marquent qu’un panier lors des cinq minutes suivantes et les locaux reprennent les commandes à une minute de la fin (113-108).

Malgré la sixième faute de Devin Booker, Phoenix provoque un ballon perdu de Stephen Curry et revient à une longueur (113-112). Mais le double MVP réussit trois de ses quatre lancers francs pour assurer la victoire (116-113). Les Warriors signent ainsi une cinquième victoire consécutive, une série qu’ils n’avaient jamais réussie la saison dernière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Stephen Curry toujours aussi en jambes. À 38 ans, Stephen Curry ne montre aucun signe d’usure. Après ses 44 points à Minnesota et ses 31 points contre les Lakers, il en a ajouté 34 cette nuit, dont 25 après la pause. Le meneur de Golden State a pris ses responsabilités après l’expulsion de Draymond Green, inscrivant 18 points dans le troisième quart-temps pour ramener les Warriors à hauteur des Suns, avant de terminer le travail aux lancers francs.

Les fautes de Devin Booker, tournant du match. Adroit et inspiré en première mi-temps, avec 16 points à 5/8 aux tirs, Devin Booker a vu sa soirée se compliquer après la pause. Alors qu’il n’avait commis aucune faute en première période, la star des Suns en a récolté quatre dans le troisième quart-temps ! Jordan Ott a pourtant choisi de le laisser sur le terrain jusqu’à la fin de la période, une décision qui n’a pas souri à Phoenix. Contraint de passer le début du dernier quart-temps sur le banc, le shooteur a finalement écopé d’une sixième faute, offensive et sévère, à 57 secondes du terme…

Draymond Green n’aime toujours pas les Suns. Il y a trois ans, Draymond Green se faisait expulser pour avoir frappé Jusuf Nurkic, alors pivot des Suns, au visage. Cette nuit, l’homme à tout faire des Warriors s’en est pris à Khaman Maluach. Voulant empêcher un panier facile, il a ceinturé le Soudanais avant de le projeter violemment au sol après le coup de sifflet. Sanctionné d’une première faute technique, il a ensuite failli en venir aux mains avec Dillon Brooks, poussant les arbitres à lui en infliger une deuxième. C’est sa première expulsion de la saison et la 23e de sa carrière en saison régulière.

Golden State Warriors / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Stephen Curry329/215/1311/1215672130213432
Brandin Podziemski327/143/83/402222130-42014
Yaxel Lendeborg293/102/68/923554121-111618
Will Richard272/72/50/023503011-1766
Draymond Green161/20/02/213421110-649
Charles Bassey227/100/05/635814010101923
Georges Niang215/61/22/313431000201318
Gary Payton II201/30/20/002214120322
De'Anthony Melton271/90/50/116722200024
Graham Ike70/00/00/000000000-100
Total36/8213/4131/3711324323237132116
Phoenix Suns / 113TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker348/182/48/803356020-182622
Miles Bridges357/143/54/51563141112126
Dillon Brooks345/82/26/717844040-131822
Jalen Green355/140/41/63588224241113
Khaman Maluach132/30/01/202202101-157
Oso Ighodaro246/60/02/202225031-41416
Luke Kennard172/62/60/0112140001565
Ryan Dunn102/51/20/021310100-157
Jordan Goodwin92/30/10/002222110-247
Collin Gillespie241/81/60/010123200431
Total40/8511/3022/3092837282911155113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

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Melvin Karsenti
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