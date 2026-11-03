Le cinq majeur des Sixers fait des étincelles face aux Bulls

Les Sixers restent solidement accrochés à leur première place à l’Est. Face à des Bulls en bien moins bonne forme, les hommes de Nick Nurse ont ainsi fait respecter la hiérarchie (126-107), même si les visiteurs ont eu le mérite de rester au contact pendant une bonne partie de la rencontre.

Mais l’armada offensive des locaux était trop puissante pour leur permettre d’espérer davantage. Tous les titulaires de Philadelphie ont terminé avec au moins 15 points. Avec un Tyrese Maxey de nouveau en figure de proue (26 points et 11 passes), un duo Jaylen Brown (25 points et 11 rebonds) – VJ Edgecombe (21 points) efficace ou encore un LeBron James touche-à-tout (15 points, 9 passes et 7 rebonds).

En face, le rookie Caleb Wilson a tiré son épingle du jeu (24 points et 7 rebonds), devant Norman Powell (18 points), tandis que Josh Giddey a terminé en double-double (13 points et 10 passes). Mais les Bulls ont surtout souffert face à la vitesse et à la variété offensive de leurs adversaires.

Les Sixers avaient pris les commandes dès le premier quart-temps (30-23), en s’appuyant sur la vision de LeBron James, toujours aussi inspiré dans ses relances pour un VJ Edgecombe trop souvent oublié par la défense adverse. Moins à l’aise sur les séquences de jeu placé, les locaux ont pourtant vu les Bulls revenir à leur hauteur, puis passer devant dans le deuxième quart-temps après la seule bonne séquence de Buddy Hield (40-41).

VJ Edgecombe à 100% à la pause

Des Bulls qui ont tenu le choc pendant un temps en multipliant les prises à deux sur Joel Embiid et en densifiant leur raquette. Il a fallu quelques paniers primés bienvenus de Kentavious Caldwell-Pope et Dean Wade dans les corners, toujours servis par LeBron James, pour permettre à Philly de respirer.

À l’approche de la pause, les Sixers avaient déjà inscrit une vingtaine de paniers, pour presque autant de passes décisives. VJ Edgecombe, lui, a rejoint le vestiaire avec 15 unités sans avoir manqué le moindre tir (7/7). Insuffisant toutefois pour distancer les Bulls de Caleb Wilson, auteur d’un panier primé au buzzer pour faire oublier un vilain airball envoyé un peu plus tôt (64-59).

La domination des Sixers s’est davantage exprimée après la pause, avec un Tyrese Maxey beaucoup trop incisif dans ses pénétrations et dans son jeu en transition. Si le « alley-oop » façon All-Star Game entre Brown et James n’a pas fonctionné, les Bulls ont commencé à montrer leurs limites physiques, à l’image de ce rebond offensif capté par Embiid, qui a pu enchaîner tranquillement à la finition.

LeBron James a ensuite continué à attaquer le cercle pour offrir 17 unités d’avance à sa formation (85-68). Les visiteurs ont pourtant tenté de réagir dans le dernier quart-temps, avec ce tir à 3-points en première intention de Josh Giddey pour revenir à trois possessions (99-90). Un espoir de courte durée puisque James et Maxey ont chacun signé une action à 2+1, avant que Brown ne sanctionne encore à deux reprises derrière l’arc. De quoi définitivement éteindre les espoirs de Chicago.

Le « garbage time » qui a suivi a été l’occasion pour Rayan Rupert de rejoindre Noa Essengue (8 points, 6 rebonds, 5 fautes) sur le parquet et de faire sa première apparition avec les Sixers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers peuvent avoir le sourire. Dans la même soirée, on a vu LeBron James, emporté par son élan, finir en tribunes et se… désaltérer avec la boisson d’un supporter ! Puis, dans le dernier quart-temps, Maxey et lui ont tour à tour célébré leur action à 2+1, chacun dans son style, sur une même séquence. Autant de signes de la bonne humeur qui règne au sein de cette équipe, seule en tête de la conférence Est (7v-1d). Les Bulls (1v-6d) ne peuvent pas en dire autant.

– Les Sixers font des dégâts lorsqu’ils accélèrent. Le repli défensif des Bulls a clairement laissé à désirer. À plusieurs reprises, on a vu VJ Edgecombe s’échapper dans le dos des visiteurs et être récompensé par LeBron James sur de longues passes de relance pour des paniers faciles. Philadelphie s’est largement appuyé sur cette vitesse, quitte à être parfois moins inspiré sur jeu placé. Les Sixers ont terminé avec 29 points inscrits en contre-attaque (contre 25 aux Bulls), mais c’est surtout leur capacité à accélérer au bon moment qui a fait la différence.

– La soirée contrastée de Norman Powell. Ses 18 points ne racontent pas toute la soirée de l’ailier, auteur de plusieurs tirs complètement manqués, dont un airball depuis la ligne de fond, une grosse brique à 3-points et un autre airball derrière l’arc. À 33 ans, Norman Powell tourne toujours à plus de 20 points de moyenne depuis le début de saison, mais il n’a dépassé les 50% de réussite au tir qu’à une seule reprise. Un manque de régularité qui n’aide pas des Bulls déjà en difficulté.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 109 PHO 108 LAC 109 TOR 111 LAL 138 MIA 117