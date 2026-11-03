Luka Doncic et les Lakers font exploser la défense du Heat

Vingt-quatre heures après son carton contre Toronto, Luka Doncic avait encore suffisamment d’énergie pour martyriser le Heat. Le Slovène atteint la barre des 37 points pour la cinquième rencontre de suite, guidant Los Angeles vers une deuxième victoire d’affilée : 138 – 117.

Les Lakers prennent rapidement dix longueurs d’avance grâce à leur meneur, déjà auteur de 12 points. Mais Miami répond avec Davion Mitchell, Klay Thompson et Giannis Antetokounmpo pour revenir à deux unités.

Walker Kessler se montre efficace près du cercle, tandis que Sandro Mamukelashvili apporte immédiatement de l’énergie en sortie de banc. Malgré la réussite du Heat, Los Angeles termine le premier quart-temps avec sept points d’avance (37-30).

Miami résiste une mi-temps

Les Floridiens entament la deuxième période par quatre points consécutifs, avant qu’Austin Reaves ne stoppe leur élan à 3-points. Matisse Thybulle et Ziaire Williams, de retour après trois matchs d’absence, l’imitent derrière l’arc.

Giannis Antetokounmpo maintient néanmoins Miami au contact. Le Grec atteint les 17 points en première mi-temps et profite de chaque ouverture pour attaquer la raquette.

En face, le banc des Lakers répond présent. Mamukelashvili se distingue avec ses «floaters», alors que les remplaçants californiens compilent 27 points avant la pause. Les deux équipes affichent une adresse insolente, mais Los Angeles conserve son avantage (79-72).

Le coup d’accélérateur de Luka Doncic

La rencontre bascule définitivement au retour des vestiaires. Luka Doncic et Austin Reaves inscrivent neuf points au cours des premières minutes, puis Walker Kessler transforme une perte de balle de Miami en panier facile.

L’écart atteint déjà 18 longueurs après moins de deux minutes. Doncic continue d’alterner tirs lointains et passes millimétrées, pendant que Reaves sanctionne chaque retard défensif.

Le Slovène inscrit neuf points lors des quatre premières minutes de la période. Il atteint les 37 unités avant même la fin du troisième quart-temps, conclu avec un avantage confortable pour les Lakers (111-93).

Miami ose une dernière réaction grâce à deux paniers primés de Tim Hardaway Jr. Mais Los Angeles ne relâche pas son emprise. Doncic, Reaves, Jake LaRavia et Mamukelashvili trouvent encore la cible de loin, empêchant le Heat de revenir dans le match.

Cette fois, contrairement à la veille contre Toronto, les remplaçants gèrent correctement les dernières minutes, et les Lakers s’imposent tranquillement 138-117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Luka Doncic reste en fusion. Après ses 45 points contre Toronto, le Slovène enchaîne avec 42 points, 13 passes et 7 rebonds. Il ajoute six paniers à 3-points et signe son quatrième match à au moins 40 unités sur ses cinq dernières sorties. Sur cette séquence, il tourne à 43.4 points de moyenne !

Une véritable démonstration collective. Les Lakers ont réussi 39 passes décisives sur leurs 51 paniers. Ils terminent à 19/43 derrière l’arc et dominent également au rebond (50-43). Leur circulation de balle et leur adresse ont constamment obligé Miami à courir derrière le ballon.

Walker Kessler verrouille la raquette. Auteur de 15 points et 15 rebonds, le pivot a offert aux Lakers une présence constante près du cercle. Los Angeles a remporté la bataille des points dans la peinture et profité de son activité pour multiplier les secondes chances.

Le Heat toujours à la peine. Giannis Antetokounmpo a compilé 30 points, 12 rebonds et 7 passes, mais son équipe n’a jamais trouvé la moindre solution défensive. Sur les extérieurs, les failles sont trop nombreuses et ça déséquilibre toute la défense.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117