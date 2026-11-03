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Luka Doncic et les Lakers font exploser la défense du Heat

Publié le 3/11/2026 à 7:44 Twitter Facebook

NBA – Avec 42 points et 13 passes décisives, Luka Doncic a signé un nouveau récital pour permettre aux Lakers de dominer largement Miami (138-117).

luka doncic

Vingt-quatre heures après son carton contre Toronto, Luka Doncic avait encore suffisamment d’énergie pour martyriser le Heat. Le Slovène atteint la barre des 37 points pour la cinquième rencontre de suite, guidant Los Angeles vers une deuxième victoire d’affilée : 138 – 117.

Les Lakers prennent rapidement dix longueurs d’avance grâce à leur meneur, déjà auteur de 12 points. Mais Miami répond avec Davion Mitchell, Klay Thompson et Giannis Antetokounmpo pour revenir à deux unités.

Walker Kessler se montre efficace près du cercle, tandis que Sandro Mamukelashvili apporte immédiatement de l’énergie en sortie de banc. Malgré la réussite du Heat, Los Angeles termine le premier quart-temps avec sept points d’avance (37-30).

Miami résiste une mi-temps

Les Floridiens entament la deuxième période par quatre points consécutifs, avant qu’Austin Reaves ne stoppe leur élan à 3-points. Matisse Thybulle et Ziaire Williams, de retour après trois matchs d’absence, l’imitent derrière l’arc.

Giannis Antetokounmpo maintient néanmoins Miami au contact. Le Grec atteint les 17 points en première mi-temps et profite de chaque ouverture pour attaquer la raquette.

En face, le banc des Lakers répond présent. Mamukelashvili se distingue avec ses «floaters», alors que les remplaçants californiens compilent 27 points avant la pause. Les deux équipes affichent une adresse insolente, mais Los Angeles conserve son avantage (79-72).

Le coup d’accélérateur de Luka Doncic

La rencontre bascule définitivement au retour des vestiaires. Luka Doncic et Austin Reaves inscrivent neuf points au cours des premières minutes, puis Walker Kessler transforme une perte de balle de Miami en panier facile.

L’écart atteint déjà 18 longueurs après moins de deux minutes. Doncic continue d’alterner tirs lointains et passes millimétrées, pendant que Reaves sanctionne chaque retard défensif.

Le Slovène inscrit neuf points lors des quatre premières minutes de la période. Il atteint les 37 unités avant même la fin du troisième quart-temps, conclu avec un avantage confortable pour les Lakers (111-93).

Miami ose une dernière réaction grâce à deux paniers primés de Tim Hardaway Jr. Mais Los Angeles ne relâche pas son emprise. Doncic, Reaves, Jake LaRavia et Mamukelashvili trouvent encore la cible de loin, empêchant le Heat de revenir dans le match.

Cette fois, contrairement à la veille contre Toronto, les remplaçants gèrent correctement les dernières minutes, et les Lakers s’imposent tranquillement 138-117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Luka Doncic reste en fusion. Après ses 45 points contre Toronto, le Slovène enchaîne avec 42 points, 13 passes et 7 rebonds. Il ajoute six paniers à 3-points et signe son quatrième match à au moins 40 unités sur ses cinq dernières sorties. Sur cette séquence, il tourne à 43.4 points de moyenne !

Une véritable démonstration collective. Les Lakers ont réussi 39 passes décisives sur leurs 51 paniers. Ils terminent à 19/43 derrière l’arc et dominent également au rebond (50-43). Leur circulation de balle et leur adresse ont constamment obligé Miami à courir derrière le ballon.

Walker Kessler verrouille la raquette. Auteur de 15 points et 15 rebonds, le pivot a offert aux Lakers une présence constante près du cercle. Los Angeles a remporté la bataille des points dans la peinture et profité de son activité pour multiplier les secondes chances.

Le Heat toujours à la peine. Giannis Antetokounmpo a compilé 30 points, 12 rebonds et 7 passes, mais son équipe n’a jamais trouvé la moindre solution défensive. Sur les extérieurs, les failles sont trop nombreuses et ça déséquilibre toute la défense.

Los Angeles Lakers / 138TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic3514/246/158/10077132220264250
Austin Reaves3410/154/53/402253050212723
Walker Kessler327/130/01/34111523210161525
Jake LaRavia253/41/10/03142514220711
Matisse Thybulle192/62/60/0011230111365
Sandro Mamukelashvili275/102/51/212343220101314
Ziaire Williams153/63/60/002223100-6911
Quentin Grimes222/41/32/3134420005712
Collin Sexton153/40/10/001151000-2611
Jarred Vanderbilt61/10/00/010101010-222
Jaden Hardy10/10/12/200000000121
Bronny James11/10/00/000002001123
Lawson Lovering10/00/00/001100000101
Cameron Carr10/00/00/000000000100
Total51/8919/4317/2410314139288164138
Miami Heat / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3410/170/310/151111273172-73033
Klay Thompson267/114/71/101114010-221916
Bam Adebayo305/101/25/745941232-231623
Davion Mitchell295/54/41/200072011-131521
Andrew Wiggins232/72/61/200022000-2673
Tim Hardaway Jr.193/73/70/000000020393
Pelle Larsson292/61/34/403325140097
Ryan Conwell82/41/30/010112100-556
Dru Smith100/20/23/412320200-237
Bobby Portis181/30/20/003323000-225
Nikola Jovic61/30/20/001101010-620
Nick Richards10/00/00/001100000-101
Myron Gardner10/00/00/000000000-100
Total38/7516/4125/357273428237195117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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