JJ Redick n’hésitera plus à se passer de ses remplaçants

Les Lakers se sont fait peur. Alors qu’ils avaient plutôt maîtrisé la rencontre, et compté jusqu’à 26 points d’avance face à Toronto, les Californiens ont bien failli gâcher leur avantage en toute fin de rencontre.

Alors que son équipe menait encore de 16 points à moins de deux minutes du buzzer final, JJ Redick a logiquement décidé de faire souffler ses cadres. Une décision qu’il a rapidement regrettée, puisque les remplaçants ont complètement manqué leur entrée en jeu…

À l’image d’un Bronny James qui a semblé perdu sur le parquet et qui n’a même pas réussi à faire une remise en jeu ligne de fond, la « second unit » a en effet enchaîné pertes de balle et approximations. De quoi permettre aux Raptors de revenir à deux possessions de Los Angeles, après un 12-2 en l’espace d’une minute.

« Ça a commencé avec les gars qui étaient sur le parquet, puis les remplaçants se sont retrouvés dans une situation atypique. On n’avait pas de système particulier en attaque. On savait qu’ils n’allaient faire que des trappes et des fautes. On n’a pas bien pris soin du ballon dans cette situation », regrettait JJ Redick.

Austin Reaves a dû récupérer son bandeau

Une bonne leçon pour l’entraîneur des Lakers, particulièrement agacé par le manque de préparation de ses remplaçants dans cette situation. Et qui assure qu’il ne se fera plus piéger de la sorte.

« Je ne ferai plus cette erreur [de faire tourner] », a-t-il prévenu. « Je laisserai les [titulaires] sur le parquet. Il faut jouer jusqu’au bout. Si les gars ne sont pas prêts à jouer, je ne les ferai tout simplement pas entrer. »

Face à ce gros trou d’air, le technicien a donc fait revenir ses titulaires sur le parquet à 40 secondes de la fin. Dont Austin Reaves, qui ne pensait pas avoir à rejouer et a dû récupérer son bandeau, qu’il venait d’offrir à un spectateur en tribunes !

De retour aux affaires, les titulaires ont finalement su éteindre l’incendie. À l’image de la superbe passe de Luka Doncic qui, malgré la pression de deux défenseurs, a trouvé Walker Kessler à l’autre bout du terrain pour stopper l’hémorragie. Et éviter aux Lakers de transformer une victoire maîtrisée en véritable cauchemar.