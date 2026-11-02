Luka Doncic (45 points) remet les Lakers sur les bons rails

Battu par Golden State après avoir dilapidé une avance de 25 points, Los Angeles avait une réaction à offrir à son public. Luka Doncic s’en est personnellement chargé, donnant immédiatement le ton des deux côtés du terrain.

Le Slovène commence par se montrer très actif en défense, tandis que les Lakers interceptent sept ballons dans le premier quart-temps. Il prend ensuite le contrôle de l’attaque en inscrivant un premier panier primé, puis en servant Matisse Thybulle, Austin Reaves et Walker Kessler au cours d’un 10-0.

Deux nouveaux tirs à 3-points de Doncic en fin de période permettent aux Californiens de s’installer aux commandes après douze minutes (36-23). Leur leader compte déjà 16 points et quatre paniers primés.

Luka Doncic dans tous les bons coups

Contrairement à leurs dernières sorties, les Lakers résistent plutôt bien pendant le premier passage de Luka Doncic sur le banc. Collin Sexton inscrit huit points, Sandro Mamukelashvili trouve la cible de loin et l’écart reste supérieur à dix longueurs.

Toronto se rapproche néanmoins grâce à Jamal Shead, avant que Jake LaRavia ne réplique avec deux paniers à 3-points consécutifs. Revenu sur le parquet, Doncic clôt la première mi-temps par une flèche de neuf mètres au buzzer (66-54).

À la pause, l’ancien joueur de Dallas affiche déjà une ligne statistique ahurissante : 24 points, 8 rebonds, 4 passes, 5 interceptions et 1 contre en seulement 18 minutes.

Au retour des vestiaires, Luka Doncic reprend exactement là où il s’était arrêté, avec trois nouveaux paniers primés en cinq minutes. Los Angeles déroule, tandis que son meneur atteint les 35 points et que l’écart grimpe jusqu’à 26 unités (102-76).

Les Lakers jouent encore avec le feu

Le match semble alors terminé, mais les Raptors refusent de rendre les armes. Scottie Barnes et RJ Barrett profitent d’une nouvelle baisse de régime des Lakers pour ramener leur équipe à neuf points dans le dernier quart-temps.

Revenu en jeu alors que l’avance de Los Angeles a fondu de 22 à 12 unités pendant son absence, Doncic stoppe l’hémorragie avec un « lay-up ». Austin Reaves l’imite, puis les Californiens alignent enfin quelques bonnes séquences défensives pour reprendre quinze longueurs d’avance.

JJ Redick pense pouvoir ouvrir son banc à 2 minutes de la fin. Mauvaise idée : les remplaçants de Toronto passent un 12-2, reviennent à six points et ils obligent les titulaires californiens à retourner sur le parquet.

Dès son retour, Luka Doncic expédie une passe longue distance vers Walker Kessler, seul sous le cercle, pour mettre définitivement les Lakers à l’abri. Los Angeles s’impose finalement 131-125, non sans s’être offert une nouvelle frayeur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une nouvelle démonstration de Luka Doncic. Avec 45 points, 15 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 8 paniers à 3-points, le Slovène a livré une performance totale. Il vient d’inscrire au moins 37 points lors de quatre rencontres consécutives et signe déjà son deuxième match à 40 points ou plus de la saison. Surtout, les Lakers ont affiché un tout autre visage avec lui sur le terrain.

– Los Angeles ne sait toujours pas tuer ses matchs. Après avoir perdu contre Golden State malgré 25 points d’avance, les Lakers ont encore relâché leur étreinte. Ils menaient de 26 points en fin de troisième quart-temps, puis encore de 16 dans les deux dernières minutes, avant de devoir rappeler leurs titulaires. Leurs 24 ballons perdus, transformés en 30 points par Toronto, auraient pu leur coûter cher.

– Walker Kessler impose sa présence. Le pivot a parfaitement profité du travail de Luka Doncic pour compiler 16 points et 15 rebonds. C’est également lui qui réceptionne le «touchdown» pour sceller la victoire. Collin Sexton (14 points) et Sandro Mamukelashvili (11 points) ont pour leur part contribué aux 37 points du banc californien.

– Toronto s’est accroché jusqu’au bout. Privés de Kawhi Leonard pour la quatrième rencontre consécutive, les Raptors ont pu compter sur Scottie Barnes (29 points) et RJ Barrett (22 points). Leur réaction tardive a entretenu l’espoir, mais leur début de match trop brouillon et les exploits de Doncic ont fini par peser trop lourd.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 BOS 108 IND 90 BRO 98 GSW 124 LAC 112 LAL 131 TOR 125