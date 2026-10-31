Menés de 25 points, les Warriors renversent les Lakers !

Comme lors du premier match de la saison, les Lakers prennent tout de suite le dessus. Avec Luka Doncic (37 points, 7 rebonds, 5 passes) et Austin Reaves (21 points, 8 ballons perdus) à la baguette, et quatre ballons perdus côté Golden State, Los Angeles mène 14-2 après trois minutes de jeu ! Il faut quatre tirs à 3-points du duo Stephen Curry – Georges Niang (11 points) pour maintenir les Warriors dans le coup (22-14).

Les hommes de Steve Kerr terminent toutefois le premier quart-temps avec deux fois plus de ballons perdus (10) que de paniers inscrits (5). Sans pitié, Luka Doncic compte déjà 23 points et permet aux Lakers de prendre 23 longueurs d’avance (38-15) !

Les Warriors se révoltent

Golden State hausse enfin son intensité défensive et dix points de De’Anthony Melton (16 points, 5 rebonds) lancent un 18-4 qui fait repasser l’écart sous la barre des dix unités (42-33).

L’inévitable Luka Doncic stoppe l’hémorragie, mais le retour en jeu de Stephen Curry permet aux Warriors d’en remettre une couche. Le double MVP marque huit points et délivre trois passes décisives, dont la dernière pour un tir à 3-points de Brandin Podziemski (21 points) qui remet les deux équipes dos à dos à la mi-temps (53-53).

Jusque-là discret, Austin Reaves, épaulé par Jake LaRavia, permet aux Lakers de reprendre les commandes de la rencontre (69-60). Les Warriors grignotent cependant peu à peu leur retard. Stephen Curry et Luka Doncic se tirent la bourre, mais l’adresse fuit Los Angeles alors que Golden State multiplie les paniers.

Les Lakers en perdition

Dans le sillage de Brandin Podziemski et d’un Draymond Green (9 passes, 4 rebonds, 3 interceptions) omniprésent en défense, les Warriors infligent un 24-6 aux Lakers à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps. Ils prennent ainsi l’avantage, avant de repousser Los Angeles à dix longueurs (90-80).

Stephen Curry enfonce le clou avec six points consécutifs, et Luka Doncic revient sur le terrain alors que les Lakers accusent 16 points de retard (96-80) ! Mais le mal est fait. Los Angeles ne se relève pas et Golden State empoche la victoire (112-95), ainsi qu’un précieux différentiel de +17 dans le cadre de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic et Stephen Curry ont fait le show. Tout le monde attendait l’acte II entre Luka Doncic et Yaxel Lendeborg, mais le rookie a vite commis deux fautes et n’a jamais pesé. Conspué par le Chase Center, Luka Doncic a débuté le match sur un nuage, inscrivant 23 de ses 37 points dans le premier quart-temps pour placer les Lakers à +23. Stephen Curry est, lui, monté en puissance, marquant 25 de ses 31 points après le premier quart-temps. La star des Warriors a même mis Luka Doncic à genoux dans le troisième acte avant de décocher un 3-points sur sa tête. Le Slovène lui a répondu sur l’action suivante, mais c’est bien Curry qui a eu le dernier mot.

– Les Warriors écrivent l’histoire. Mené de 23 points à l’issue du premier quart-temps, Golden State a réussi une remontée historique pour regagner les vestiaires à égalité. Les hommes de Steve Kerr avaient encaissé un 38-15 dans le premier acte, avec dix ballons perdus, mais ils ont répondu par un 38-15 dans le deuxième ! Une réaction spectaculaire après avoir compté jusqu’à 25 points de retard.

– De’Anthony Melton et Georges Niang en détonateurs. Le banc de Golden State a outrageusement dominé celui des Lakers (50-7), et Steve Kerr peut remercier l’adresse de Georges Niang ainsi que l’agressivité et l’intensité défensive de De’Anthony Melton. C’est dans le sillage de ce dernier que les Warriors ont entamé leur remontée dans le deuxième quart-temps. Les deux joueurs ont par ailleurs terminé la rencontre avec un joli 7/9 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127