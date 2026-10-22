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Les Lakers écrasent les Warriors, Luka Doncic et Walker Kessler régalent

Publié le 22/10/2026 à 7:20 Twitter Facebook

Les Lakers ont surclassé Golden State pour lancer leur saison par une large victoire (127-105). Luka Doncic a frôlé le triple-double tandis que Walker Kessler a réussi un impressionnant 12/12 au tir.

doncic warriorsLuka Doncic et Walker Kessler n’ont pas attendu longtemps pour afficher leur complicité. Dès la première possession, le Slovène a envoyé son nouveau pivot au alley-oop, première action d’une soirée passée au-dessus du cercle pour l’ancien joueur du Jazz.

Walker Kessler a inscrit 6 des 10 premiers points des Lakers, mais Stephen Curry a rapidement répondu. Auteur de 16 points à 7/9 au tir dans le premier quart-temps, le meneur des Warriors a permis à Golden State de rester au contact malgré les premiers tirs primés de Luka Doncic.

Après huit changements de leader et dix égalités, un panier à 3-points de Jake LaRavia a donné un petit avantage aux Lakers (32-31).

Luka Doncic lance la démonstration

Le mano a mano s’est poursuivi durant une grande partie du deuxième quart-temps. Privés de cinq joueurs, dont le duo Porzingis-Podziemski, les Warriors ont profité de l’activité de Brandon Williams et Gui Santos, tandis que Draymond Green a distribué le jeu avant d’être ralenti par sa troisième faute.

À 49-48, Golden State se trouve encore à une possession. La rencontre bascule alors complètement. Les Lakers concluent la période par un 17-4, aidés par les fautes de Yaxel Lendeborg et l’impact de Walker Kessler près du cercle.

Après s’être embrouillé avec le rookie des Warriors, Luka Doncic apporte la meilleure des réponses : un tir depuis le milieu du terrain au buzzer pour envoyer Los Angeles aux vestiaires avec 14 points d’avance (66-52). Sans surprise, Luka Doncic chambre Yaxel Lendeborg et Golden State ne s’en remettra pas.

Walker Kessler ne rate rien

Les Lakers accélèrent encore après la pause. Austin Reaves marque à mi-distance, Luka Doncic poursuit son festival extérieur et Walker Kessler enchaîne les dunks face à une raquette californienne dépassée. Comme sur ce dunk en trailer après une passe à terre dans le dos de Doncic.

Los Angeles atteint les 100 points avant même la fin du troisième quart-temps et porte son avance à 35 unités. Les deux entraîneurs ouvrent alors leurs bancs et la dernière période ne change plus rien à l’issue de la rencontre.

Les Lakers s’imposent 127-105 après avoir shooté à 58.2% et transformé les 16 pertes de balle adverses en 25 points.

Luka Doncic termine avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes malgré 6 ballons perdus. Walker Kessler ajoute 24 points à 12/12 au tir, 9 rebonds et 2 contres, avec dix dunks. En face, Stephen Curry inscrit 23 points en seulement 21 minutes, tandis que Yaxel Lendeborg compile 12 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour ses débuts. Touché par les fautes, Draymond Green n’a eu quasiment aucun impact sur le jeu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le duo Doncic–Kessler est déjà connecté. Ardemment souhaité par Luka Doncic durant l’intersaison, Walker Kessler a constamment profité des décalages créés par son meneur. Son 12/12 aux tirs constitue la première soirée parfaite d’un Laker avec au moins douze tentatives depuis Wilt Chamberlain en 1969.

Golden State s’est écroulé après 20 minutes. Revenus à un point dans le deuxième quart-temps, les Warriors ont encaissé un 17-4 avant la pause puis subi la puissance intérieure et la circulation de balle des Lakers. Les absences n’expliquent pas tout : la défense de Golden State a concédé 103 points en trois quart-temps.

Los Angeles Lakers / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic297/185/129/908871360312829
Walker Kessler2912/120/02/427911022242634
Austin Reaves316/111/310/1013462241252327
Ziaire Williams244/71/20/01234412012912
Matisse Thybulle231/41/20/0123131111235
Quentin Grimes274/70/22/202242101201015
Jake LaRavia174/52/30/002223110141013
Kevon Looney143/50/00/023512000-7610
Sandro Mamukelashvili222/50/11/2224232001259
Jaden Hardy61/31/20/002201010-1132
Bronny James61/10/00/000002010-1121
Chris Mañon51/30/10/010101000-1121
Total46/8111/2824/27103343282511185127
Golden State Warriors / 105TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Stephen Curry217/152/77/711212220-222318
Gui Santos245/101/31/223501100-141212
Yaxel Lendeborg285/111/41/321324100-211210
Draymond Green211/40/10/004483141-2229
De'Anthony Melton200/20/20/011221120-1601
Brandon Williams173/121/37/722431320-71413
Gary Payton II185/90/30/010101020-18105
LJ Cryer83/62/41/2011300001099
Will Richard204/50/00/1415141000813
Graham Ike122/31/13/41121210112811
Georges Niang193/80/41/102220220-976
Al Horford170/30/30/013420110-1303
Malevy Leons80/40/10/001100100100-2
Total38/928/3621/27152136251915152105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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