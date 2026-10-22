Les Lakers écrasent les Warriors, Luka Doncic et Walker Kessler régalent

Luka Doncic et Walker Kessler n’ont pas attendu longtemps pour afficher leur complicité. Dès la première possession, le Slovène a envoyé son nouveau pivot au alley-oop, première action d’une soirée passée au-dessus du cercle pour l’ancien joueur du Jazz.

Walker Kessler a inscrit 6 des 10 premiers points des Lakers, mais Stephen Curry a rapidement répondu. Auteur de 16 points à 7/9 au tir dans le premier quart-temps, le meneur des Warriors a permis à Golden State de rester au contact malgré les premiers tirs primés de Luka Doncic.

Après huit changements de leader et dix égalités, un panier à 3-points de Jake LaRavia a donné un petit avantage aux Lakers (32-31).

Luka Doncic lance la démonstration

Le mano a mano s’est poursuivi durant une grande partie du deuxième quart-temps. Privés de cinq joueurs, dont le duo Porzingis-Podziemski, les Warriors ont profité de l’activité de Brandon Williams et Gui Santos, tandis que Draymond Green a distribué le jeu avant d’être ralenti par sa troisième faute.

À 49-48, Golden State se trouve encore à une possession. La rencontre bascule alors complètement. Les Lakers concluent la période par un 17-4, aidés par les fautes de Yaxel Lendeborg et l’impact de Walker Kessler près du cercle.

Après s’être embrouillé avec le rookie des Warriors, Luka Doncic apporte la meilleure des réponses : un tir depuis le milieu du terrain au buzzer pour envoyer Los Angeles aux vestiaires avec 14 points d’avance (66-52). Sans surprise, Luka Doncic chambre Yaxel Lendeborg et Golden State ne s’en remettra pas.

Walker Kessler ne rate rien

Les Lakers accélèrent encore après la pause. Austin Reaves marque à mi-distance, Luka Doncic poursuit son festival extérieur et Walker Kessler enchaîne les dunks face à une raquette californienne dépassée. Comme sur ce dunk en trailer après une passe à terre dans le dos de Doncic.

Los Angeles atteint les 100 points avant même la fin du troisième quart-temps et porte son avance à 35 unités. Les deux entraîneurs ouvrent alors leurs bancs et la dernière période ne change plus rien à l’issue de la rencontre.

Les Lakers s’imposent 127-105 après avoir shooté à 58.2% et transformé les 16 pertes de balle adverses en 25 points.

Luka Doncic termine avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes malgré 6 ballons perdus. Walker Kessler ajoute 24 points à 12/12 au tir, 9 rebonds et 2 contres, avec dix dunks. En face, Stephen Curry inscrit 23 points en seulement 21 minutes, tandis que Yaxel Lendeborg compile 12 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour ses débuts. Touché par les fautes, Draymond Green n’a eu quasiment aucun impact sur le jeu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo Doncic–Kessler est déjà connecté. Ardemment souhaité par Luka Doncic durant l’intersaison, Walker Kessler a constamment profité des décalages créés par son meneur. Son 12/12 aux tirs constitue la première soirée parfaite d’un Laker avec au moins douze tentatives depuis Wilt Chamberlain en 1969.

– Golden State s’est écroulé après 20 minutes. Revenus à un point dans le deuxième quart-temps, les Warriors ont encaissé un 17-4 avant la pause puis subi la puissance intérieure et la circulation de balle des Lakers. Les absences n’expliquent pas tout : la défense de Golden State a concédé 103 points en trois quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.