Shai Gilgeous-Alexander (43 pts) passe ses nerfs sur les Cavs !

Les deux derniers matchs perdus à Dallas puis à Houston ont eu le mérite d’agacer Shai Gilgeous-Alexander. Résultat, c’est Cleveland qui a dégusté ! Même si les Cavs n’ont pas lâché le morceau, repassant en tête dans le dernier quart-temps après avoir compté jusqu’à 14 points de retard, SGA a pris feu dans le « money-time » pour terminer en apothéose sur un 3-points décisif. Avec 43 points au compteur, le leader du Thunder a remis les siens sur le chemin de la victoire !

Après un premier acte plutôt équilibré, durant lequel Donovan Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander ont entamé leur montée en puissance (30-26), OKC a pris un premier avantage en passant un 15-4… alors que SGA était sur le banc ! Micah Peavy a sonné la révolte à 3-points, et le duo Mitchell-McCain lui a emboîté le pas, profitant notamment de la qualité de passe d’Isaiah Hartenstein (34-41).

Au 3-points de James Harden et au 2+1 arraché par Jarrett Allen, le Thunder a répondu par des flèches extérieures signées SGA et Bennet Stirtz, par deux fois chacun. De quoi conserver une bonne avance jusqu’à la pause, le tir du milieu de terrain inscrit au buzzer par Donovan Mitchell ayant finalement été refusé pour quelques dixièmes de seconde (48-59).

Shai fait mal

Cleveland n’a pas tardé à mettre la pression en attaquant le troisième quart-temps à 7/8 au tir, festival notamment alimenté par un 3-points de James Harden, deux de Donovan Mitchell et deux du rookie Meleek Thomas (70-74) ! Sam Merrill et Mario Hezonja ont repris le flambeau à longue distance, puis le Croate a ramené les Cavs à -1 sur un lay-up (78-79). Sous pression, OKC s’est relancé grâce au trio SGA-Peavy-Mara, repartant à +9 à l’approche du quatrième quart-temps (81-90).

Une fois de plus, les 3-points de Mario Hezonja et de Donovan Mitchell ont contribué à relancer Cleveland, jusqu’à ce que les deux lancers de Tyrese Proctor fassent passer les Cavs devant (94-93). De quoi lancer un « money-time » ultra-serré entre les deux équipes, qui a poussé SGA à multiplier les exploits, principalement à mi-distance, pour résister au chantier de la paire Mobley-Allen.

Contraint de libérer le ballon pour éviter les prises à deux, SGA a pu compter sur les relais d’Isaiah Hartenstein avec un floater et d’Ajay Mitchell, également à mi-distance, pour garder l’avantage (109-112).

Puis, en réponse au 3-points de Sam Merrill dans le corner pour égaliser, Shai Gilgeous-Alexander a sanctionné son défenseur d’un tir primé à l’aile (112-115). Cerise sur le gâteau, c’est lui qui a pris le rebond de la victoire après une tentative de réponse ratée de Sam Merrill. Avec sang-froid, Ajay Mitchell a inscrit les deux derniers lancers pour assurer la victoire, 117 à 112 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le récital final de Shai Gilgeous-Alexander. Dans un contexte compliqué par les nombreuses absences côté OKC, et après deux défaites de suite, le leader du Thunder a montré tout son orgueil avec 43 points en 38 minutes, soit le plus gros temps de jeu de son équipe. Auteur d’un dernier acte époustouflant à 13 points, il a surtout plié le match d’un 3-points sur la tête de Sam Merrill, puis en allant chercher le rebond après un tir raté… du même Sam Merrill. De quoi offrir un succès précieux au Thunder, qui restait sur deux revers de plus de 20 points !

– Sam Merrill, héros malheureux. À quelques secondes près, le shooteur des Cavs aurait pu être le héros de la soirée. D’abord en égalisant à 112-112 sur un 3-points dans le corner, puis en héritant du ballon de l’égalisation après le tir décisif de SGA. C’est James Harden qui a choisi de servir Merrill dans le corner plutôt que de tenter sa chance. Un choix qui aurait pu être gagnant, mais le shooteur a manqué sa cible. Cleveland pourra surtout regretter de ne pas avoir réussi à faire la différence malgré son retour, avec un duo Harden-Mitchell qui peine toujours à briller simultanément.

– Meleek Thomas, première réussie. L’ailier a vécu sa première titularisation en l’absence de Peyton Watson, et le rookie a plutôt assuré ! Malgré un petit incident en première mi-temps, durant lequel il a perdu sa chaussure sur un appui un peu trop vif, Meleek Thomas a ensuite mieux serré ses lacets, et bien lui en a pris puisqu’il est monté en puissance, notamment en troisième quart-temps alors que les Cavs couraient après le score. Moins en vue dans le dernier acte, il termine tout de même co-meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, à égalité avec Donovan Mitchell. Une sortie encourageante pour sa première dans le cinq majeur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117