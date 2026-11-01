Shai Gilgeous-Alexander désemparé face à l’avalanche de blessures au Thunder

Shai Gilgeous-Alexander reste quelques secondes les yeux dans le vide après avoir entendu la question du journaliste. Celui-ci demande au leader du Thunder comment son équipe peut faire en sorte que toutes les pièces s’emboîtent en ce moment.

Réponse du Canadien, après un long soupir : « Je… je ne sais pas. Je ne sais pas, oui, je ne sais pas. On a des choses à régler, c’est sûr. Pas mal de choses, mais je n’ai pas la réponse pour l’instant. »

Habituellement plus assuré en conférence de presse, « SGA », qui s’exprime après la défaite de sa formation à Houston, semble abattu par le contexte actuel. Après avoir perdu coup sur coup Jalen Williams et Cason Wallace, et alors qu’Alex Caruso est toujours indisponible, le Thunder vient également de perdre Chet Holmgren pour au moins deux mois.

Résultat, sa formation n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe qui ambitionnait de conserver son titre. Face aux Rockets, « SGA » s’est démené (26 points), mais le « supporting cast » n’a pas vraiment été à la hauteur, à l’image d’un Ajay Mitchell en deçà de sa récente dynamique.

Par la force des choses, Mark Daigneault doit ainsi ouvrir ses rotations et solliciter de jeunes éléments.

« On doit voir l’opportunité dans ces circonstances pour élargir nos options, que ce soit avec les joueurs ou avec les tactiques. On est dans ce processus maintenant, on doit aussi être compétitifs et bien jouer. On le comprend, mais on peut faire les deux », juge le coach.

« Avoir une approche qui dépasse les circonstances »

Ce dernier assure que, malgré ce contexte difficile, le moral reste bon en interne. « Tout bien considéré, il est clair qu’il y a une semaine, les circonstances étaient bien différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Cela a juste reformulé le défi. Cela n’a pas vraiment changé notre façon d’aborder les choses. On essaie vraiment d’avoir une approche qui dépasse les circonstances, y compris celles-ci. »

Pas simple quand on connaît la valeur des joueurs sur le carreau. Le seul duo Williams – Holmgren pesait pour près de 30% des points de l’équipe la saison passée. Le Thunder a tellement perdu en force de frappe qu’il ne possède que la 28e attaque de NBA jusqu’ici, avec 106,5 points de moyenne.

Daigneault reste pourtant persuadé que sa formation, qui vient d’enchaîner deux défaites, saura se « réadapter à la nature du défi ». « L’adversité met évidemment à l’épreuve ta discipline envers tes propres exigences et ta capacité à mettre en pratique ce que tu prétends être important pour toi. Et cela teste aussi ton mental. Cela te force à persévérer. Cela élève tes exigences », dit-il.

Face à ce défi, qu’il faut gérer sans ressasser les épreuves précédentes, Mark Daigneault affiche une « confiance absolue quant à notre capacité à aborder les choses, à y réfléchir et à les attaquer de la bonne manière. Prendre des coups comme ce soir, mais aussi en donner, ce qu’on fera. Et c’est ainsi qu’on doit aborder la situation. »