Et maintenant, le Thunder perd Chet Holmgren…

Ne cherchez plus l’équipe la plus malchanceuse de ce début de saison. En moins de dix jours, le Thunder a ainsi perdu coup sur coup Jalen Williams (genou), Cason Wallace (épaule) et Alex Caruso (cheville), sachant que Nikola Topic (dos) et Thomas Sorber (genou) manquaient déjà à l’appel. Mais comme si cela ne suffisait pas, voilà que Chet Holmgren rejoint à son tour l’infirmerie !

Dans un communiqué, la franchise précise que son intérieur All-Star souffre d’une légère déchirure du tendon rotulien, qui lui fera manquer huit à dix semaines de compétition. En clair, on ne le reverra pas avant 2027 et Shai Gilgeous-Alexander va devoir être grand pour maintenir Oklahoma City dans le haut du classement à l’Ouest…

Le match face aux Clippers du 25 octobre aura donc été lourd de conséquences, puisque c’est lors de celui-ci que Chet Holmgren a ressenti une gêne au genou droit. Le soir même où Jalen Williams et Cason Wallace ont tous les deux subi leurs blessures longue durée.

C’est déjà le troisième gros pépin physique du joueur de 24 ans, après sa fracture du pied en 2022 puis sa fracture du bassin en 2024. Il tournait à 12 points, 9.3 rebonds et 3 contres de moyenne (sur 30 minutes) depuis la reprise.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29.4 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27.4 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28.9 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1 2026-27 OKC 3 29.9 40.7 33.3 100.0 4.7 4.7 9.3 1.3 1.7 0.7 1.7 3.0 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.