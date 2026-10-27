Le pire se confirme pour Jalen Williams et Cason Wallace…

La saison du Thunder vire au cauchemar. Dimanche, ce n’est pas un mais bien deux titulaires qui se sont blessés à l’occasion de la réception des Clippers : Jalen Williams et Cason Wallace.

Particulièrement attendu, le verdict médical est tombé et ESPN vient confirmer les pires craintes du Thunder : alors que Jalen Williams souffre d’une luxation de la cheville gauche et d’une fracture du péroné, Cason Wallace est quant à lui victime d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche.

Tous deux vont devoir être opérés et, si aucun calendrier officiel de retour n’a encore été communiqué, ils devraient manquer plusieurs mois de compétition. Voire le reste de la saison, comme le rapporte Shams Charania ! Un coup de massue pour Oklahoma City, moins d’une semaine après le début de l’exercice…

« Nous aurons un calendrier de retour pour chacun une fois les opérations effectuées », a précisé le GM Sam Presti, qui refuse donc de se prononcer définitivement sur une éventuelle fin de saison de ses deux joueurs.

Soirée cauchemar dans l’Oklahoma

Dimanche soir, c’est dès les premières minutes du match face à Los Angeles que Cason Wallace avait dû quitter ses coéquipiers. Son épaule n’avait pas résisté à un écran en mouvement d’Isaiah Jackson.

Plus tard, ce fut au tour de Jalen Williams de rejoindre les vestiaires, mais sur une civière après une scène effroyable. En voulant attaquer le cercle, il a percuté Kris Dunn et Derrick Jones Jr. sauf que, sur la réception, sa jambe gauche s’est pliée, laissant le public du Paycom Center ainsi que ses coéquipiers et adversaires sous le choc.

Apparu très ému pendant le match et très marqué en conférence de presse, Shai Gilgeous-Alexander avait tenu à positiver autant que possible, après coup.

« C’est dur, cela fait partie du jeu, mais nous formons un groupe pour une raison », rappelait le double MVP en titre. « Et nous avons des gars pour faire la différence sur le terrain, tenir la baraque jusqu’à leur retour et les soutenir dans leur parcours. »

Deux absences très difficiles à compenser

Toujours invaincus après leur victoire face aux Suns, les joueurs d’Oklahoma City vont maintenant devoir être très solides mentalement pour rester parmi les candidats au titre.

Car les absences de Jalen Williams et de Cason Wallace représentent deux pertes majeures, tant sur le plan offensif que défensif. Le premier espérait retrouver son meilleur niveau après une saison perturbée par les blessures, tandis que le second avait pris une nouvelle dimension dans le cinq majeur du Thunder.

Malgré la profondeur de son effectif, Oklahoma City va donc devoir se réinventer, avec la perspective de disputer la majeure partie de la saison sans deux de ses cadres.