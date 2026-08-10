Cason Wallace prêt à devenir un cadre du Thunder

Avec le départ du plus ancien membre du Thunder cet été, Lu Dort, envoyé à Atlanta, en compagnie d’Aaron Wiggins, plus Isaiah Joe qui file à Detroit, les lignes extérieures sont un peu clairsemées, et vont logiquement être remaniées à la rentrée pour le Thunder qui a perdu sa couronne en mai dernier.

L’un des principaux bénéficiaires de cette nouvelle donne est Cason Wallace qui, comme Ajay Mitchell et Jarred McCain, sera appelé à jouer un rôle plus important la saison prochaine aux côtés des trois All-Stars locaux, Shai-Gilgeous Alexander, Chet Holmgren et Jalen Williams.

«J’ai beaucoup appris de Lu Dort»

Après avoir fait son trou grâce à ses qualités et son implication défensive, Wallace peut désormais apprécier tout le chemin parcouru, lui qui écrivait dans ses rédactions de collégien qu’il voulait aller en NBA et y gagner des titres. Objectifs tous deux réalisés, à 22 ans seulement.

«Pour mes premiers étés, on me mettait dans plein de situations différentes pour voir comment je pouvais gérer ça. Maintenant que j’entre dans ma quatrième année en NBA – ça passe super vite – je sais mieux ce dont je suis capable. Je sais quels outils je possède dans ma besace et j’essaie simplement de les aiguiser», explique Wallace dans le podcast Cousins de Vince Carter et Tracy McGrady. «Avant, j’avais juste besoin d’un passeur et d’un rebondeur. Comme à la fac ou au lycée en gros. Maintenant, je fais plutôt des situations de 1 contre 4 ou 1 contre 5 pour travailler d’autres systèmes. Et puis apprendre à improviser, car, en match, il faut souvent réfléchir et agir très vite.»

Dans un autre registre, plus léger et plus rapide que Dort, et parce qu’il a un tir à 3-points plus fiable, Cason Wallace a fini par damer le pion à son coéquipier canadien. A qui il rend hommage tant il a appris auprès de lui et, ironie du sort, c’est grâce à lui qu’il l’a dépassé dans la hiérarchie.

«Cette saison, on avait beaucoup de très bons défenseurs, et je veux rendre hommage à Lu [Dort] qui, pour moi, est le meilleur défenseur sur porteur de balle de la Ligue. Il ne prend jamais de risques inconsidérés pour intercepter le ballon, il est solide physiquement. Il se coltine tous les meilleurs attaquants adverses à chaque match, donc j’ai beaucoup appris à ses côtés. Dans cette Ligue, beaucoup de gars veulent scorer leurs 30 points et moi, en tant que défenseur, je veux les perturber, les laisser sous leur moyenne.»

«Honnêtement, je pense que je suis meilleur quand le niveau monte»

Passé de remplaçant à titulaire (58 fois sur 77 matchs la saison passée), Wallace fait encore de la défense son fonds de commerce, figurant parmi les meilleurs voleurs de ballon de la Ligue. D’année en année, il a constamment progressé dans ce domaine, en construisant son projet sans brûler d’étape.

«Ma première année, j’avais déjà étudié tous les moves principaux de mes adversaires directs, en me disant que si j’arrivais à les limiter sur ce move précis, c’était une victoire pour moi. Ma deuxième année, j’ai acquis plus d’expérience et j’ai affronté ces gars-là plus d’une fois, donc j’arrivais mieux à limiter leurs mouvements préférés. Après ça, je me suis dit qu’il fallait muscler mon jeu parce que les contacts, les changements de rythme, les changements de direction, je me suis rendu compte que je n’étais pas prêt… Cette année, je me sens au niveau. Et c’est pour ça que cette saison, j’ai fini parmi les meilleurs aux interceptions [3e à 1,9, ndlr], j’étais dans les bons spots [défensivement]. J’ai même pu entrer dans la tête de certains des meilleurs joueurs du monde [rires].»

L’hiver dernier, il a ainsi réussi 3 matchs à 5 interceptions (en moins de 30 minutes de jeu en plus), ce qui lui a valu le titre de meilleur défenseur du mois de novembre, et in fine un strapontin dans le deuxième meilleur cinq défensif de NBA, et il a laissé de bien vilains souvenirs à Jalen Brunson ou Stephon Castle, pour ne mentionner que quelques unes de ses victimes. Mais cette saison, Wallace sera aussi attendu en attaque. Entre SGA et J-Dub, il devrait être plutôt confort !

«Quand tes coéquipiers croient en toi, c’est le coup de boost ultime en termes de confiance. Quand tu récupères la balle et que tu envoies ton tir direct, il y a une forte chance que ça rentre. A l’inverse, s’ils ne croient pas en toi, tu vas hésiter quand tu reçois le ballon, et ça se ressent dans le langage corporel et l’ambiance de l’équipe. Je sais que je suis capable de rentrer ces tirs et mon niveau de jeu s’est élevé à mesure que la compétition avançait. Honnêtement, je pense que je suis meilleur quand le niveau monte.»

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 20:38 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 1.6 0.9 0.5 0.5 6.8 2024-25 OKC 68 27:35 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 8.4 2025-26 OKC 77 26:34 43.2 35.1 80.9 0.8 2.3 3.1 2.6 2.0 1.9 0.9 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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