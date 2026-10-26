OKC vient à bout des Clippers… mais perd Jalen Williams

Après leur défaite face aux Lakers, les Clippers se rendaient dans l’Oklahoma pour y affronter le Thunder. Comme lors de la rencontre face à Los Angeles, les hommes de Tyronn Lue insistent à 3-points, mais, cette fois-ci, ils ne sont pas en réussite. Néanmoins, ils arrivent à contenir les assauts du Thunder grâce à leur défense et notamment celle d’Isaiah Jackson sur Isaiah Hartenstein.

Le Thunder crée un premier écart au moment où les deux entraîneurs effectuent leurs premières rotations. Shai Gilgeous-Alexander (34 points, 6 rebonds, 5 passes) sert Isaiah Hartenstein dans la raquette et, sur la possession suivante, Alex Caruso est oublié à 3-points et sanctionne (19-12).

Los Angeles tente de résister à Shai Gilgeous-Alexander

Les Clippers corrigent le tir avant la fin du premier acte grâce à des tirs primés de Kobe Sanders et de Gradey Dick, mais ils comptent toujours trois points de retard après un panier d’Ajay Mitchell dans les dernières secondes. Ce léger déficit est comblé dès le début de la période suivante grâce à une flèche à longue distance de Brook Lopez. L’intérieur donne l’avantage à son équipe dans la foulée (25-23).

Si Los Angeles perd des ballons et compte 14 pertes de balle à la mi-temps, le Thunder n’arrive pas à en profiter et se montre maladroit dans ce deuxième acte. Chet Holmgren se manque à plusieurs reprises, tout comme Jared McCain. Il faut attendre le retour de Shai Gilgeous-Alexander pour voir le Thunder être plus en réussite, mais les Clippers sont devant au moment de rejoindre les vestiaires (46-43).

Après la pause, les deux formations restent au coude à coude. Kris Dunn s’offre l’une des actions de la partie en montant au dunk sur Chet Holmgren, mais Shai Gilgeous-Alexander répond aux assauts californiens. S’ils se montrent plus adroits à 3-points qu’en première période, les Clippers n’arrivent pas à se détacher à cause de leurs pertes de balle et de Shai Gilgeous-Alexander qui compte 27 points avant d’entrer dans le dernier acte. Dans son sillage, le Thunder mène d’un point (77-76).

Jalen Williams se blesse très gravement

À cinq minutes du terme, le Thunder mène de trois points après un 2+1 d’Ajay Mitchell (93-90). Le Thunder se donne un peu d’air grâce à Shai Gilgeous-Alexander et Alex Caruso. Ce dernier convertit deux lancers francs et contre Darius Garland, ce qui permet à Jalen Williams d’aller finir en contre-attaque (101-96). Sur la possession suivante, les Clippers perdent encore un ballon et Ajay Mitchell réussit un lay-up de l’autre côté du terrain.

Avant la dernière minute, Jalen Williams attaque le cercle, mais il percute Kris Dunn et Derrick Jones Jr. Sur la réception, il se blesse grièvement à la cheville et doit sortir sur civière. Dans les derniers instants de la partie, les Clippers signent deux nouvelles pertes de balle et le Thunder multiplie les lancers francs. Ainsi, les hommes de Mark Daigneault s’imposent 108-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder perd Jalen Williams, Cason Wallace et Jaylin Williams. Si le Thunder s’est imposé, il a perdu Jalen Williams en fin de match. Percuté par Kris Dunn et Derrick Jones Jr. dans les airs, l’ailier semble s’être cassé la cheville sur sa réception et a dû être évacué sur civière. Ce n’est pas la seule perte d’OKC lors de cette rencontre. Dans le premier quart-temps, Cason Wallace a été touché à l’épaule après avoir percuté Isaiah Jackson sur un écran en mouvement. Enfin, Jaylin Williams s’est blessé au poignet en première mi-temps et n’a pas terminé la rencontre.

– Shai Gilgeous-Alexander parti pour une nouvelle série. Face aux Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander avait vu sa série de 141 matchs à minimum 20 points prendre fin. Après cette rencontre, il avait déclaré qu’il aurait l’occasion de commencer une nouvelle série et ce duel face aux Clippers pourrait en être le point de départ. Le double MVP a terminé avec 34 points à 13/26 au tir. La star du Thunder a porté son équipe lorsqu’elle était en difficulté dans le troisième quart-temps avant de sceller le sort de la rencontre grâce à des lancers francs.

– Une rencontre dictée par les pertes de balle. Si le Thunder a autant peiné face aux Clippers, c’est, en partie, à cause de ses pertes de balle. Les hommes de Mark Daigneault ont perdu 16 ballons, ce qui a permis à Kris Dunn de réaliser cinq interceptions. Cependant, les champions 2025 ont été plus appliqués dans le «money-time» contrairement aux Clippers. Comme face aux Lakers, les Voiliers se sont auto-sabotés en perdant 26 ballons, dont deux dans les derniers instants qui ont mis un terme à leurs espoirs de victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.