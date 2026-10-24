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Les Lakers remportent le premier derby de Los Angeles

Publié le 24/10/2026 à 7:53 Twitter Facebook

NBA – Malgré 25 ballons perdus, les Clippers ont longtemps résisté avant de s’incliner face aux Lakers (125-117), portés par les 28 points et 9 passes décisives d’Austin Reaves.

Austin ReavesAprès leur large succès face aux Kings, les Clippers défiaient les Lakers, venus à bout des Warriors pour lancer leur saison. Les deux formations se rendent coup pour coup pendant les premières minutes, mais les hommes de Tyronn Lue commencent déjà à accumuler les pertes de balle, avec neuf ballons perdus dans le seul premier quart-temps.

Pour compenser ces nombreuses erreurs, les Clippers s’appuient sur leur adresse extérieure. Les coéquipiers de Darius Garland signent un 6/8 à 3-points dans le premier quart-temps et mènent 31-27 après douze minutes. Dans la période suivante, les Voiliers continuent sur leur lancée grâce à Brook Lopez, qui réalise une excellente entrée en jeu. L’ancien des Bucks inscrit 15 points en quatre minutes et les visiteurs comptent jusqu’à 11 points d’avance après trois lancers francs de Keaton Wagler (44-33).

Les Lakers ne se laissent pas distancer davantage et reviennent rapidement à deux longueurs, notamment grâce à deux tirs à 3-points de Quentin Grimes (46-44). Luka Doncic (23 points, 6 rebonds, 7 passes) finit par redonner l’avantage à son équipe. Les deux formations restent au coude à coude jusqu’à la mi-temps et le score est à égalité après un 2+1 du Slovène (64-64).

Les Clippers prennent l’eau en deuxième mi-temps

Si la rencontre avait été équilibrée jusqu’ici, les Lakers font la différence après la pause. Les Clippers réussissent encore quelques tirs à 3-points, mais commettent trop de pertes de balle. Les hommes de JJ Redick en profitent pour s’offrir des points en contre-attaque.

Sur jeu placé, Austin Reaves (28 points, 10/13 au tir) parvient à deux reprises à se frayer un chemin jusqu’au cercle, forçant Tyronn Lue à prendre un temps-mort. Cet arrêt de jeu ne change rien puisque l’arrière s’élève à deux reprises face à Keaton Wagler, d’abord à mi-distance puis à 3-points (89-76).

Avec 39 points inscrits dans ce troisième quart-temps, les Lakers ont inversé la dynamique du match. Les Clippers provoquent quelques pertes de balle en fin de période, mais accusent toujours 13 points de retard (103-90).

Dans le dernier acte, les hommes de Tyronn Lue tentent de revenir à coups 3-points, mais les Lakers répondent systématiquement. Néanmoins, les Clippers s’offrent un dernier espoir à trois minutes du terme. Portés par Darius Garland, ils reviennent à six points, mais deux lancers francs de Walker Kessler et un tir à mi-distance d’Austin Reaves freinent leur retour. Quentin Grimes assure finalement le succès des Lakers aux lancers francs (125-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Clippers plombés par leurs pertes de balle. En première mi-temps, les Clippers ont tenu tête aux Lakers grâce à leur adresse à 3-points. Cependant, les pertes de balle commençaient déjà à s’accumuler pour les joueurs de Tyronn Lue. Au retour des vestiaires, ils ont été moins adroits, mais ont continué de perdre des ballons à la pelle, laissant les Lakers creuser l’écart. Finalement, les Clippers terminent cette partie avec 25 ballons perdus, dont les Lakers ont largement profité en contre-attaque.

Walker Kessler continue sur sa lancée. Après son parfait 12/12 au tir face aux Warriors, Walker Kessler a confirmé. Malgré son premier tir manqué sous le maillot des Lakers, le nouveau pivot de Los Angeles finit la partie avec 22 points à 10/14 au tir et 8 rebonds. Trouvé à plusieurs reprises par ses extérieurs, l’ancien du Jazz a pu profiter de son avantage physique pour dominer Isaiah Jackson et Brook Lopez. Walker Kessler a aussi pesé défensivement avec six contres, auxquels s’ajoutent trois interceptions. Une nouvelle prestation de choix.

Austin Reaves, le patron du derby. Si Luka Doncic a terminé avec 23 points et 7 passes décisives, le Slovène a également perdu 11 ballons, un record personnel. C’est donc Austin Reaves qui a pris les commandes de l’attaque des Lakers avec 28 points à 10/13 au tir, dont 3/5 à 3-points, et 9 passes décisives. Particulièrement inspiré dans le troisième quart-temps, l’arrière a aussi inscrit un panier important lorsque les Clippers sont revenus à six points dans les dernières minutes. De quoi permettre aux Lakers d’enchaîner une deuxième victoire en deux matchs.

Los Angeles Lakers / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Austin Reaves3810/133/55/602294260142831
Luka Doncic378/212/85/7066720111102311
Walker Kessler3410/140/02/544832316182234
Ziaire Williams305/71/33/32350320191420
Matisse Thybulle235/83/60/001122201131316
Quentin Grimes303/63/54/41784212021321
Sandro Mamukelashvili233/41/20/005524000-8713
Collin Sexton162/61/30/001122310-956
Kevon Looney40/00/00/010101000-901
Total46/7914/3219/2582937292213219125
LA Clippers / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Garland369/194/104/500062190-162613
Derrick Jones Jr.346/133/81/231413200-131615
Rui Hachimura335/143/63/415611220-171613
Kris Dunn333/61/30/004454220-4713
Isaiah Jackson273/50/00/033634331-7614
Brook Lopez198/92/24/53140202312225
Keaton Wagler232/82/57/903333140-4138
Gradey Dick113/50/00/0134011101068
Kobe Sanders192/41/30/00335112010510
Total41/8316/3719/25112334242113254117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

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Thibault Mairesse
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