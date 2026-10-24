Les Lakers remportent le premier derby de Los Angeles

Après leur large succès face aux Kings, les Clippers défiaient les Lakers, venus à bout des Warriors pour lancer leur saison. Les deux formations se rendent coup pour coup pendant les premières minutes, mais les hommes de Tyronn Lue commencent déjà à accumuler les pertes de balle, avec neuf ballons perdus dans le seul premier quart-temps.

Pour compenser ces nombreuses erreurs, les Clippers s’appuient sur leur adresse extérieure. Les coéquipiers de Darius Garland signent un 6/8 à 3-points dans le premier quart-temps et mènent 31-27 après douze minutes. Dans la période suivante, les Voiliers continuent sur leur lancée grâce à Brook Lopez, qui réalise une excellente entrée en jeu. L’ancien des Bucks inscrit 15 points en quatre minutes et les visiteurs comptent jusqu’à 11 points d’avance après trois lancers francs de Keaton Wagler (44-33).

Les Lakers ne se laissent pas distancer davantage et reviennent rapidement à deux longueurs, notamment grâce à deux tirs à 3-points de Quentin Grimes (46-44). Luka Doncic (23 points, 6 rebonds, 7 passes) finit par redonner l’avantage à son équipe. Les deux formations restent au coude à coude jusqu’à la mi-temps et le score est à égalité après un 2+1 du Slovène (64-64).

Les Clippers prennent l’eau en deuxième mi-temps

Si la rencontre avait été équilibrée jusqu’ici, les Lakers font la différence après la pause. Les Clippers réussissent encore quelques tirs à 3-points, mais commettent trop de pertes de balle. Les hommes de JJ Redick en profitent pour s’offrir des points en contre-attaque.

Sur jeu placé, Austin Reaves (28 points, 10/13 au tir) parvient à deux reprises à se frayer un chemin jusqu’au cercle, forçant Tyronn Lue à prendre un temps-mort. Cet arrêt de jeu ne change rien puisque l’arrière s’élève à deux reprises face à Keaton Wagler, d’abord à mi-distance puis à 3-points (89-76).

Avec 39 points inscrits dans ce troisième quart-temps, les Lakers ont inversé la dynamique du match. Les Clippers provoquent quelques pertes de balle en fin de période, mais accusent toujours 13 points de retard (103-90).

Dans le dernier acte, les hommes de Tyronn Lue tentent de revenir à coups 3-points, mais les Lakers répondent systématiquement. Néanmoins, les Clippers s’offrent un dernier espoir à trois minutes du terme. Portés par Darius Garland, ils reviennent à six points, mais deux lancers francs de Walker Kessler et un tir à mi-distance d’Austin Reaves freinent leur retour. Quentin Grimes assure finalement le succès des Lakers aux lancers francs (125-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers plombés par leurs pertes de balle. En première mi-temps, les Clippers ont tenu tête aux Lakers grâce à leur adresse à 3-points. Cependant, les pertes de balle commençaient déjà à s’accumuler pour les joueurs de Tyronn Lue. Au retour des vestiaires, ils ont été moins adroits, mais ont continué de perdre des ballons à la pelle, laissant les Lakers creuser l’écart. Finalement, les Clippers terminent cette partie avec 25 ballons perdus, dont les Lakers ont largement profité en contre-attaque.

– Walker Kessler continue sur sa lancée. Après son parfait 12/12 au tir face aux Warriors, Walker Kessler a confirmé. Malgré son premier tir manqué sous le maillot des Lakers, le nouveau pivot de Los Angeles finit la partie avec 22 points à 10/14 au tir et 8 rebonds. Trouvé à plusieurs reprises par ses extérieurs, l’ancien du Jazz a pu profiter de son avantage physique pour dominer Isaiah Jackson et Brook Lopez. Walker Kessler a aussi pesé défensivement avec six contres, auxquels s’ajoutent trois interceptions. Une nouvelle prestation de choix.

– Austin Reaves, le patron du derby. Si Luka Doncic a terminé avec 23 points et 7 passes décisives, le Slovène a également perdu 11 ballons, un record personnel. C’est donc Austin Reaves qui a pris les commandes de l’attaque des Lakers avec 28 points à 10/13 au tir, dont 3/5 à 3-points, et 9 passes décisives. Particulièrement inspiré dans le troisième quart-temps, l’arrière a aussi inscrit un panier important lorsque les Clippers sont revenus à six points dans les dernières minutes. De quoi permettre aux Lakers d’enchaîner une deuxième victoire en deux matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.