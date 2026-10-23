Shai Gilgeous-Alexander a préféré le respect du jeu à son record

Shai Gilgeous-Alexander a manqué de réussite face aux Nuggets, finissant la rencontre à 6/19 au tir. Après avoir raté ses sept tirs en première mi-temps, le double MVP n’avait ainsi inscrit que deux points à la pause. Plus adroit après le repos, il comptait finalement 17 points avec moins de deux minutes à jouer.

À ce moment de la partie, la rencontre était déjà pliée et la victoire assurée pour le Thunder. Mais ces dernières possessions auraient pu être l’occasion pour « SGA » de réaliser un 142e match consécutif à au moins 20 points. Sau qu’il a préféré céder sa place.

« J’étais sur le terrain et j’ai vu que Denver avait sorti ses titulaires, je me suis dit que nous devions faire pareil », raconte la star du Thunder. « J’ai l’impression qu’il faut toujours montrer du respect pour le jeu. Si Dieu le veut, je vais avoir l’occasion de commencer une nouvelle série. Donc ce n’est pas la fin du monde. »

Mark Daigneault voulait prolonger la série

C’est donc Shai Gilgeous-Alexander lui-même qui a demandé à sortir, voyant que David Adelman avait déjà ouvert son banc. Mark Daigneault aurait pourtant préféré laisser sa star sur le terrain, afin de lui donner une chance de prolonger sa série historique. Mais il a respecté sa décision, saluant au passage son état d’esprit.

« Il a demandé à sortir à la fin du match. Il a une série historique, une remarquable série, et il a la classe de dire : ‘Le jeu me demande de sortir’ », souligne l’entraîneur du Thunder. « Parmi toutes les choses que j’admire chez lui, c’est au sommet de la liste des moments que j’ai le plus appréciés. Comme je l’ai dit, cela montre toute sa classe en tant que compétiteur. »

D’autant que Shai Gilgeous-Alexander venait de planter un tir à 3-points pour porter l’avance du Thunder à 17 unités (93-76), à 1’44 de la fin. Il ne lui manquait donc qu’un seul panier primé pour prolonger sa série. Mais en restant sur le terrain alors que la rencontre n’avait plus d’enjeu, il prenait aussi le risque de se blesser.

Un record intouchable ?

« C’est un homme intelligent et dans la dernière minute du match, il ne peut arriver que des mauvaises choses », rappelle d’ailleurs Jalen Williams après la rencontre. « Cela montre à quel point il met les choses en perspective. Il est arrivé dans le vestiaire et il a dit : ‘je vais recommencer.’ »

La série de SGA prend donc fin après 141 rencontres (de saison régulière) à 20 points ou plus. En mars, il s’était emparé de ce record en dépassant Wilt Chamberlain, stoppé à 126 rencontres dans les années 60.

Une série étalée sur près de deux ans, puisqu’elle avait démarré le 1er novembre 2024. Shai Gilgeous-Alexander a déjà annoncé son intention d’en commencer une nouvelle, mais même s’il n’arrive pas à battre son propre record, Jalen Williams estime qu’il « ne sera pas touché pendant un moment ».

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