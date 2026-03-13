Après Wilt Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander s’attaque à Michael Jordan

Après une saison exceptionnelle, couronnée d’un titre NBA et des trophées de MVP et de MVP Finals, Shai Gilgeous-Alexander a écrit une nouvelle page de l’histoire de la NBA en s’emparant d’un record détenu depuis plus de soixante ans par Wilt Chamberlain. Auteur de 35 points dans la victoire face aux Celtics, le meneur/arrière du Thunder a inscrit au moins 20 points pour la 127e fois consécutive en saison régulière, dépassant ainsi la marque de 126 matches établie par « l’homme aux 100 points ».

Ce moment historique est survenu dans le 3e quart-temps, grâce à un tir à mi-distance, sa marque de fabrique depuis son arrivée en NBA. « Le plus important, c’est que nous ayons gagné pendant toute cette série », a-t-il réagi. « Je me suis énormément amusé à jouer durant l’année et demie écoulée, sans doute parce que nous avons beaucoup gagné. Quand on reste dans le bon état d’esprit, quand on reste soudés et connectés en tant qu’équipe et qu’on prend du plaisir tout au long du processus, on obtient le meilleur de ce qu’on peut produire. »

Une 4e saison de suite à 30 points de moyenne et plus ?

La série du leader du Thunder a débuté le 1er novembre 2024. Sur ces 127 matches, il affiche une moyenne impressionnante de 32.5 points par match. Une régularité saluée par Jaylen Brown, auteur de 34 points dans la défaite. « Il faut lui rendre hommage pour son éthique de travail et pour son jeu, pour la façon dont il s’est amélioré au fil des années », vante la star de Boston. « Le signe des grands joueurs, c’est leur constance. Et la sienne est vraiment impressionnante. »

Déjà meilleur marqueur de la ligue la saison passée et actuellement à 31.8 points de moyenne, Shai Gilgeous-Alexander pourrait devenir le premier joueur depuis Michael Jordan à tourner à 30 points de moyenne et plus pendant quatre saisons consécutives. Et peut-être qu’un jour, il s’attaquera à une autre série incroyable de Wilt Chamberlain : 65 matches consécutifs à 30 points et plus !

« La nature humaine veut que lorsqu’on connaît le succès, on relâche un peu l’effort. Lui, c’est l’inverse. Il y goûte et en veut encore. Il en redemande » conclut Mark Daigneault. « Cette série individuelle au scoring ne s’est jamais faite au détriment de l’équipe ou de ses coéquipiers. Elle n’a jamais empêché le Thunder d’avoir beaucoup de succès collectif. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 54 33:30 55.1 38.3 89.5 0.5 4.0 4.5 6.6 2.0 1.4 2.1 0.8 31.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.