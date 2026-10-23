La défense du Thunder étouffe Nikola Jokic et les Nuggets !

Deux jours après sa victoire convaincante à San Antonio, le Thunder enchaîne avec un premier match à domicile contre Denver. Grâce à sa domination au rebond offensif, et malgré les difficultés de Jamal Murray (6 points, 2/11 aux tirs, 6 ballons perdus) et Nikola Jokic (13 points, 5/19 aux tirs), ce sont les Nuggets qui prennent le meilleur départ (15-9). Il faut dix points de Jalen Williams (21 points) pour garder Oklahoma City en embuscade (27-24).

Pour la première fois depuis 2022, Shai Gilgeous-Alexander (17 points, 6/19 aux tirs) reste muet en premier quart-temps, face à une défense de Denver, souvent pointée du doigt la saison dernière, particulièrement rigoureuse.

DeMar DeRozan (13 points), qui montre tout de suite qu’il sera candidat au trophée de meilleur 6e homme, et Aaron Gordon (20 points, 6 rebonds) enfoncent alors le clou (43-34). Les deux premiers points de SGA, sur lancers francs, et un caviar pour Isaiah Hartenstein permettent toutefois au Thunder de limiter la casse (48-44).

La défense du Thunder prend le dessus

Denver continue de faire la course en tête, mais la dynamique change de camp en une séquence spectaculaire. Chet Holmgren (12 points, 17 rebonds, 4 contres) contre à deux mains une tentative de dunk de Christian Braun et, trois secondes plus tard, Cason Wallace (4 interceptions) envoie Jalen Williams au alley-oop !

Dans la foulée, le Thunder termine le troisième quart-temps sur un 18-6 pour passer devant pour la première fois depuis le premier panier du match (70-64).

Les Nuggets enchaînent les pertes de balle face à l’intensité défensive d’OKC, et la paire Ajay Mitchell (12 points) – Cason Wallace fait passer l’écart à +12 (81-69). La maladresse et les bévues de Denver finissent par condamner les hommes de David Adelman, incapables de trouver des solutions face à la défense du Thunder.

De son côté, Shai Gilgeous-Alexander règle enfin la mire en fin de match, mais sans parvenir à atteindre la barre des 20 points, mettant fin à sa série en saison régulière. Peu importe pour Oklahoma City, qui remporte une deuxième victoire consécutive en s’appuyant sur sa marque de fabrique : une défense étouffante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense d’OKC déjà intraitable. 104 points encaissés à San Antonio lors du premier match, puis seulement 84 face aux Nuggets cette nuit, dont 57 sur les trois derniers quart-temps ! La défense du Thunder a muselé Nikola Jokic et Jamal Murray (7/30 aux tirs, 8 ballons perdus à eux deux) et, derrière, c’est tout le jeu de Denver qui a souffert. Les Nuggets ont terminé le match à 38% de réussite aux tirs, avec davantage de ballons perdus (22) que de passes décisives (17). Un véritable cauchemar offensif.

– Fin de série pour Shai Gilgeous-Alexander. La série record de 141 matchs consécutifs (en saison régulière) à au moins 20 points de Shai Gilgeous-Alexander a pris fin cette nuit. Le double MVP a terminé la rencontre à 17 points (6/19 aux tirs). Muselé pendant les trois premiers quart-temps (7 points à 2/13 aux tirs), la star du Thunder a retrouvé son rythme dans les six dernières minutes. Il a ajouté dix points avant de rejoindre le banc quand les Nuggets ont hissé le drapeau blanc, à 90 secondes de la fin. Il lui aura donc manqué trois petits points pour prolonger une série qui risque de tenir longtemps.

– Alpha Diallo dans le grand bain. L’ancien joueur de l’AS Monaco, élu meilleur défenseur de l’Euroleague la saison dernière, a bénéficié de l’absence de Cameron Johnson en deuxième mi-temps pour débuter après la pause. Que ce soit face à Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou Ajay Mitchell, il a tout de suite montré ses qualités défensives. Il a terminé le match avec 22 minutes de temps de jeu et pourrait avoir l’occasion d’enchaîner.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.