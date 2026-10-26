Le Thunder sous le choc après la terrible blessure de Jalen Williams

Si le Thunder s’est imposé face aux Clippers, c’est la blessure de Jalen Williams qui reste l’image de la rencontre. À un peu plus d’une minute du terme, l’ailier All-Star a attaqué le cercle, avant de percuter Kris Dunn et Derrick Jones Jr. Sur la réception, sa jambe gauche s’est tordue et il a dû quitter le terrain sur une civière.
Une scène terrible, qui a immédiatement bouleversé ses coéquipiers. Shai Gilgeous-Alexander s’est ainsi caché le visage dans son maillot, incapable de regarder, tandis que le public scandait le surnom de « J-Dub ». Ce dernier a finalement levé les deux pouces pour rassurer les spectateurs au moment de son évacuation.
« Je suis simplement triste pour lui », a soufflé Shai Gilgeous-Alexander, les larmes aux yeux. « Il est difficile de ne pas éprouver de la peine pour J-Dub et de ne pas avoir de la compassion », commente de son côté Alex Caruso. « Toutes ces émotions surgissent lorsque vous voyez quelqu’un sortir sur civière. Après tout ce qu’il a traversé et toute l’adversité qu’il a affrontée, il a travaillé pour revenir et quelque chose d’horrible lui arrive. Ça fait mal. »
Comme l’évoque Alex Caruso, Jalen Williams enchaîne les blessures depuis plus d’un an. Au début de la saison 2025/26, il avait été touché au poignet et avait dû manquer 19 matchs. Lors de son retour, c’était son ischio-jambier qui l’avait lâché, le forçant à manquer un mois de compétition.
En playoffs, Jalen Williams s’était blessé à la cuisse. S’il avait tenté un retour, son corps n’avait pas tenu et il n’avait pu jouer que deux des sept matchs contre San Antonio. Désormais touché à la jambe gauche, Jalen Williams pourrait être absent très longtemps, même si le Thunder n’a pas encore communiqué de diagnostic précis.
OKC perd aussi Cason Wallace et Jaylin Williams
« Il adore jouer, il adore la compétition. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va revenir meilleur que jamais », assure toutefois Shai Gilgeous-Alexander. « C’est malheureux. La chance ne lui a pas souri jusqu’à présent, mais il est prêt à relever ce défi, c’est un guerrier. »
Jalen Williams n’est d’ailleurs pas la seule perte à déplorer pour OKC. Dès les premières minutes, Cason Wallace a dû quitter ses coéquipiers, touché à l’épaule après un écran en mouvement d’Isaiah Jackson. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Jaylin Williams de rejoindre les vestiaires, touché au poignet.
« C’est dur, cela fait partie du jeu, mais nous formons un groupe pour une raison », rappelle Shai Gilgeous-Alexander. « Nous avons des gars pour faire la différence sur le terrain, tenir la baraque jusqu’à leur retour et les soutenir dans leur parcours. »
Mais au-delà des conséquences sportives, c’est surtout le choc émotionnel qui domine dans le vestiaire du Thunder.
« Nous n’allons pas très bien », a reconnu Mark Daigneault, qui attend des nouvelles de son joueur ce lundi. « C’est dur pour les gars. Tout le monde éprouve de l’empathie dans ces situations, dans les deux équipes. »
|Jalen Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|75
|30.3
|52.1
|35.6
|81.2
|1.1
|3.4
|4.5
|3.3
|2.5
|1.4
|1.6
|0.5
|14.1
|2023-24
|OKC
|71
|31.3
|54.0
|42.7
|81.4
|0.5
|3.5
|4.0
|4.5
|2.5
|1.1
|1.7
|0.6
|19.1
|2024-25
|OKC
|69
|32.4
|48.4
|36.5
|78.9
|0.9
|4.5
|5.3
|5.1
|2.3
|1.6
|2.2
|0.7
|21.6
|2025-26
|OKC
|33
|28.4
|48.4
|29.9
|83.7
|0.8
|3.8
|4.6
|5.5
|2.0
|1.2
|1.9
|0.3
|17.1
|2026-27
|OKC
|3
|31.6
|38.5
|33.3
|80.0
|0.0
|4.7
|4.7
|3.3
|3.3
|1.0
|1.3
|0.7
|13.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.