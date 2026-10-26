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Le Thunder sous le choc après la terrible blessure de Jalen Williams

Publié le 26/10/2026 à 7:49 Twitter Facebook

NBA – Évacué sur une civière après une impressionnante blessure à la jambe gauche, Jalen Williams a bouleversé ses coéquipiers. Shai Gilgeous-Alexander n’a pas pu retenir ses larmes.

thunder jalen williamsSi le Thunder s’est imposé face aux Clippers, c’est la blessure de Jalen Williams qui reste l’image de la rencontre. À un peu plus d’une minute du terme, l’ailier All-Star a attaqué le cercle, avant de percuter Kris Dunn et Derrick Jones Jr. Sur la réception, sa jambe gauche s’est tordue et il a dû quitter le terrain sur une civière.

Une scène terrible, qui a immédiatement bouleversé ses coéquipiers. Shai Gilgeous-Alexander s’est ainsi caché le visage dans son maillot, incapable de regarder, tandis que le public scandait le surnom de « J-Dub ». Ce dernier a finalement levé les deux pouces pour rassurer les spectateurs au moment de son évacuation.

« Je suis simplement triste pour lui », a soufflé Shai Gilgeous-Alexander, les larmes aux yeux. « Il est difficile de ne pas éprouver de la peine pour J-Dub et de ne pas avoir de la compassion », commente de son côté Alex Caruso. « Toutes ces émotions surgissent lorsque vous voyez quelqu’un sortir sur civière. Après tout ce qu’il a traversé et toute l’adversité qu’il a affrontée, il a travaillé pour revenir et quelque chose d’horrible lui arrive. Ça fait mal. »

Comme l’évoque Alex Caruso, Jalen Williams enchaîne les blessures depuis plus d’un an. Au début de la saison 2025/26, il avait été touché au poignet et avait dû manquer 19 matchs. Lors de son retour, c’était son ischio-jambier qui l’avait lâché, le forçant à manquer un mois de compétition.

En playoffs, Jalen Williams s’était blessé à la cuisse. S’il avait tenté un retour, son corps n’avait pas tenu et il n’avait pu jouer que deux des sept matchs contre San Antonio. Désormais touché à la jambe gauche, Jalen Williams pourrait être absent très longtemps, même si le Thunder n’a pas encore communiqué de diagnostic précis.

OKC perd aussi Cason Wallace et Jaylin Williams

« Il adore jouer, il adore la compétition. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va revenir meilleur que jamais », assure toutefois Shai Gilgeous-Alexander. « C’est malheureux. La chance ne lui a pas souri jusqu’à présent, mais il est prêt à relever ce défi, c’est un guerrier. »

Jalen Williams n’est d’ailleurs pas la seule perte à déplorer pour OKC. Dès les premières minutes, Cason Wallace a dû quitter ses coéquipiers, touché à l’épaule après un écran en mouvement d’Isaiah Jackson. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Jaylin Williams de rejoindre les vestiaires, touché au poignet.

« C’est dur, cela fait partie du jeu, mais nous formons un groupe pour une raison », rappelle Shai Gilgeous-Alexander. « Nous avons des gars pour faire la différence sur le terrain, tenir la baraque jusqu’à leur retour et les soutenir dans leur parcours. »

Mais au-delà des conséquences sportives, c’est surtout le choc émotionnel qui domine dans le vestiaire du Thunder.

« Nous n’allons pas très bien », a reconnu Mark Daigneault, qui attend des nouvelles de son joueur ce lundi. « C’est dur pour les gars. Tout le monde éprouve de l’empathie dans ces situations, dans les deux équipes. »

Jalen WilliamsPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2022-23OKC7530.352.135.681.21.13.44.53.32.51.41.60.514.1
2023-24OKC7131.354.042.781.40.53.54.04.52.51.11.70.619.1
2024-25OKC6932.448.436.578.90.94.55.35.12.31.62.20.721.6
2025-26OKC3328.448.429.983.70.83.84.65.52.01.21.90.317.1
2026-27OKC331.638.533.380.00.04.74.73.33.31.01.30.713.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Thibault Mairesse
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