Jalen Williams : « Cela me tue de ne pas avoir pu jouer »

Et si… Jalen Williams avait pu être à 100% dans la finale de conférence entre le Thunder et les Spurs ? Les coéquipiers de Victor Wembanyama se seraient-ils qualifiés pour les Finals, au bout du Game 7 ?

« Je ne fais pas trop dans les scénarios hypothétiques parce que ça ne résout jamais rien, mais pour répondre à votre question, je pense forcément que j’aurais pu avoir un impact sur la série et je pense que nous aurions pu gagner si j’avais joué », livre le principal intéressé, présent au Game 1, blessé dans le Game 2, puis revenu en vain lors du Game 6. « On est allés jusqu’au Game 7 contre eux sans que je ne joue et je ne pense pas que j’aurais rendu notre équipe moins bonne. Voilà ma réponse. Mais il faut aussi leur tirer notre chapeau. »

Après une excellente saison 2024/25, synonyme de titre de champion et de sélections All-Star, All-NBA et All-Defensive, Jalen Williams n’a pas pu enchaîner en 2025/26, passant le plus clair de son temps à l’infirmerie. En saison régulière (33 matchs joués sur 82 possibles) comme en playoffs (5 matchs joués sur 15 possibles).

Rendez-vous en 2027 pour la revanche ?

Forcément, si sa cuisse avait tenu après ses multiples rechutes, l’ailier est persuadé que San Antonio, certes méritant sur toute la durée de la série, aurait eu plus de mal à maîtriser OKC.

« Ils ont quand même dû entrer sur le terrain, essayer de nous battre et le faire. C’est comme ça et c’est ce qu’ils ont fait. Tout ce qu’on peut faire, c’est leur tirer notre chapeau et leur souhaiter le meilleur pour la suite, même si je n’en ai pas vraiment envie, puis avancer à partir de là », ajoute-t-il néanmoins. « Mais c’est une bonne équipe. Ça aurait été un défi dans tous les cas, mais je pense vraiment que j’aurais pu changer le cours de la série. Il n’y a plus qu’à attendre nos retrouvailles. »

Revanchard, Jalen Williams a déjà hâte de retrouver la bande de Victor Wembanyama en playoffs, bien qu’il soit conscient de la complexité d’affronter une telle équipe, qui lui en rappelle étrangement une autre.

« Honnêtement, c’est fou de jouer contre eux parce que c’est comme jouer contre une autre version de nous-mêmes », admet-il ainsi. « Les séries qu’ils réalisent, nous faisons pareil. C’est également excitant parce que nous ne fuyons pas la compétition. Mais ça me tue de ne pas avoir pu jouer. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.