Jalen Williams, un retour avant tout symbolique au jeu

Son retour n’a pas changé grand-chose à la rencontre. Jalen Williams a certes retrouvé le terrain lors du Game 6 perdu par le Thunder à San Antonio, mais son apparition est restée symbolique : 1 point en 10 minutes, dans une rencontre qui a échappé à Oklahoma City au retour des vestiaires.

Pour Mark Daigneault, il ne fallait pas attendre de miracle. « C’était une situation unique », explique le coach. « Depuis sa blessure, il était déterminé à tout faire pour en arriver là. C’est un joueur totalement tourné vers l’équipe, un immense compétiteur. Mais il n’est évidemment pas à 100%. »

Le staff ne savait donc pas vraiment ce qu’il pouvait apporter. « Lui ne savait pas à quoi s’attendre. Moi non plus », poursuit Mark Daigneault. « L’idée était de le mettre dans un rôle assez encadré. Ce n’est pas un retour complet comme on le ferait en saison régulière. Mais il veut faire tout ce qu’il peut pour contribuer. »

Surtout, Mark Daigneault refuse d’en faire une excuse. « Ce n’est certainement pas la raison pour laquelle on a perdu. Beaucoup de choses ont mal tourné ce soir. Mais c’était super de l’avoir de retour et disponible. »

Un retour encore difficile à intégrer

Même constat chez Shai Gilgeous-Alexander. « C’est toujours bien d’avoir un gars comme ça avec nous », glisse le MVP, en rappelant qu’OKC devait encore « trouver des zones pour lui » avec un temps de jeu limité.

Alex Caruso reconnaît lui que le Thunder aurait pu mieux accompagner, ou préparer, son retour. « Le simple fait qu’il puisse mettre l’uniforme et aller sur le terrain, c’est énorme pour nous », salue-t-il. « Mais on aurait probablement pu mieux l’utiliser. Il y a eu des moments où on l’a simplement mis dans le corner, au lieu de l’impliquer sur une deuxième action. C’est peut-être aussi de ma faute, je ne l’ai pas assez impliqué. »

Avant le Game 7, c’est donc moins la production de Jalen Williams que son courage qui nourrit Oklahoma City.

« Qu’il arrive à revenir dans un match d’une telle importance, face à un tel adversaire, ça en dit long sur la personne et le coéquipier qu’il est » conclut ainsi Alex Caruso au sujet de son camarade de jeu.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.