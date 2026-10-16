Jalen Williams espère retrouver la lumière après une saison noire

Limité à 33 apparitions la saison passée, et seulement cinq en playoffs, Jalen Williams a été le grand absent du Thunder. Le chaînon manquant pour permettre au champion 2025 de véritablement défendre sa couronne ?

Après un été de récupération et de préparation physique, l’arrière/ailier All-Star d’Oklahoma City se dit prêt à reprendre le cours de sa jeune carrière, lui qui a connu pour la première fois une saison en baisse statistique…

« Je me sens super bien. J’ai la chance de faire partie d’une très bonne équipe et d’être à nouveau en bonne santé pour recommencer à jouer », a-t-il confié à The Oklahoman. « Après une saison sans jouer beaucoup, j’ai beaucoup plus d’enthousiasme. Je suis impatient de revenir au jeu ! »

Une vraie coupure et de vraies vacances

Pour la première fois de sa carrière, Jalen Williams a également décidé de s’offrir de vraies vacances. Signataire d’un contrat de 240 millions de dollars sur cinq ans, qui entre en vigueur cette saison, J-Dub s’est accordé un séjour en Europe, avec des étapes à Paris, en Italie et en Grèce… Mais aussi un autre séjour qui n’avait rien de vacances au Canada, dans le centre d’entraînement de son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander.

« C’était cool parce que je n’étais jamais parti aussi loin en vacances. Le fait de pouvoir partir et de me couper du basket pendant un temps a été très bon pour moi. Je suis arrivé à un point cet été où je me sentais suffisamment fort pour pouvoir rejouer, et c’est là que j’ai fait une coupure de deux semaines pour me donner une pause mentalement. Et je suis retourné au travail après ! »

À raison de deux séances d’entraînement par jour pendant trois semaines du côté d’Hamilton, près de Toronto, avec le dimanche pour seul jour de repos, Jalen Williams a mis les bouchées doubles.

« Après ces deux semaines de repos, j’ai pu reprendre comme je fais d’habitude. Je ne suis pas allé [au Canada] avec l’idée de faire du tourisme, je voulais bosser mon jeu, faire ce que j’ai à faire et préparer mon corps comme il faut, bien manger, et rentrer » détaille-t-il sur ses séances auprès de son coéquipier MVP.

Trois semaines de travail intensif avec SGA

Sérieux jusqu’au bout, l’arrière/ailier de 25 ans ne s’est même pas autorisé la moindre escapade dans le centre de Toronto, préférant rester dans son Airbnb pour se concentrer exclusivement sur sa préparation.

« C’est comme ça que j’ai compris qu’il était vraiment concentré sur son travail. Il est venu seul, sans ami, sans personne. C’était littéralement lui et son chef », raconte Nem Ilic, le préparateur personnel de SGA. « Il est resté aussi loin de Toronto que possible, il bossait avec Shai le matin et avec moi l’après-midi. Il n’y avait aucune distraction, c’était du boulot pur et dur. (…) Son corps a plutôt bien réagi et on s’en est aperçu rapidement. Chaque jour, on a pu élever le niveau par rapport à la veille. »

Lieutenant idéal de SGA lors de la conquête du titre en 2025, Jalen Williams sait bien que son Thunder ne pourra pas gagner chaque année. Mais l’ancien joueur de Santa Clara a les idées claires sur son objectif cette saison : retrouver son meilleur niveau pour permettre à Oklahoma City de repartir à l’assaut du titre.

Car au-delà de ses qualités de scoreur, c’est aussi sa polyvalence, sa création offensive et sa capacité à défendre sur plusieurs postes qui avaient fait de lui une pièce essentielle du dispositif d’OKC. Autant d’atouts dont le Thunder espère à nouveau profiter pleinement.

« Il change vraiment notre équipe de manière drastique », conclut Sam Presti. « Je ne pense pas qu’il y ait un autre gars qui ait une plus grande influence sur les différents rôles des autres joueurs quand il est sur le terrain, parce qu’il est tellement polyvalent et impactant. On a vraiment hâte de le voir redevenir lui-même. »