Durement frappé par les blessures, le Thunder fait bloc

De nombreuses équipes sont frappées par des pépins physiques depuis le début de saison, mais peu ont été aussi durement touchées que le Thunder. En cause notamment, la grave blessure de Jalen Williams, victime d’une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville gauche, qui avait profondément affecté l’effectif d’OKC.

D’autant que cette mauvaise nouvelle n’est pas arrivée seule, puisque Cason Wallace a subi une déchirure du labrum lors de la même soirée. Alors que les deux joueurs risquent de manquer une bonne partie de la saison, voire son intégralité, le Thunder peut compter sur sa cohésion pour garder le moral…

Le noyau dur ayant été conservé cet été, le vestiaire de la franchise est animé par une franche camaraderie. Les deux blessés, en particulier, font en sorte de rassurer et d’accompagner leurs coéquipiers, à l’image de Cason Wallace, qui a fait le voyage pour assister au match d’Oklahoma City à Dallas.

« Ça a été formidable de l’avoir à nos côtés, et les gars ont pu échanger avec Dub », a expliqué le coach Mark Daigneault. « Je pense que ça leur a en quelque sorte donné le feu vert pour se préparer et aller se battre sur le terrain chaque soir. Évidemment, il faut aussi faire preuve d’empathie envers eux, et c’est ce que nous avons fait. Les joueurs aussi. Mais Cason et Dub ont vraiment été exemplaires, notamment dans leur façon de rester impliqués dans la vie de l’équipe et de faire comprendre à leurs coéquipiers qu’ils pouvaient continuer à aller sur le terrain et à se battre collectivement chaque soir. C’était vraiment un plaisir de l’avoir parmi nous. »

« Je me dois d’être meilleur »

Cette solidarité n’a toutefois pas suffi à permettre à Oklahoma City de s’imposer à Dallas. Malgré un nouveau coup de chaud d’Ajay Mitchell, propulsé dans le cinq de départ, le Thunder a concédé son premier revers de la saison. Le Belge a lui aussi tenu à saluer l’attitude de ses coéquipiers contraints au repos.

« Ils occupent une place très importante dans notre équipe, donc c’est formidable de les avoir à nos côtés et de pouvoir échanger avec eux », a-t-il confié. « Ils affichent un excellent état d’esprit, et je pense que cela nous aide tous à aller sur le terrain et à nous battre du mieux que l’on peut. C’est vraiment une très bonne chose. »

De son côté, Shai Gilgeous-Alexander, très ému après la blessure de « J-Dub », est passé à côté de son match face aux Mavericks. Avec 21 points à 7/19 au tir, le double MVP en titre a reconnu qu’il « se devait d’être meilleur », compte tenu du contexte compliqué qui entoure son équipe.

« Avant d’être des coéquipiers, on est des frères », clamait-il sur les liens qui unissent les joueurs du Thunder. Mais pas question pour lui de se chercher des excuses, même après un enchaînement de trois matchs en quatre jours.

« Ce n’est rien d’inédit pour nous », a-t-il relativisé. « Je ne me sens pas plus fatigué, ça n’est pas plus éprouvant que n’importe quel autre enchaînement que j’ai connu pendant ma carrière. »

Une façon de rappeler que, malgré les coups durs, le Thunder ne compte pas revoir ses ambitions à la baisse. Et que la meilleure manière de soutenir ses deux blessés reste encore de continuer à gagner.