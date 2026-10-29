Cooper Flagg et les Mavericks font tomber le Thunder



L’une des dernières formations invaincues à l’Ouest est tombée cette nuit. À Dallas, à l’occasion du premier match à domicile depuis mars 2025 de Kyrie Irving (il n’avait pas joué lors de la réception des Spurs), les Mavs ont fait mordre la poussière au Thunder (120-96).

Pas moins de huit joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points côté Texans, dont 26 unités, avec 8 passes et 5 rebonds, pour la pépite locale Cooper Flagg. En face, OKC s’est principalement appuyé sur Ajay Mitchell (29 points), l’un des rares joueurs adroits de sa formation, quand Shai Gilgeous-Alexander signait une plus modeste sortie à 21 points (7/19 aux tirs).

Alors que le public de Dallas avait le plaisir de retrouver Irving, auteur de 15 points avec surtout un +25 au score, le Thunder, lui, comptait son nombre d’absents majeurs : Jalen Williams, Cason Wallace, mais également Chet Holgren et Alex Caruso. Une rotation limitée donc, qui a sans doute joué sur le manque de fraîcheur, et d’adresse, constaté chez les hommes de Mark Daigneault.

Le disque d’OKC s’enraye en seconde période

Après une première période assez équilibrée (65-59), le Thunder a connu un sérieux trou d’air offensif dans les minutes qui ont suivi le passage au vestiaire. Incapables de convertir le moindre tir à 3-points, malgré de bonnes positions, les visiteurs s’en sont remis aux seuls lancers-francs glanés par « SGA ». Insuffisant pour suivre la cadence texane qui a signé un 13-2 en quelques minutes pour s’échapper au score (74-61).

La faute à un Cooper Flagg bien inspiré, qui a varié les séquences d’attaques du cercle et de création pour trouver ses partenaires. À l’instar de cette phase en transition où il a poussé le cuir pour trouver un Caleb Martin dans un fauteuil dans le corner derrière la ligne à 7m25. Flagg a inscrit 10 de ses 26 points dans la période pour maintenir Dallas avec une avance confortable à l’entame du dernier quart-temps (94-81).

Voyant Ajay Mitchell poursuivre sa belle soirée au « scoring », Mark Daigneault s’est un temps demandé si un comeback pouvait être d’actualité, en renvoyant « SGA » ou non (il ne jouera finalement pas du dernier quart-temps). Mais Caleb Martin, parfaitement décalé par Kyrie Irving, puis PJ Washington, auteur lui aussi d’un match sérieux, ont douché les derniers espoirs du Thunder à 3-points (111-93). Et les Mavs l’ont emporté après avoir affiché beaucoup de contrôle en seconde période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher marque des points en défense. Non content de signer sa prestation offensive la plus propre avec les Mavs jusqu’ici (13 points à 5/6 aux tirs), le Français a eu un impact notable en défense. Notamment devant « SGA » en fin de troisième quart-temps sur lequel il a été placé. On l’a par exemple vu « stripper » un ballon devant la superstar canadienne, avant de signer un contre en transition sur la possession suivante. Dans l’ensemble, son envergure l’a beaucoup gêné.

– L’attaque du Thunder à la peine. Limités à seulement 37 points inscrits en seconde période, les visiteurs ont connu une soirée noire derrière l’arc avec un triste 5/32 final (16%). Soit 20 points de moins que les Texans dans l’exercice. Plus étonnant encore : pas le moindre point inscrit en contre-attaque, contre 17 chez les Mavs, signe d’une équipe qui n’a jamais vraiment réussi à trouver son rythme.

– Qui pour arrêter Cooper Flagg ? Pas vraiment heureux lui non plus à 3-points (2/8), la star des Mavs a laissé une impression de facilité pour accéder au cercle adverse. Privé de Jalen Williams ou Cason Wallace, le Thunder n’avait pas vraiment les armes pour contenir sur le plan physique l’ailier qui s’est régalé tout au long de la soirée.

– Le premier panier à 3-points de Daniel Gafford ! « Événement » au sein de l’American Airlines Center après quelques minutes de jeu. Sur un « pick-and-pop » avec Flagg, l’intérieur des Mavs s’est écarté jusqu’à la ligne à 3-points dans le corner pour convertir son tout premier panier primé en carrière. Le joueur drafté en 2019 par les Bulls n’avait tenté sa chance qu’une fois depuis ses débuts, c’était en mars 2022 du temps où il portait le maillot des Wizards.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 MIA 129 CLE 121 WAS 111 DET 97 CHA 89 IND 109 PHI 114 TOR 129 ORL 99 CHI 127 NYK 133 MIL 100 HOU 132 MIN 114 GSW 119 NOR 91 DEN 104 UTH 111 SAS 117 DAL 120 OKC 96 LAC 87 LAL 103